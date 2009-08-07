Дэвид Крамер: "США прекрасно понимают, кто правит бал в России"

Image caption На Западе и, в частности, в США Путина не считают героем, уверен эксперт

В США первую декаду Владимира Путина у власти склонны считать не последней. В Вашингтоне понимают, что его роль в принятии решений в России по-прежнему остается едва ли не самой главной. Американцы относятся к Путину весьма настороженно, многие признают, что в дипломатии путь к сердцу России лежит через сердце нынешнего премьера.

О десятилетнем периоде Владимира Путина у власти корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне Юлия Савченко беседовала c ведущим аналитиком фонда German Marshall, бывшим помощником Госсекретаря США по делам демократии и прав человека Дэвидом Крамером.

Би-би-си: Вот уже 10 лет как Владимир Путин находится у власти. Какой вклад он внес в формирование имиджа России дома и за рубежом?

Внешняя политика в исполнении Путина привела к ухудшению отношений России с Западом в целом, и с США в частности Дэвид Крамер, <br> аналитик

Дэвид Крамер: Я думаю, за последние 10 лет Путин принес всем ощущение воскрешения России. По сравнению с началом 90-х, когда в стране царило ощущение хаоса и слабости, Путин за восемь лет своего президентства и продолжающегося сейчас премьерства принес России ощущение стабильности. Он с самого начала представлял собой антипода Ельцина - он был молодым, трезвым во всех отношениях, активным и не проигрывал на фоне остальных мировых лидеров.

Одной из подкупающих его черт для россиян также была решительность. Помните, в 1999 году он пообещал закончить чеченскую войну за три недели и замочить боевиков в сортире? Таким образом, Путин для России олицетворял подъем. Ему, конечно, очень помогли растущие цены на нефть еще в тот момент, когда он был вице-премьером, а затем премьером в 1999 году. Этот фактор был практически решающим в своеобразном воскрешении России.

Он также внес решающий вклад в укрепление государственного аппарата. До такой степени, что многие критики считают это перегибом, особенно в том, что касается преследований независимых журналистов, оппозиции и недовольных российской властью. Во многом это считают личной "заслугой" Путина. Он однозначно до сих пор очень популярен в России и рейтинги его практически не снижались с того момента, как он впервые вошел во власть в России в 1999 году.

Би-би-си: А как к нему относятся на Западе? Скажем, в Америке его героем считают?

Д.К.: В США и на Западе его, конечно, героем не считают. Несколько лет назад журналу Times, который принял неоднозначное решение поместить портрет Путина на обложке в качестве "Человека года по версии Times", пришлось разъяснять, что они это сделали не потому, что Путиным восхищаются или его уважают на Западе, а потому, что его влияние невозможно отрицать.

Главной карикатурной чертой российского президента на Западе считается его профессиональная в прошлом принадлежность к спецслужбам. Этого отрицать никто не может и это не обязательно сослужило Путину хорошую службу. Прошлогоднюю войну с Грузией в этом контексте воспринимают как возвращение к методам решения конфликтов путем грубой силы.

Би-би-си: Насколько продуктивным вы считаете диалог Путина с Западом, и как вы оцениваете его внешнюю политику?

Опасения Запада по поводу российской внешней политики всегда имели под собой основания. Особенно это касается отношений России с ближайшими соседями Дэвид Крамер, <br> аналитик

Д.К.: Внешняя политика в исполнении Путина привела к ухудшению отношений России с Западом в целом, и с США в частности. В пример можно привести трения по поводу войны в Ираке, обеспокоенность по поводу российских манипуляций природными ресурсами как политическим инструментом и, конечно же, противоречия по поводу войны в Грузии.

Все это вызывало на Западе большую обеспокоенность. При этом в начале президентства Путина они вместе с Джорджем Бушем пытались строить отношения, основанные на взаимопонимании. В какой-то момент им это даже удалось. Путин первым позвонил Бушу после событий 11 сентября, Россия оказывала США помощь в проведении операций в Афганистане.

Однако прогресс на определенном этапе значительно затормозился. Я не хочу сказать, что администрация Буша, в которой работал и я, делала все правильно в области построения отношений с Россией, однако я думаю, что опасения Запада по поводу российской внешней политики всегда имели под собой основания. Особенно это касается отношений России с ближайшими соседями.

