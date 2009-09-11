2 из 12-ти: хроника громких убийств в России

Image caption Президент в целом доволен российской милицией

"Общий корпус сотрудников Министерства внутренних дел состоит из профессиональных людей", - сказал президент России Дмитрий Медведев, встречаясь 7 сентября с главой ведомства Рашидом Нургалиевым.

Профессионализм - понятие многогранное. Разгонять оппозиционные марши и проводить силовые задержания российская милиция действительно умеет. А вот хроника нераскрытых "резонансных" убийств последних лет говорит не в ее пользу.

К ним возвращаются, следствие закрывают и вновь возобновляют, как в "деле Галины Старовойтовой", но в итоге на сегодняшний день из 12 самых громких убийств общественных деятелей, совершенных с 1994 года, могут считаться полностью расследованными только два. Шесть числятся нераскрытыми, в четырех случаях дело закончилось либо осуждением лишь непосредственных исполнителей, либо вынесением оправдательных приговоров.

Одной из главных заслуг Владимира Путина его сторонники считают "наведение порядка в стране". Однако стоит включить телевизор или развернуть российскую газету, как становится очевидно, что "криминальный беспредел" не настолько ушел в прошлое вместе с "лихими 90-ми", чтобы о нем можно было забыть.

Каждая жизнь имеет одинаковую ценность, но убийство убийству рознь. Если человека убивают по личным мотивам или ради банального ограбления - это трагедия одной семьи. Если депутат, предприниматель или журналист гибнет, как говорят следователи, "по причинам, связанным с профессиональной деятельностью" - это удар по честной политике, прозрачному бизнесу и свободе слова.

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Официальный оптимизм

В начале 2009 года, перечислив на заседании коллегии МВД наиболее актуальные задачи ведомства, Дмитрий Медведев работу по "громким" убийствам среди них не упомянул.

Избранный нами курс себя полностью оправдывает. Новой криминальной революции не будет Рашид Нургалиев

Рашид Нургалиев в разговоре с журналистами после заседания признал, что такие преступления "всегда вызывали широкий резонанс и критику в наш адрес", но уверенно заявил, что они "обязательно будут раскрыты".

"МВД эффективно борется с криминальным миром и адекватно реагирует на угрозы. Избранный нами курс себя полностью оправдывает. Новой криминальной революции не будет", - утверждал он.

Еще в 2003 году в министерстве был создан специальный штаб по раскрытию "резонансных" преступлений, связанных с убийством известных людей. Его возглавил сам Нургалиев, в то время заместитель министра по криминальной милиции. Тогда он обещал "активизировать работу" и заверил, что "сотрудники правоохранительных органов способны справиться с такой задачей".

Справедливости ради, нужно сказать, что "заказные" убийства - едва ли не самый сложный вид преступлений. Убийство Джона Кеннеди тоже осталось фактически нераскрытым.

Совершенно очевиден провал по качеству оперативно-розыскной и следственной работы Геннадий Гудков, <br>член комитета Госдумы по безопасности

В случае бытового убийства преступника, как правило, приходится искать в близком окружении жертвы, исходя из древнеримского принципа "Кому на пользу?". Ловля обыкновенных грабителей для опытных сыщиков - тоже не бином Ньютона.

"Заказные" преступления обычно осуществляются обученными профессионалами и тщательно готовятся. "Киллеры" не входят в круг знакомых жертвы и не имеют личных причин для убийства.

К заказчикам максима "Qui prodest?" относится в полной мере, зато чрезвычайно сложно установить их связь с исполнителями. Поэтому дело ограничивается догадками в СМИ, да и догадки строить приходится осторожно, чтобы не угодить под иск о защите чести и достоинства.

Однако в какой-то момент количество переходит в качество. Резонансных убийств в России происходит так много, а виновных находят так редко, что поневоле встают вопросы: "силовики" не умеют раскрывать такие преступления? Или, как подозревают некоторые, не слишком хотят их раскрывать?

"Системные изъяны"

Бывший сотрудник КГБ, а ныне член комитета Госдумы по безопасности от фракции "Справедливая Россия" Геннадий Гудков допускает отсутствие политической воли "в отдельных случаях", но главную причину видит в "неумении работать".

"Совершенно очевиден провал по качеству оперативно-розыскной и следственной работы", - заявил он в интервью Би-би-си.

Сказать, что они [резонансные убийства] плохо раскрываются - это слишком деликатная постановка вопроса. Они принципиально не раскрываются Леонид Велехов,<br> "Совершенно секретно"

По мнению Гудкова, "этот провал объясняется разрушением системы в 90-е годы". Однако он признает, что почти за 10 лет "довести до ума" правоохранительные органы не удалось.

