Орбан призвал ЕС выделить деньги соседям Сирии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский союз выделить государствам-соседям Сирии 3 млрд евро для помощи беженцам.
Орбан заявил, что эта мера положит конец массовой миграции в Европу.
Венгрия стала ключевым перевалочным пунктом для мигрантов, направляющихся в Западную Европу. В этом году в Венгрию уже прибыли по меньшей мере 150 тысяч человек.
Корреспондент Би-би-си на венгерской границе с Сербией передает, что там своей очереди на пересечение в бесконечных очередях ждут тысячи человек.
С 15 сентября в Венгрии вступает в силу новое, более жесткое иммиграционное законодательство, согласно которому любой человек, незаконно пересекший границу страны, подлежит аресту.