В Бирмингеме мужчина пытался захватить заложников в больнице
- 19 августа 2015
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В Бирмингеме неизвестный мужчина в течение некоторого времени удерживал в заложниках двух работниц клиники для душевнобольных.
Полиция окружила здание, но, судя по предварительной информации, силовой операции проводить не пришлось.
Мужчина вскоре позволил женщинам покинуть помещение, а затем был сам задержан полицией.
Городские власти объявили о завершении полицейской операции.
Причины инцидента пока неизвестны.