Основные "системные изъяны" эксперт видит в коррупции и бюрократизме.

"Огромное количество надстроек, бюрократов, чиновников, огромное количество отчетов, перекос в сторону управленческих и аналитических звеньев, а уровень работы "на земле" упал", - рассуждает он.

Заместитель главного редактора издания "Совершенно секретно" Леонид Велехов, напротив, полагает, что причина заключается не в отсутствии умения, а в отсутствии желания.

"Практически ни одно из резонансных убийств за последние годы не было раскрыто. В лучшем случае, частично, либо раскрыты исполнители, - говорит он. - Сказать, что они плохо раскрываются - это слишком деликатная постановка вопроса. Они принципиально не раскрываются. Это уже некая принципиальная психологическая установка. Дело не в отсутствии политической воли, а в том, что воля направлена ровно в противоположном направлении".

"Очевидно для всех, что люди, о которых мы говорим, были убиты не по бытовым мотивам. Никому в голову не приходит, что Политковскую убили, чтобы забрать сумку с продуктами, с которыми она шла из магазина. Они были убиты в той или иной степени за свою деятельность, и за этим стоят некие политические или квазиполитические силы и интересы. Все эти убийства связаны с властными фигурами. Рядом с именами Холодова, Листьева, Юдиной, Политковской всплывали имена персон крупного политического калибра".

Дмитрий Холодов

Первым убийством в новой России, потянувшим на общенациональную сенсацию, стала расправа над корреспондентом газеты "Московский комсомолец" Дмитрием Холодовым.

17 октября 1994 года журналист погиб в результате взрыва мины-ловушки, помещенной в портфель-"дипломат". Не назвавший себя мужчина позвонил ему и назвал номер ячейки в вокзальной камере хранения, где лежит портфель с неким сенсационным материалом. Когда Холодов привез его в редакцию и попытался открыть, прогремел взрыв.

27-летний Холодов не имел ни личных врагов, ни больших денег, зато писал о коррупции в вооруженных силах, особенно в ходе распродажи имущества бывшей Западной группы советских войск.

По версии следствия, покушение организовала группа из шести человек во главе с начальником разведки воздушно-десантных войск Павлом Поповских, таким образом якобы стремившихся угодить своему начальнику, тогдашнему министру обороны Павлу Грачеву, которого Холодов постоянно критиковал в своих статьях.

26 июня 2002 года Московский окружной военный суд оправдал всех обвиняемых за недостатком доказательств. Военная коллегия Верховного суда по протесту Главной военной прокуратуры отменила оправдательный приговор. В июне 2004 года обвиняемые вновь предстали перед судом и вновь были оправданы.

Поповских получил с государства 2,5 млн рублей в качестве компенсации за моральный вред.

Владислав Листьев

Популярный телеведущий был убит в Москве вечером 1 марта 1995 года через 34 дня после своего назначения генеральным директором Общественного российского телевидения (ныне Первый канал).

Убийца дождался Листьева в подъезде его дома на Новокузнецкой улице и дважды выстрелил в упор. Одна из пуль попала в голову. Значительная сумма денег, имевшаяся у журналиста, осталась нетронутой.

По делу так и не появилось ни подозреваемых, ни сколько-нибудь обоснованных версий. В СМИ высказывались предположения, что Листьев пал жертвой собственной попытки сделать прозрачной рекламную деятельность канала.

Убийства Холодова и Листьева оказались единственными, по-настоящему всколыхнувшими общество. За гробом Холодова шли десятки тысяч людей. После гибели Листьева президент Борис Ельцин лично приехал в "Останкино" и фактически попросил прощения у журналистского коллектива.

Впоследствии большая часть россиян свыклась с подобными трагедиями и перестала на них реагировать. Власти ограничивались дежурными заявлениями о "дерзком вызове государству" и обещаниями найти виновных.

Михаил Маневич

37-летний вице-губернатор и глава комитета по приватизации Санкт-Петербурга, личный друг Анатолия Чубайса был застрелен утром 18 августа 1997 года по дороге на работу.

Снайпер, очевидно, обладавший высокой квалификацией, обстрелял с чердака машину Маневича, когда та притормозила, чтобы выехать из боковой улицы на Невский проспект, и скрылся, оставив автомат Калашникова югославского производства с оптическим прицелом.

Официально дело не раскрыто, однако в годовщину преступления в 2005 году Анатолий Чубайс заявил: "Сегодня я могу с абсолютной определенностью сказать, что мы абсолютно точно знаем всех организаторов и всех заказчиков убийства".

