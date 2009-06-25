Самый старый медвуз в России - без главы и без уверенности в будущем

Image caption Михаил Пальцев руководил Московской медицинской академией 22 года

Увольнение ректора Московской медицинской академии имени Сеченова вызвало опасения за будущее старейшего медицинского вуза России. Как удалось выяснить bbcrussian.com, внутри самой академии немало проблем, не зависящих от предполагаемых козней недругов ректора в высших эшелонах власти.

Профессор, академик РАН и РАМН, доктор медицинских наук Михаил Пальцев был отстранен от должности во вторник по приказу министра здравоохранения Татьяны Голиковой.

Михаил Пальцев возглавлял академию 22 года. То, что российское министерство здравоохранения и социального развития готовит документы для увольнения ректора старейшего в стране лечебно-образовательного учреждения, стало известно более двух недель назад.

Пальцев уходить не собирался - напротив, в случае отставки, он намеревался добиваться защиты своих прав в суде. Его деятельность в последнее время проверяли многие - Росздравнадзор, Роспотребнадзор, МВД, МЧС, Рособрнадзор и Генпрокуратура.

Следственный комитет прокуратуры суть претензий сводил к нецелевому расходованию бюджетных средств, что ставилось под сомнение сторонниками Пальцева.

Приказ из Минздравсоцразвития об увольнении, подписанный 18 июня, как сообщает Интерфакс, поступил в академию только 23-го, но пока не вступил в силу, поскольку ректор официально находится на больничном. Как только срок больничного закончится, место главы огромной медицинской машины станет вакантно.

Московская медицинская академия в прошлом году отметила 250-летний юбилей со дня основания. Сейчас она владеет 139 зданиями (большая часть — в центре столицы). В организации преподают более 100 академиков РАМН, работают 14 факультетов, 5 НИИ. В клинический центр входят 17 разнопрофильных клиник на 3000 мест. В распоряжении академии находится ботанический сад, стадион, студенческий оздоровительный лагерь, музей истории медицины, крупнейшая в Европе научная медицинская библиотека.

Кто будет новым ректором, пока не известно, хотя в прессе называют имя экс-главы Росздравнадзора Рамила Хабриева.

Хронология событий

6 мая Генпрокуратура направила в Минздравсоцразвития на имя министра Татьяны Голиковой представление об освобождении Пальцева от занимаемой должности. Представление стало результатом проверок академии Росздравнадзором, Роспотребнадзором, МВД, МЧС, Рособрнадзором и самой Генпрокуратурой.

Image caption Татьяна Голикова (слева) уволила Михаила Пальцева

12 мая в прессе появилось сообщение о том, что сотрудники "Сеченовки" собирают подписи в защиту своего ректора. Подписантов оказалось четыре с половиной тысячи из семнадцати тысяч, учащихся и работающих в структуре ММА. Правда, по словам некоторых врачей академии, сотрудников заставили подписать письмо под угрозой увольнения.

13 мая появилось заявление за подписью первого проректора ММА Игоря Денисова, в котором он от имени коллектива академии призвал власти вынести "объективное и взвешенное решение".

18 мая президент Общества фармакоэкономических исследований, профессор Павел Воробьев выступил с обращением к медицинской общественности, в котором назвал недопустимым "досудебное шельмование" Михаила Пальцева и призвал коллег сплотиться в борьбе с "новым делом врачей" и "бороться за свои честные имена".

21 мая в Актовом зале Центрального клинического корпуса ММА состоялось многолюдное собрание студентов и преподавателей академии, которые все как один, если верить прессе, высказались в защиту своего ректора.

3 июня ректор ММА спустя почти месяц после оглашения результатов прокурорских проверок дал свой первый комментарий прессе. В интервью Радио Свобода он отметил, что до сих пор не получал никаких официальных документов из прокуратуры.

Когда к нам должна была прийти комиссия из прокуратуры работать с персоналом, спрашивать, то пришло указание говорить, что все в порядке. [...] А лекарств у нас нет уже давно, и больные их покупают сами. В настоящий момент больным рекомендуют даже покупать системы для переливания Ольга Шипина, <br>сотрудница НИИ фтизиопульмонологии

5 июня в прессе появилось открытое письмо к руководству страны и Минздравсоцразвития с просьбой вернуть НИИ фтизиопульмонологии, входящему в состав ММА с 1998 года, статус самостоятельного юридического лица. Письмо от имени сотрудников института подписал заведующий лабораторным отделом НИИ профессор, доктор медицинских наук Михаил Владимирский. Обращение заканчивалось словами: "Конечно, сломать эту гнилую, с нашей точки зрения, систему корпоративной круговой поруки или "империи" Пальцева, как ее называют некоторые сотрудники ММА, – задача отнюдь не простая. Но мы все просто обязаны очистить климат в нашей медицине. И честный непредвзятый подход к этой структуре был бы добрым знаком для нашего здравоохранения".

