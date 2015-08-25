Банк Китая снова понизил ставку рефинансирования

Народный банк Китая решил понизить с 26 августа базовую ставку рефинансирования на 0,25% до 4,6% после резкого падения основных биржевых индексов за последние два дня.

Китай понижает учетную ставку уже пятый раз с ноября прошлого года. Последний раз Народный банк КНР понижал ставку на 0,25% в конце июня. Как говорится в сообщении банка, понижение ставки рефинансирования направлено на поддержание роста экономики.

В понедельник индекс Шанхайской биржи потерял 8,5%, что привело к обвалу фондовых рынков по всему миру - крупнейшему за последние восемь лет. Вслед за азиатскими стали падать и европейские биржи. За минувшую неделю индекс Шанхайской биржи снизился в общей сложности на 12%.

Пытаясь стабилизировать ситуацию, Центральный банк Китая во вторник утром влил в финансовую систему 150 млрд юаней (22,4 млрд долларов).

Промышленная активность в Китае падает в августе самыми быстрыми за шесть лет темпами. В целом за прошлый год китайская экономика выросла на 7,4% - это самый низкий показатель с 1990 года, он также ниже установленного властями страны минимального уровня в 7,5%.