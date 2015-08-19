В Бирмингеме мужчина пытался захватить заложников в больнице

В Бирмингеме неизвестный мужчина в течение некоторого времени удерживал в заложниках двух работниц клиники для душевнобольных.

Полиция окружила здание, но, судя по предварительной информации, силовой операции проводить не пришлось.

Мужчина вскоре позволил женщинам покинуть помещение, а затем был сам задержан полицией.

Городские власти объявили о завершении полицейской операции.

Причины инцидента пока неизвестны.