Продажа Россией оружия некоторым странам в последние несколько лет не способствовала установлению понимания с Западом. А из самых последних примеров можно привести маневры российских подводных лодок у восточного побережья США. Многие по этому поводу выражают опасения и задают вопрос - куда движется Россия в отношении с Западом?

Этому новому витку непонимания и подозрительности в отношениях России и Запада во многом способствовала именно политика Путина.

Би-би-си: Неоднократно звучали высказывания, что Путин считал, будто Америка не воспринимает Россию всерьез, и воспринимал как личное оскорбление точку зрения о том, что страна больше не является супердержавой, и поэтому не желал идти на компромисс по целому ряду вопросов. Вам такая позиция близка?

Д.К.: Помните комментарий Путина по поводу того, что распад СССР он считает самой большой трагедией 20 века? Это говорит в пользу того, что Советский Союз как супердержава, равная по силе США, воспринимался Путиным как абсолют, к которому Россия должна вернуться.

В последние годы его президентства, во многом с личного его "благословения", в России проходила кампания по насаждению антиамериканских общественных настроений, в которой было широко задействовано контролируемое государством телевидение Дэвид Крамер, <br> аналитик

Я думаю, что он хотел повернуть вспять тенденцию 90-х годов, когда Россию начали воспринимать как колосса на глиняных ногах. Путин считал, что Запад этой слабостью и хаосом вовсю пользовался, расширяя НАТО и Европейский Союз во всех направлениях.

В этой ситуации делом чести для Путина стало, как мне кажется, желание возвратить былую славу и мощь России и продемонстрировать, что она ни в чем не уступает США.

В то же время он начал ощущать угрозу, идущую со стороны Запада, который расширяет НАТО. Угрозами он также считал войну в Ираке, ситуацию в Косово, а также попытки создать противоракетный щит в Польше и Чехии. Противостояние западным военным структурам стало во многом девизом внешней политики Путина.

В последние годы его президентства, во многом с личного его "благословения", в России проходила кампания по насаждению антиамериканских общественных настроений, в которой было широко задействовано контролируемое государством телевидение. Это, на мой взгляд, также ощутимо отбросило назад российско-американские отношения, которые в какой-то момент вроде бы стали выправляться.

Посмотрим изменится ли что-то с приходом президента Обамы. Я, честно говоря, на этот счет особого оптимизма не испытываю.

Би-би-си: В свое время был задан знаменитый вопрос "Кто такой господин Путин?". Сейчас многие к этому вопросу возвращаются в уже изменившемся контексте: Путин стал премьер-министром, но многие считают, что он обладает большим влиянием, чем нынешний президент Медведев. Считаете ли вы, что Америка может смириться с этим новым-старым порядком вещей, признать неоспоримое влияние Путина и общаться с Россией на условиях, поставленных ее руководством, кто бы это в реальности ни был?

В США, конечно, существует понимание, что переговоры только с Дмитрием Медведевым, скорее всего, не дадут желаемых результатов по целому ряду вопросов Дэвид Крамер, <br> аналитик

Д.К.: Напоминание о том, кто правит бал в России, мы получили буквально в прошедшие несколько дней. Фотографии Путина на отдыхе с обнаженным торсом абсолютно очевидно имели целью напомнить, что Путин по-прежнему контролирует ситуацию.

У США это сомнений, собственно, и не вызывает. Мы знаем, что Путин играет ключевую роль в принятии решений в России. Президент Обама во время визита в Москву провел двухчасовую встречу с Путиным. С Медведевым он, конечно, провел больше времени, однако в США существует понимание, что переговоры только с Дмитрием Медведевым, скорее всего, не дадут желаемых результатов по целому ряду вопросов. Администрация США, понимая все это, меньше всего хочет оказаться вовлеченной во внутриполитические дела России. Наши политики хотят избежать любых обвинений в желании поддержать Медведева в укреплении его самостоятельного статуса на фоне Путина, поскольку это может обернуться против нас.

Опасения по этому поводу перед визитом Барака Обамы в Москву высказывали самые высокопоставленные политики американской администрации, включая самого президента. На сегодняшний день Вашингтон четко себе представляет, что роль Путина в принятии решений в России едва ли не самая главная. США правила этой игры готовы принять.