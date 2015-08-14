Минфин Франции оценил убыток от разрыва сделки по "Мистралям"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В начале августа стало известно, что Путин и Олланд договорились о компенсации за "Мистрали"

Французский министр финансов Мишель Сапен в эфире радиостанции France Inter в пятницу опроверг предположение французского издания Le Canard enchaîné о том, что разрыв сделки с Россией по "Мистралям" будет стоить Франции 2 млрд евро.

По его словам, сумма, в которую Франции обойдется расторжение контракта, составит менее одного миллиарда, а документ о разрыве сделки будет принят советом министров Франции до конца августа.

"Это политическое решение, которое было необходимо, мы не могли поставить военное оборудование стране, которая сегодня нарушает международные правила, оккупируя часть Украины, аннексируя территории другой страны...", - заявил министр финансов Франции в эфире радиостанции.

В 2011 году Франция по контракту должна была начать строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль". Сумма контракта составила 1,2 млрд евро, и Россия внесла предоплату в 840 млн.

Первый корабль Россия должна была получить в ноябре 2014 года, однако летом 2014 года президент Франции Франсуа Олланд объявил, что в связи с событиями на Украине "Мистрали" не могут быть переданы заказчику.