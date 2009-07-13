Московский мэр сочинил стихи о "новых Мазепах"

Image caption Театрализованная инсценировка Полтавской битвы. Украина, июнь 2009 года

Мэр Москвы Юрий Лужков представил поэму собственного сочинения, посвященную 300-летнему юбилею Полтавской битвы.

На театрализованной реконструкции баталии в московском парке Коломенское, Юрий Лужков зачитал отрывки из поэмы, в которой, среди прочего, есть и такие строки:

"...Сегодня новые Мазепы стремятся правду исказить, Меж Украиной и Россией вражду разжечь и распалить. Тот, кто Мазепу ныне славит, рискует лишь позор стяжать. Одумайся, Мазепа новый, перекрестись на купола! Не начинай творить ты снова былые черные дела!"

Полтавская битва - главное сражение Северной войны, в которой победа русской армии положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе.

Если бы Лужков при написании поэмы про Полтаву обратился за помощью к профессионалу, рифмы были бы лучше Анатолий Вассерман, <br> политический консультант

Для России Полтавская битва - это триумф русского оружия, в то время как сторонники драматического подхода к истории Украины считают 27 июня (8 июля по новому стилю) 1709 года днем скорби по утраченным надеждам на независимость.

Кроме того, на Украине год юбилея Полтавской битвы совпал с годом Мазепы - в сентябре исполняется 300 лет со дня его смерти.

Иван Степанович Мазепа - это одновременно и национальный герой независимой Украины и - в контексте истории Российской империи - символ предательства.

Для многих на современной Украине Мазепа - это новая политическая реальность. В стране проводятся молодежный акции "Мазепа-фест" и "Иван Мазепа. Made in Ukraine", его именем называют улицы, в память о гетмане возводят памятники.

Проект "Мазепа" или Человек эпохи барокко

"Русские и украинцы - это один народ"

Корреспондент bbcrussian.com обратился к известному эрудиту и политическому консультанту Анатолию Вассерману, много лет работавшему с московским мэром, с просьбой прокомментировать поэму Лужкова.

Image caption Московский мэр является автором свыше 200 печатных публикаций

С точки зрения политических оценок Вассерман не согласился только с одним: "Русские и украинцы - это не два братских народа, а один народ, разделенный между двумя государствами".

На вопрос об авторстве Вассерман ответил, что, судя по качеству текста, Лужков писал стихи сам, причем стихотворную технику Юрия Михайловича оценил как "слабую": "Если бы он обратился за помощью к профессионалу, рифмы были бы лучше".

Депутат Верховной Рады Украины Павел Жебривский следующим образом прокомментировал литературный опус Юрия Лужкова: "До 65 лет люди могут активно работать, а потом должны удить рыбку, разводить пчел и просто отдыхать от трудов праведных, во время которых они работали на благо себя и, возможно, немного и на благо Отечества. Что касается отношений между российским и украинским народами, то не господину Лужкову оценивать деятельность Мазепы и Петра I".

Если политики займутся поэзией и ненадолго отвлекутся от дел государственного управления, то у страны появится шанс быстрее выйти из кризиса Дмитрий Быков <br> писатель и журналист

Писатель и журналист Дмитрий Быков в беседе с корреспондентом bbcrussian.com сказал, что если бы политики больше занимались искусством - это было бы хорошим отводом эмоций.

"Известно, что, например, в США широко практикуются занятия литературой для больных, для престарелых, поскольку это дает какие-то силы жить, - сказал Быков. - Политик в России может быть приравнен либо к престарелому по полному бессилию, если он в оппозиции, - либо к больному, если он во власти".

"Кроме того, - добавил писатель, - по литературным текстам политиков можно понять то, что может быть замаскировано в его повседневной деятельности. В текстах Юрия Лужкова заметна его ориентация на классицизм, и вообще, Лужков – это политик эпохи классицизма, политик времен фразы "Государство – это я".

"Поэзия - дело душеспасительное и полезное"

Украинский писатель Лесь Подервянский тоже поделился своим мнением о поэме московского мэра: "Конечно же, Лужков – это не Пушкин, который более тонко описал историческое событие. Хотя, спустя 300 лет трудно сказать, какая мотивация руководила людьми в те времена. Объективного взгляда тут не существует, потому что, допустим, для англичан Вашингтон предатель, для поляков предатель Богдан Хмельницкий, а соответственно для Америки и Украины это герои. Может, для русских Мазепа и предатель, для украинцев - это совсем не так."

Image caption Дмитрий Быков: "Лужков - политик времен фразы "Государство - это я"

Подервянский согласился с мнением Быкова относительно стиля написания поэмы Юрием Лужковым: "Там немного пахнет Державиным, но у Державина речь изысканней гораздо, так как он не графоман".

На вопрос bbcrussian.com, не боится ли Дмитрий Быков конкуренции со стороны политиков, которые вслед за Лужковым могут начать литературную деятельность, писатель ответил, что приветствует подобную инициативу: "Возможно, они [политики] ненадолго отвлекутся от дел государственного управления и у страны появится шанс быстрее выйти из кризиса. Если бы Лужков увлекся поэзией в той же степени, в какой он увлекается пчеловодством, может быть, Москва смогла бы разрешить проблему пробок, и я горячо призываю мэра заняться поэзией , как делом душеспасительным и полезным".

"Но независимой державой Украйне быть уже пора"

Поэма Лужкова - это не первое и далеко не единственное произведение, в котором описывается знаменитое историческое сражение.

Фильм о Мазепе направлен не против российской, а против имперской политики Богдан Ступка <br> министр культуры и искусств Украины 1991-2001

Александр Пушкин в 1828-1829 годах написал масштабное литературное полотно "Полтава", которое, по мнению ряда литературоведов и пушкинистов, было новаторским произведением, не до конца понятым и принятым современниками Пушкина.

В своей поэме российский поэт рисует образ гетмана Мазепы как изменника царю Петру І.

В то же время, по мнению некоторых современных украинских историков, Пушкин указал в поэме, что настоящим мотивом поступка гетмана, перешедшего на сторону шведского короля, было обретение Украиной независимости:

"Но независимой державой Украйне быть уже пора: И знамя вольности кровавой Я подымаю на Петра."

Украинскому гетману посвящено, в общей сложности, не менее 20 произведений немецких, чешских, украинских , польских и шведских авторов.

Мазепе посвящены музыкальные произведения Петра Чайковского, Ференца Листа, Сергея Рахманинова, о нем снято несколько художественных фильмов.

В частности, представленный во внеконкурсной программе Берлинского кинофестиваля в 2002 году фильм украинского производства "Молитва о гетмане Мазепе" ("Молитва за гетьмана Мазепу") стал самым дорогостоящим проектом за всю историю украинского кинематографа (по состоянию на 2002 год) - бюджет фильма составил свыше 2,5 млн долларов.

Бывший министр культуры России Михаил Швыдкой за представленную трактовку истории назвал фильм "антирусским", на что Богдан Ступка (исполнитель главной роли и министр культуры и искусств Украины 1991-2001 годах) возразил, что "картина направлена не против российской, а против имперской политики".