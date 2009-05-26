Россия продаст США урана на $1 млрд.

Image caption До сих пор Россия могла поставлять в США только топливо из переработанного оружейного урана

Россия заключила контракты о поставках в США уранового топлива для атомных электростанций на общую сумму в миллиард долларов.

Государственная компания "Техснабэкспорт" подписала в Москве соглашение с американскими операторами АЭС Pacific Gas & Electric Company, AmerenUE и Luminant, работающими в штатах Калифорния, Миссури и Техас соответственно.

Американские энергетические компании только в прошлом году добились снижения антидемпинговых пошлин на российское ядерное топливо, введенных в начале 1990-х годов.

Русские делают все: они и добывают [урановое сырье], и перерабатывают его и обогащают. А после 2020 года для них все открыто Брюс Хэмилтон, президент Fuelco

Россия уже сейчас является крупнейшим экспортером топлива для АЭС в США, но до сих пор поставки ограничивались топливом, произведенным из высокообогащенного оружейного урана, чтобы не допустить его возможного попадания в руки злоумышленников.

"Мы открываем новую эру во взаимоотношениях между российской атомной отраслью и американскими энергокомпаниями", - заявил бывший премьер-министр России Сергей Кириенко, который ныне возглавляет государственную корпорацию "Росатом", контролирующую "Техснабэкспорт".

"Русские делают все"

По словам участников сделки, атомные электростанции каждой из американских компаний, закупающих российский уран, снабжают электроэнергией примерно 5 миллионов жителей Калифорнии, Техаса и Миссури.

Контракты рассчитаны на период с 2014 по 2020 годы и предусматривают возможность дальнейшего продления.

"Русские делают все: они и добывают [урановое сырье], и перерабатывают его и обогащают. А после 2020 года для них все открыто", - заявил агентству Рейтер Брюс Хэмилтон, президент Fuelco, компании-посредника, учрежденного американскими импортерами.

Кириенко также заметил, что следующим шагов в развитии сотрудничества россиян с американскими компаниями могло бы стать создание склада российского уранового топлива в США.

Россия стремится расширить свое присутствие на рынках ядерного топлива развитых стран; в этом году она подписала соглашения с немецкой корпорацией Siemens и японской Toshiba.