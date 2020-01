Закаев готов сотрудничать с Кадыровым

Проживающий в Лондоне представитель чеченских сепаратистов Ахмед Закаев в интервью Русской службе Би-би-си заявил, что признает легитимность новых чеченских властей и готов к сотрудничеству с ними.

Закаев положительно оценил деятельность правительства президента Чечни Рамзана Кадырова.

"Добрые начинания, которые имеются в республике, происходят, безусловно, благодаря каким-то его [Рамзана Кадырова] личным качествам. Не видеть этого, не считаться с этим было бы совсем неверно", - сказал Закаев в прямом эфире передачи "Вечер на Би-би-си".

Ваше мнение

"Я думаю, что когда Рамзан Кадыров сделал заявление о необходимости политической нормализации, это было обдуманное и решение зрелого политика, а не человека, который наобум хочет взять и решить все проблемы", - добавил он.

"Добрые начинания"

Это заявление было сделано после двухдневных переговоров Закаева с председателем парламента Чечни Дуквахой Абдурахмановым, которые завершились в пятницу в Осло.

Закаев заявил, что приветствует "все добрые начинания, направленные на стабильность, на обеспечение безопасности, на соблюдение прав, законности и в России, и в Чечне".

"Проблематика в Чечне и на всем Северном Кавказе общеизвестна. Последние 15 лет попытки силовыми методами разрешить политические проблемы только усугубили конфликт и расширили пропасть отчуждения. И если сегодня проявлена политическая воля для поиска путей выхода из ситуации, это только можно приветствовать. [...] Не участвовать в этом процессе означало бы не желать нормальной жизни для чеченского народа", - пояснил Закаев свое стремление к диалогу с чеченскими властями после многолетнего конфликта.

Он признал, что готов сотрудничать с нынешней чеченской властью: "Я в политике не первый день. Может быть даже к сожалению. Не считаться с реальностью, которая существует, это не только политически безграмотно, это вредно для всего и для всех".

"Я считаюсь с теми реалиями, которые существуют. Признаем мы друг друга или не признаем, суть от этого не меняется. На сегодняшний день это человек [Рамзан Кадыров], которого Россия назначила президентом и доверила руководство в республике и за ним стоит огромная страна", - добавил он.

Кроме того, по словам Закаева, стороны договорились еще об одной встрече в Лондоне, которая, по их расчетам, состоится в ближайшие 10 дней.

"Я и Дукваха - мы представляем тех или иных людей, которые будут принимать решения", - пояснил Закаев необходимость сделать перерыв в переговорах.

Кремль в курсе?

По словам пресс-секретаря Кадырова Альви Каримова, в Кремле, безусловно, знают о том, что подобные переговоры ведутся.

Media playback is unsupported on your device