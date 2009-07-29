В Москве совершено покушение на Япончика

Image caption Состояние Иванькова оценивается как тяжелое

Врачи борются за жизнь Вячеслава Иванькова - криминального авторитета, также известного как Япончик - который был во вторник тяжело ранен в Москве.

69-летний Иваньков получил сквозное огнестрельное ранение брюшной полости, был прооперирован и сейчас находится в Боткинской больнице, сообщает Следственный комитет при прокуратуре РФ. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

"Установлено, что примерно в 19 часов 50 минут неустановленное лицо, находясь в кузове автомобиля "Газель", припаркованного у дома 66 по Хорошевскому шоссе, где была оборудована позиция для ведения стрельбы, из снайперской винтовки Драгунова с расстояния примерно 70 метров произвело выстрел в Иванькова, выходившего из ресторана "Тайский слон" на противоположной стороне улицы", - сообщил официальный представитель СКП.

На месте происшествия была найдена винтовка, изъяты также информация с камер видеонаблюдения и фрагменты пули. По факту покушения возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот оружия".

По данным следствия, Иванькова спасла от гибели случайность.

"Следователи уверены, что на месте преступления работал профессионал, который не смог довести свой умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам - Иваньков в момент выстрела наклонился", - сказал представитель СКП.

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Он отметил также, что "в качестве основной версии следствие рассматривает конфликт между двумя преступными группировками".

"Газель" с подмосковными номерами числилась в угоне, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации источника РИА "Новости", Япончик приехал в Москву из-за границы, чтобы урегулировать спор между криминальными группировками, контролировавшими игорный бизнес в российской столице. 69-летний Иваньков был неоднократно судим в России и США. В советские времена он отсидел 10 лет по обвинениям в руководстве преступной группой. Около 10 лет он провел в американской тюрьме за вымогательство и заключение фиктивного брака. В 2004 году Иваньков был экстрадирован в Россию по обвинениям в убийстве двух граждан Турции, совершенным в начале 1990-х, однако суд присяжных вынес оправдательный приговор.