Мотивом преступления Чубайс назвал "личную ненависть, замешанную на неудачной попытке шантажа".

29 ноября 2006 года он сказал: "Все организаторы убийства сидят пожизненно, ни один из них не выйдет".

За восемь дней до этого Верховный суд РФ оставил в силе вынесенный 17 февраля 2006 года приговор 14 участникам известной петербургской криминальной группировки, пятеро из которых были приговорены к пожизненному заключению. Хотя убийство Маневича в обвинительном акте не упоминалось, наблюдатели усмотрели связь между этими двумя событиями.

Лев Рохлин

Бывший генерал-лейтенант танковых войск, участник афганской и первой чеченской войн, был убит в ночь со 2 на 3 июля 1998 на собственной даче в Наро-Фоминском районе Московской области выстрелом в голову из его же наградного пистолета.

В 1995 году Рохлин был избран в Госдуму по списку прокремлевского блока "Наш дом - Россия". В сентябре 1997 года вышел из него из-за несогласия с политикой правительства и возглавил созданное им леворадикальное Движение в поддержку армии.

16 ноября 2000 года Наро-Фоминский суд признал виновной в убийстве жену покойного Тамару Рохлину и приговорил ее к восьми годам заключения. 7 июня 2001 года Верховный суд направил дело на новое рассмотрение и постановил освободить осужденную из-под стражи. 30 ноября 2005 года тот же Наро-Фоминский суд в другом составе подтвердил обвинительный вердикт, смягчив наказание до четырех лет условно.

По данным следствия, это было единственное убийство известного политика в истории России, совершенное по сугубо личным мотивам. Серьезные нелады в семье Рохлиных ни для кого не являлись секретом.

Сперва Тамара Рохлина не отрицала своей вины, но впоследствии изменила показания и заявила, что ее мужа убили трое неизвестных в масках, которые якобы приказали ей сознаться в том, чего она не совершала.

Коммунистическая и национал-патриотическая оппозиция возлагала ответственность за гибель генерала на "кровавый режим Ельцина" и российские спецслужбы.

Галина Старовойтова

Депутат Государственной Думы, один из лидеров демократического движения со времен горбачевской перестройки, правозащитник и специалист по межнациональным отношениям, была застрелена вечером 20 ноября 1998 года в подъезде ее дома в Санкт-Петербурге.

Серьезное ранение получил находившийся рядом помощник Старовойтовой Руслан Линьков.

30 июня 2005 года городской суд Санкт-Петербурга приговорил технического организатора убийства Юрия Колчина и непосредственного исполнителя Виталия Акиншина к 20 и 23,5 годам заключения. В сентябре 2006 года по данному делу были осуждены Вячеслав Лелявин и Павел Стехновский.

Заказчик и мотивы преступления не выявлены.

7 сентября 2009 года следствие было возобновлено "по вновь открывшимся обстоятельствам".

В июле Руслан Линьков и сестра погибшей Ольга Старовойтова обратились с соответствующей просьбой к президенту Дмитрию Медведеву.

По их мнению, в рамках расследования дела необходимо допросить экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко, задержанного 16 июня в Санкт-Петербурге по обвинению в организации убийства трех российских бизнесменов на Кипре и вымогательстве.

Имя Глущенко неоднократно упоминали обвиняемые и свидетели в ходе расследования убийства Старовойтовой.

Ахмат Кадыров

52-летний глава промосковской администрации Чечни, ранее занимавший пост муфтия самопровозглашенной Ичкерии, а с началом второй чеченской войны перешедший на сторону федеральных сил, погиб 9 мая 2004 года в результате взрыва мощной бомбы, заложенной на стадионе в Грозном.

Официально дело не раскрыто.

15 июня 2006 года в интернете было распространено заявление Шамиля Басаева, в котором тот взял на себя ответственность за покушение. Согласно тому же заявлению, исполнителям было уплачено 50 тыс. долларов.

10 июля того же года Басаев был убит в ходе спецоперации на территории Ингушетии (по другим данным, он погиб при взрыве сопровождаемого им грузовика с оружием и боеприпасами).

В ноябре 2004 года во время операции возле села Шамиль-Юрт в Веденском районе Чечни, которой лично руководил сын и преемник покойного Рамзан Кадыров, были уничтожены 22 боевика, в том числе полевой командир Сулейман, по данным разведки, являвшийся непосредственным организатором взрыва на стадионе.

С тех пор на вопросы журналистов по поводу кровной мести Рамзан Кадыров отвечал, что всех, с кем надо было рассчитаться за отца, он уже убил.

