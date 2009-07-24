Закаев готов сотрудничать с Кадыровым

Image caption Ахмед Закаев готов встретиться с российскими следователями

Проживающий в Лондоне представитель чеченских сепаратистов Ахмед Закаев в интервью Русской службе Би-би-си заявил, что признает легитимность новых чеченских властей и готов к сотрудничеству с ними.

Закаев положительно оценил деятельность правительства президента Чечни Рамзана Кадырова.

"Добрые начинания, которые имеются в республике, происходят, безусловно, благодаря каким-то его [Рамзана Кадырова] личным качествам. Не видеть этого, не считаться с этим было бы совсем неверно", - сказал Закаев в прямом эфире передачи "Вечер на Би-би-си".

Ваше мнение

"Я думаю, что когда Рамзан Кадыров сделал заявление о необходимости политической нормализации, это было обдуманное и решение зрелого политика, а не человека, который наобум хочет взять и решить все проблемы", - добавил он.

"Добрые начинания"

Это заявление было сделано после двухдневных переговоров Закаева с председателем парламента Чечни Дуквахой Абдурахмановым, которые завершились в пятницу в Осло.

Закаев заявил, что приветствует "все добрые начинания, направленные на стабильность, на обеспечение безопасности, на соблюдение прав, законности и в России, и в Чечне".

На сегодняшний день это человек [Рамзан Кадыров], которого Россия назначила президентом и доверила руководство в республике и за ним стоит огромная страна Ахмед Закаев

"Проблематика в Чечне и на всем Северном Кавказе общеизвестна. Последние 15 лет попытки силовыми методами разрешить политические проблемы только усугубили конфликт и расширили пропасть отчуждения. И если сегодня проявлена политическая воля для поиска путей выхода из ситуации, это только можно приветствовать. [...] Не участвовать в этом процессе означало бы не желать нормальной жизни для чеченского народа", - пояснил Закаев свое стремление к диалогу с чеченскими властями после многолетнего конфликта.

Он признал, что готов сотрудничать с нынешней чеченской властью: "Я в политике не первый день. Может быть даже к сожалению. Не считаться с реальностью, которая существует, это не только политически безграмотно, это вредно для всего и для всех".

"Я считаюсь с теми реалиями, которые существуют. Признаем мы друг друга или не признаем, суть от этого не меняется. На сегодняшний день это человек [Рамзан Кадыров], которого Россия назначила президентом и доверила руководство в республике и за ним стоит огромная страна", - добавил он.

Кроме того, по словам Закаева, стороны договорились еще об одной встрече в Лондоне, которая, по их расчетам, состоится в ближайшие 10 дней.

"Я и Дукваха - мы представляем тех или иных людей, которые будут принимать решения", - пояснил Закаев необходимость сделать перерыв в переговорах.

Кремль в курсе?

По словам пресс-секретаря Кадырова Альви Каримова, в Кремле, безусловно, знают о том, что подобные переговоры ведутся.

Media playback is unsupported on your device

"Если Кадыров отправил в Осло председателя парламента Чеченской республики, если Абдурахманов дважды выезжал туда, дважды встречался с Ахмедом Закаевым, то я не думаю, что об этом не знает руководство Российской Федерации", - сказал Каримов, добавив, что не считает нужным озвучивать, "кто конкретно санкционировал" эту встречу.

По мнению Каримова, ситуация в Чечне говорит о состоятельности и президента республики, что позитивно влияет на взаимоотношения с центром: "Известно, что ситуация в Чеченской республике стабильна, урегулирована. И Рамзан Кадыров является лидером чеченского народа и других народов в Чеченской республике. И очень приятно, что господин Закаев признает это".

На вопрос журналиста Русской службы Би-би-си, можно ли назвать ситуацию стабильной на фоне недавнего убийства известной правозащитницы Натальи Эстемировой, Альви Каримов ответил, что подобные трагедии происходят "даже в самых стабильных странах и городах".

Закаев место свое в Чеченской республике найдет, мы уверены Альви Каримов, пресс-секретарь президента Чечни

В свою очередь Ахмед Закаев заявил, что по-прежнему считает все обвинения, выдвинутые против него Россией, политически мотивированными и готов встретиться с российскими следователями в Великобритании, чтобы ответить на их вопросы.

"Этот конфликт и ситуацию в Чечне мы получили по наследству. Не мы были его зачинщиками, поводом или причиной. Как говорил экс-президент Путин, "этот конфликт имеет свою предысторию и решать его необходимо политическими методами. Сегодня не XVII и не XVIII век. Мир изменился, ситуация изменилась, и надо найти то, что было бы приемлемо. И не учитывать существование другой позиции - это путь в никуда", - сказал чеченский сепаратист.

"Закаев место свое в Чеченской республике найдет, мы уверены", - заявил Русской службе Би-би-си пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.

"Ни вчера, ни позавчера во время нашей встречи с Абдурахмановым и даже предыдущей встрече, когда мы с ним встречались, мы не обсуждали вопрос моего возвращения или моего персонального трудоустройства", - ответил сам Закаев на вопрос о возможности возвращения в Чечню.

По его словам, проблемы, которые он обсуждал с Абдурахмановым, не стоит "персонифицировать".

"Политическая воля"

Между тем, Руслан Мортагов, специальный корреспондент газеты "Северный Кавказ", уверен, что подобные переговоры ни к чему не приведут, и что их надо проводить не в Лондоне, а в Кремле.

Если есть другая стратегия, не силового только лишь решения того конфликта, который сейчас в Чечне, безусловно, происходит, то, конечно, Закаев может сыграть определенную роль в таких переговорах Георгий Шведов, "Кавказский узел"

"На мой взгляд, сегодня за Закаевым ничего нет, это то остаточное явление, которое осталось с 1994-96 года - идея светского суверенитета, - считает он. - Идея, как известно, изначально не пользовалась популярностью в народе, и последующие события 2000 года показали, что все те, кто ее якобы разделял по первому же знаку, вместе с Кадыровым перешли под сень федеральных флагов. [...] Все, что у нас происходит сейчас в Чечне, и тот негатив, который стал в последнее время развиваться - это все следствие политики Кремля".