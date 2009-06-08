Россия реабилитировала некоторых членов семьи Романовых

Image caption Реабилитации членов семьи Романовых требуют их прямые потомки и правозащитники

В России реабилитированы некоторые члены семьи Романовых. Решение принято генпрокуратурой на основании специальной проверки архивных материалов, которая показала, что некоторые члены царской фамилии подверглись репрессиям без предъявления им обвинений в совершении конкретных преступлений.

Среди реабилитированных шесть членов династии Романовых: Михаил Александрович, Елизавета Федоровна, Сергей Михайлович, Иоанн Константинович, Константин Константинович и Игорь Константинович. В списке названы имена еще восьми жертв большевистского "красного террора".

Анализ материалов, по словам представителя генеральной прокуратуры Марины Гридневой, "позволяет сделать вывод о том, что все вышеперечисленные лица подверглись репрессии в виде ареста, высылки и нахождения под надзором органов ЧК без предъявления обвинения в совершении конкретного преступления по классовым и социальным признакам".

В качестве примера Гриднева привела судьбу младшего брата императора Николая II Михаила Александровича.

С ноября 1917 года он находился под домашним арестом в Гатчине. 7 марта 1918 года Михаил Александрович и его секретарь, гражданин Великобритании Николай Николаевич (Брайан) Джонсон, были арестованы и доставлены в Комитет революционной обороны Петрограда для решения вопроса о дальнейшей судьбе.

Спустя два дня по решению Совета народных комиссаров они были высланы в Пермскую губернию до особого распоряжения. 13 июня 1918 года великий князь Михаил Александрович Романов был расстрелян в Перми.

Множество примеров

Кроме того, сотрудники генпрокуратуры привели еще ряд исторических справок, комментируя свое решение о реабилитации.

Image caption Великого князя Михаила Александровича расстреляли вместе с секретарем, британцем Джонсоном

К примеру, в мае 1918 года родная сестра Александры Федоровны Романовой, Елизавета Федоровна, арестованная в Москве, была выслана в Екатеринбург. Тогда же, весной 1918 года, некоторые другие члены императорского дома, находившиеся в окрестностях Петрограда, были сосланы за Урал.

В том же году великая княгиня Елизавета Федоровна была расстреляна. А великий князь Сергей Михайлович и князья императорской крови Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи живыми брошены в шахту под Алапаевском, где содержались под тюремным режимом.

Всего после революции погибли 17 членов дома Романовых.

Ранее с просьбой о реабилитации членов царской семьи в генеральную прокуратуру России обращалась одна из потомков дома Романовых Мария Владимировна.

Это уже третий этап реабилитации Романовых. В июне 1999 года были посмертно реабилитированы сын императора Александра Павел Александрович и великие князья Николай и Георгий Михайловичи и Дмитрий Константинович, расстрелянные в Петропавловской крепости 24 января 1919 года.

Реабилитация самого Николая II, его жены и детей заняла почти три года. Судебные органы ссылались на отсутствие какого-либо официального решения в отношении жертв расстрела в Екатеринбурге. В итоге решение об их реабилитации принял президиум Верховного суда России.

Неизвестной остается судьба великого князя Михаила Константиновича, скончавшегося при неустановленных обстоятельствах в январе 1919 года в Ташкенте.