Иммиграция в Британию побила рекорд
- 27 августа 2015
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
С марта 2014-го по март 2015 года в Соединенное Королевство, по опубликованным в четверг официальным данным, въехали около 330 тысяч человек - почти на 100 тысяч больше, чем за предыдущие 12 месяцев.
Премьер-министр Дэвид Кэмерон в ходе избирательной кампании пять лет назад обещал ограничить приток мигрантов ста тысячами человек в год.
Нынешнее развитие событий серьезно тревожит британскую общественность, прежде всего из-за дополнительной нагрузки на рынок труда и жилья и социальную сферу.