7 июня обнародовано сообщение Минздравсоцразвития следующего содержания: "Структурным подразделениям Минздравсоцразвития дано поручение проработать вопрос расторжения трудового договора с ректором ММА им. Сеченова М.А. Пальцевым в соответствии с действующим законодательством".

8 июня коллектив ММА обратился к министру здравоохранения Татьяне Голиковой с просьбой о встрече. "Многотысячный коллектив, - говорится в сообщении, - обеспокоен, что после появления итоговых материалов проверки на официальном сайте Генпрокуратуры РФ, проверки в Академии возобновлены. Надеемся, что наша с Вами встреча будет конструктивной и позволит принять объективное решение". Встреча так и не состоялась.

9 июня Михаил Пальцев объявил о намерении судиться с Минздравсоцразвития в случае своей отставки.

10 июня в ММА поступило письмо главы Минздравсоцразвития РФ Татьяны Голиковой с требованием в двухдневный срок представить объяснения по 17 позициям. По словам Пальцева, к письму не приложены материалы проверок, поэтому ответить на заданные вопросы руководство академии не может.

16 июня Татьяна Голикова на вопрос журналистов о готовящемся увольнении ректора ММА сообщила: "Сейчас мы рассматриваем представление Генпрокуратуры, а также представление Рособрнадзора об устранении выявленных в академии недостатков. Соответствующие запросы были направлены в ММА имени Сеченова, и по предоставлению ответов будут приниматься соответствующие решения".

18 июня решение было принято.

Результаты проверок

Как утверждал 18 июня в интервью bbcrussian.com еще не знавший о своей отставке Михаил Пальцев, проверка, начавшаяся 14 апреля, выявила незначительные нарушения в санитарном состоянии комнат и обнаружила несколько пузырьков просроченных лекарств. Как сказал Пальцев, нарушения были оперативно устранены, лекарства уничтожены. По его мнению, виновата в нарушениях нерадивость младшего персонала.

Image caption Историческое здание клиники фтизиопульмонологии оказалось в центре скандала

Единственное, о чем, как считает ректор, можно говорить конкретно – уголовные дела, возбужденные по факту проверок.

Одно из дел – это административное правонарушение. Был поставлен вопрос о закрытии клиники фтизиопульмонологии. Этот вопрос обсуждался в Останкинском народном суде. Суд вынес решение оштрафовать ММА на 10 тыс. рублей, но не нашел оснований для закрытия клиники.

При этом, как сообщила bbcrussian.com старший научный сотрудник сектора молекулярной диагностики НИИ фтизиопульмонологии Любовь Шипина, ситуация в клинике просто плачевная.

"Когда к нам должна была прийти комиссия из прокуратуры работать с персоналом, спрашивать, то пришло указание говорить, что все в порядке, - утверждает она. - Что дезинфицирующих средств хватает, перчаток хватает, что лекарствами обеспечены. Старшие сестры говорят, что скоро заканчиваются шприцы, и скоро нечем будет работать. А лекарств у нас нет уже давно, и больные их покупают сами. В настоящий момент больным рекомендуют даже покупать системы для переливания".

Кроме того, прокуратура возбудила три уголовных дела по фактам нецелевого расходования бюджетных средств в размере 21,9 млн. рублей, неэффективного использования медицинского оборудования, поставленного в рамках национального проекта "Здоровье", а также использования не по назначению федерального имущества, закрепленного за учреждением на правах оперативного управления.

Следственный комитет прокуратуры подробнее объяснил суть претензий: "В период с ноября по декабрь 2008 года должностными лицами указанного учреждения произведено расходование средств федерального бюджета в размере 21 миллиона 988 тысяч 500 рублей на цели не соответствующие условиям их получения".

В прессе еще в начале мая появилась информация, которую подтверждали и в академии, что, согласно прокурорской проверке, деньги были потрачены на два компьютерных томографа, которые вовремя не были введены в строй. Однако впоследствии томографы странным образом превратились в новейшее стоматологическое оборудование для проведения имплантации зубов в клинике челюстно-лицевой хирургии. В интервью bbcrussian.com Михаил Пальцев сказал, что сейчас на нем уже обучают студентов. Томографы ректор не упомянул.

