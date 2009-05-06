Умер генерал Варенников - путчист и Герой Советского Союза

Image caption Валентин Варенников участвовал в первом параде победы в 1945 году

В Москве в возрасте 85 лет скончался генерал армии Валентин Варенников, Герой Советского Союза и один из обвиняемых по делу о коммунистическом путче 1991 года.

О смерти генерала Варенникова сообщил Клуб военачальников – ассоциация отставных высших офицеров.

О непосредственной причине смерти не сообщается. Известно, что в январе Варенников перенес сложную нейрохирургическую операцию в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Во вторник в Клубе военачальников сообщили, что генерал лечится в московском госпитале имени Бурденко и не сможет присутствовать 9 мая на торжествах по случаю Дня победы во Второй мировой войне.

Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин, каждый от своего имени, выразили соболезнования близким покойного.

Похороны предположительно состоятся в пятницу, однако о деталях церемонии пока не объявлено.

Боевой путь

Валентин Варенников ушел на фронт в 1942 году. Он участвовал в битве за Сталинград, к концу войны был трижды ранен.

В качестве особой почести он попал в небольшую группу ветеранов, которым было доверено бросить захваченные нацистские знамена к мавзолею во время парада победы на Красной площади в июне 1945 года.

После войны Варенников дослужился до генерала и занимал ряд важнейших командных должностей: с конца 1960-х годов командовал Западной группой войск (название советских военных сил в Восточной Германии).

Более 10 лет генерал Варенников был первым заместителем начальника Генштаба. В 1979 году был произведен в генералы армии и назначен замминистра обороны.

В тот же год началось советское вторжение в Афганистан, и в нем боевой генерал принял самое активное участие.

Варенников провел в Афганистане 4,5 из восьми лет войны, отлучившись на короткое время в 1986 году, когда он руководил операцией по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В 1988 году за свои заслуги Варенников был награжден званием Героя Советского Союза.

ГКЧП и конец СССР

В августе 1991 года он с энтузиазмом поддержал ГКЧП – группу высших партийных функционеров, которые объявили о смещении президента Михаила Горбачева.

Путч потерпел поражение спустя всего три дня, и Варенников был арестован по обвинению в участии в заговоре. Советский Союз развалился к концу года, но Варенников никогда не смирился с его распадом.

Смелый, открытый и порядочный человек, для которого превыше всего была офицерская честь, Валентин Иванович всегда пользовался неоспоримым авторитетом. Из телеграммы президента Медведева

В 1994 году новый парламент, в котором доминировали коммунисты и националисты, амнистировал всех участников ГКЧП.

Однако Варенников, в отличие от других фигурантов дела, среди которых был, в том числе, председатель КГБ Владимир Крючков, отказался от амнистии и настоял на суде.

Суд не нашел в действиях Варенников состава преступления, сочтя, что генерал выполнял приказы своего руководства. Он сам оправдывал свои действия тем, что хотел "спасти великую страну".

Варенников дважды избирался в Госдуму; в последний раз, в 2003 году, от националистической партии "Родина", которая впоследствии влилась в прокремлевскую партию "Справедливая Россия".