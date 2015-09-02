Суд отказался снять с полицейских обвинения в смерти Фредди Грея

Судья в городе Балтимор отказался снять обвинения с полицейских в рамках дела о смерти задержанного афроамериканца Фредди Грея в апреле.

Адвокатам шести полицейских было также отказано в удовлетворении ходатайства об отводе прокурора.

Снаружи суда собрались десятки протестующих. Заседание проходило при повышенных мерах безопасности.

25-летний Фредди Грей скончался 19 апреля от серьезной травмы позвоночника, полученной после задержания. Предположительно, травму он получил, когда его везли в полицейском фургоне, будучи закованным в наручники по рукам и ногам.

Самое серьезное обвинение в убийстве второй степени (когда виновный понимал возможные последствия своих действий, но не имел предварительного умысла), предъявлено водителю полицейского фургона 45-летнему Сизару Гудсону. Если его признают виновным, ему может грозить до 30 лет заключения. Защита полицейских утверждает, что их подзащитные не совершили ничего противозаконного.

Смерть Грея спровоцировала протесты в Балтиморе в апреле.