Комментируя уголовные дела против руководства ММА, ректор сказал, что "ведется расследование, но, во всяком случае, нет у меня ощущения, что нам что-то предъявят".

Кому выгодно?

С момента обнародования результатов проверок руководство ММА связывало их, также как и готовящуюся отставку ректора, с попыткой рейдерских захватов зданий, принадлежащих академии.

Пресса называла имя бывшего министра здравоохранения Михаила Зурабова в качестве противника Пальцева и мэра Москвы Юрия Лужкова в качестве его защитника.

Image caption Глава НИИ фтизиопульмонологии Михаил Перельман поддерживает Пальцева

На вопрос корреспондента bbcrussian.com про связь отставки Пальцева с якобы готовящимся рейдерским захватом собственности академии ректор ответил: "Это не мое мнение, это мнение средств массовой информации, мнение моих коллег. Но упорство, с которым идет проверка академии – это уже седьмая проверка за год – наводит на размышления. Точнее, на два размышления. Во-первых, так как члены комиссии упорно предлагали мне подать заявление об уходе, значит, видимо, мое место кому-то потребовалось… Я задавал прямые вопросы членам комиссии, ответа я не получил, они говорили, что это их совет. Второе: есть упорное внимание к зданиям, представляющим историческую ценность и находящимся в центре Москвы. У нас, в частности, особый интерес привлекает Институт фтизиопульмонологии… Это бывшая Мариинская больница… Там 8 гектаров земли, там парк вокруг этой больницы".

Пальцев также утверждает, что, несмотря на неоднократные обращения в Минздрав, он не получал достаточных средств, чтобы навести там порядок и провести должный ремонт. Упорные проверки, по его словам, свидетельствуют о том, что, видимо, это кому-то нужно.

На прямой вопрос "Кому именно?" ректор ответил уклончиво.

"Ну, со мной никто разговоров конкретных не вел. Представители Минздрава говорят, что это в интересах дела, что они хотят передать этот институт в прямое подчинение федерального медико-биологического агентства, что якобы там есть деньги, и будет наведен порядок. Но это были абстрактные разговоры".

Директор НИИ фтизиопульмонологии, главный фтизиатр России академик РАМН Михаил Перельман поддержал своего коллегу и начальника.

"Академия – богатый хозяин в виде домов в центре Москвы. А наш ректор занимает такую позицию, что никому ничего отдавать не хочет, - говорит Перельман. - Очень многих это раздражало. Ректор получил славу человека неуступчивого, несговорчивого, неподкупного, а это очень многим не нравится. Вот вся история"

На вопрос, кому выгодна дискредитация ректора, Перельман ответил: "Называются многие лица, но я лично не знаю, не могу назвать такого человека. Но я знаю, что это, во всяком случае, в высших эшелонах".

Проверка была инициирована депутатским запросом вице-спикера Госдумы Олега Морозова - и этот запрос был подан после обращения сотрудников НИИ фтизиопульмонологии, недовольных, в частности, низкими зарплатами, недостатком лекарств и управлением подразделения.

Недовольство внутри академии

На вопрос Би-би-си о наличии оппозиции ректору ММА внутри коллектива академии Михаил Пальцев заявил, что оппозиции никакой нет, а есть один недовольный сотрудник, Владимирский Михаил Александрович (именно он подписал открытое письмо от 5 июня).

Image caption Разветвленная структура академии включает ботанический сад как "вспомогательное подразделение"

По словам Пальцева, Владимирский не соответствует занимаемой должности и, поднимая шум, просто пытается удержаться на работе. Директор НИИ фтизиопульмонологии Михаил Перельман также оказался невысокого мнения о своем сотруднике и назвал Владимирского "мелким профсоюзным деятелем".

Однако у сотрудницы Владимирского Любови Шипиной на сей счет иное мнение. Она рассказала, что Владимирский, кроме лабораторного отдела, руководит профсоюзом НИИ.

"Переизбирался он дважды, сотрудники ему очень доверяют, он очень много делает для сотрудников".

По ее словам, обращение, подписанное Владимирским, было принято на собрании трудового коллектива института, где всего при одном воздержавшемся все проголосовали за него и еще раз просили обратиться к министру Голиковой.

Итог известен - увольнение Михаила Пальцева.

В информации для СМИ, опубликованной на сайте ММА, говорится, что в настоящее время ректор Пальцев болен и с приказом до сих пор не ознакомлен. Исполняющим обязанности ректора вуза приказом министра Татьяны Голиковой назначен проректор по научной работе, академик РАМН, профессор, доктор медицинских наук Сергей Грачев.