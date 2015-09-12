Орбан призвал ЕС выделить деньги соседям Сирии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский союз выделить государствам-соседям Сирии 3 млрд евро для помощи беженцам.

Орбан заявил, что эта мера положит конец массовой миграции в Европу.

Венгрия стала ключевым перевалочным пунктом для мигрантов, направляющихся в Западную Европу. В этом году в Венгрию уже прибыли по меньшей мере 150 тысяч человек.

Корреспондент Би-би-си на венгерской границе с Сербией передает, что там своей очереди на пересечение в бесконечных очередях ждут тысячи человек.

С 15 сентября в Венгрии вступает в силу новое, более жесткое иммиграционное законодательство, согласно которому любой человек, незаконно пересекший границу страны, подлежит аресту.