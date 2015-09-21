В Госдуму внесен законопроект о противодействии оправданию сталинизма

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Сенатор от Архангельской области Константин Добрынин в понедельник внёс в Госдуму законопроект, в котором предлагается приравнять оправдание сталинских репрессий к экстремизму.

Вместе с тем в законопроекте содержится формулировка о том, что опровержение обвинений советского руководства в геноциде, нарушении прав человека, или совершении "иных действий, не ставших объектом официального государственного осуждения", отрицанием преступлений не является и экстремизмом считаться не будет.

Документ также признает экстремистскими информационные материалы "содержащие оправдание необходимости осуществления массовых политических репрессий, депортаций и иных репрессивных мер в отношении народов" и предлагает запретить "увековечение памяти о лицах, причастных к преступлениям сталинского тоталитарного режима". В частности, речь идет о запрете называть в их честь улицы, административные единицы и станции общественного транспорта.

В то же время в документе говорится, что "если действующее наименование является исторически первым, то сам по себе факт упоминания в нем о лицах, причастных к осуществлению политики сталинского тоталитарного режима, не является достаточным основанием для изменения наименования".

В России за последние месяцы открыто несколько памятников Иосифу Сталину. Образ советского вождя также используется в уличной рекламе. На 2014 год именем Сталина в России названо 27 улиц.