Иммиграция в Британию побила рекорд

С марта 2014-го по март 2015 года в Соединенное Королевство, по опубликованным в четверг официальным данным, въехали около 330 тысяч человек - почти на 100 тысяч больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

Премьер-министр Дэвид Кэмерон в ходе избирательной кампании пять лет назад обещал ограничить приток мигрантов ста тысячами человек в год.

Нынешнее развитие событий серьезно тревожит британскую общественность, прежде всего из-за дополнительной нагрузки на рынок труда и жилья и социальную сферу.