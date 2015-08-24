"Сумма" ответила на обвинения Навального в оплате яхты для Пескова

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Дмитрий Песков отрицает, что жил на яхте, аренда которой оценивается в 26 миллионов рублей в неделю

Группа "Сумма" прокомментировала обвинение оппозиционного политика Алексея Навального в том, что компания якобы оплатила отдых пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова на дорогостоящей яхте.

Официальный представитель группы заявил Русской службе Би-би-си, что "версии о яхте раз за разом становятся все более захватывающими и фантастическими".

"История превратилась в затянувшийся сериал, и для нас разве что стало сюрпризом стать героем одного из эпизодов", - заявили в "Сумме", добавив, что группа все-таки часто делает дорогие подарки, но совсем в других сферах.

"Музейные комплексы, посвященные историческому наследию страны, детские сады, школы, университеты, спортивные проекты... А заявления этого блогера мы не видим смысла комментировать", - заявил представитель "Суммы".

Ранее в понедельник основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный обвинил Дмитрия Пескова в получении взятки от владельца группы "Сумма" Зии Магомедова. По версии оппозиционера, Магомедов оплатил отдых Пескова на яхте Maltese Falcon.

17 августа Навальный в своем блоге написал, что Песков отдыхал на яхте Maltese Falcon на Сардинии. Сам Песков опроверг это предположение, отметив, что останавливался в гостинице.