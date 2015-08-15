Мединский хочет вернуть прах Рахманинова в Россию

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Рахманинов прожил в США двадцать пять лет, до самой смерти

Возвращение в Россию останков похороненного в США русского композитора Сергея Рахманинова "было бы великим делом", заявил министр культуры Владимир Мединский.

Местом погребения Рахманинова на родине должна стать Новгородская область.

"Величайший русский гений Сергей Рахманинов совершенно неправильно последнее время позиционируется на Западе, - заявил глава министерства. - Если вы посмотрите американские источники, то вы увидите, что Сергей Рахманинов - великий американский композитор русского происхождения. Американцы самонадеянно приватизируют имя Рахманинова, так же, как и имена десятков и сотен русских, которые волей судьбы оказались после событий революции за рубежом".

Мединский добавил, что могила Рахманинова в Нью- Йорке находится в неудовлетворительном состоянии и что министерство готово оказать помощь Новгородской области в деле восстановления родового имения Рахманиновых Онег под Великим Новгородом.

Рахманинов похоронен на кладбище Кенсико в городе Валгалла недалеко от Нью-Йорка.