В Вашингтоне появился памятник жертвам Голодомора

Памятник жертвам голодомора на Украине установлен в центре столицы США.

Мемориал, выполненный в форме крупной бронзовой плиты с изображением пшеничного поля и надписью "Holodomor 1932-1933", появился неподалеку от Капитолия в минувший вторник. Как сообщает украинское посольство в США, автором проекта стала украинский скульптор Лариса Курилас. При установке присутствовал недавно назначенный посол Украины в США Валерий Чалый.

Разрешение на установку памятника конгресс США дал еще в 2006 году, а его официальное открытие состоится в ноябре, рассказали в посольстве Украины.

Как сообщается, деньги на проектирование памятника выделило правительство Украины, но создавался он на частные средства.

Во время массового голода в СССР умерли около 7 миллионов человек, примерно половина из них - жители Украины. По мнению большинства историков, причиной трагедии стало изъятие продовольствия у крестьян во времена правления Иосифа Сталина. Пик трагедии пришелся на 1932 год.