Андрей Козлов

41-летний первый заместитель председателя Центробанка РФ был убит выстрелами в упор вечером 13 сентября 2006 года, когда садился в машину после игры в футбол с другими работниками ЦБ в помещении спортивного манежа "Спартак" на улице Олений Вал в Москве.

Водитель Козлова погиб на месте, а банкир, тяжело раненный в голову, скончался в больнице на следующее утро, несмотря на длившуюся пять часов операцию.

13 ноября 2008 года за организацию убийства был осужден к 19 годам лишения свободы бывший председатель правления ВИП-банка Алексей Френкель, у которого за три месяца до этого преступления Центробанк отозвал лицензию.

Непосредственный исполнитель убийства Алексей Половинкин получил пожизненное заключение, еще пять человек - сроки от шести до 24 лет.

Зампред думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков сразу после убийства заявил, что Козлов "занимал жесткую позицию по отношению к банкам, которые обналичивали, отмывали деньги или занимались другой противозаконной деятельностью".

Министр финансов Алексей Кудрин назвал Козлова "очень смелым и честным человеком", Анатолий Чубайс – "человеком безусловно честным, принципиальным и абсолютно не коммерческим".

Через два дня после убийства президент Владимир Путин созвал совещание силовиков, после которого заявил перед телекамерами, что использование российских банковских институтов для криминальных целей продолжается, ежемесячно в стране незаконно "обналичиваются миллиарды рублей" и за границу выводятся "огромные финансовые ресурсы".

Анна Политковская

Обозреватель "Новой газеты", известный правозащитник Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде ее дома на Лесной улице в Москве.

Главной для Политковской на протяжении многих лет была "чеченская тема".

Владимир Путин выступил с двусмысленным, по мнению многих, комментарием, что "это убийство само по себе наносит действующей власти и в России, и в Чеченской Республике гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации".

По странному совпадению, преступление произошло в день рождения Путина.

В августе 2007 года Басманный суд Москвы дал санкцию на арест 10 подозреваемых, однако большинство из них были впоследствии отпущены.

В ноябре 2008 года по обвинению в пособничестве убийству под суд пошли братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. Третий из братьев Махмудовых, Рустам, являвшийся, по версии следствия, непосредственным исполнителем преступления, бесследно исчез.

19 февраля 2009 года присяжные оправдали всех троих.

Как сказал правозащитник Лев Пономарев, "не знаю, виновны ли те, кого сегодня оправдал суд присяжных, или не виновны. Но очевидно одно - следствие не доказало их вину".

В июне Верховный суд отменил оправдательный приговор, а в начале сентября вернул дело в прокуратуру для дополнительного расследования.

Заказчик и мотивы убийства не выявлены.

Руслан и Сулим Ямадаевы

Бывший депутат Госдумы от Чечни Руслан Ямадаев был застрелен на Смоленской набережной в центре Москвы 24 сентября 2008 года.

Неизвестный мужчина подошел к остановившемуся на красный свет "Мерседесу" Ямадаева, произвел в него не менее десяти выстрелов через открытое окно машины и скрылся.

Тяжелые ранения получил ехавший вместе с Ямадаевым бывший военный комендант Чечни генерал-полковник Сергей Кизюн.

"Судя по тому, как следили за машиной Ямадаева, как было совершено само преступление, исполнитель обладал большими навыками - именно такими, какими обладают определенные люди в определенных службах", - заявил бывший милицейский генерал, депутат Госдумы Александр Гуров.

Брат Руслана Ямадаева Сулим, бывший командир укомплектованного чеченцами-контрактниками батальона "Восток" минобороны РФ, был застрелен 28 марта 2009 года в Дубае, на автостоянке дома, где он жил.

Его родные утверждали, что он был лишь ранен и скрывается "в надежном месте".

Братья Ямадаевы, члены влиятельного клана, при Масхадове фактически контролировавшего второй по величине город Чечни Гудермес, после начала второй чеченской войны перешли на сторону федеральных сил.

Впоследствии у них сложились крайне напряженные отношения с главой промосковской администрации республики Рамзаном Кадыровым, который публично обвинял их в уголовных преступлениях.

Убийство Руслана Ямадаева не раскрыто. По делу Сулима Ямадаева власти ОАЭ выдвинули обвинения против семерых граждан России, в том числе близкого к Рамзану Кадырову депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. Еще двое подозреваемых, граждане Ирана и Таджикистана, арестованы.

Делимханов, находящийся в России, категорически отвергает все подозрения и являться на суд не собирается.

Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов

34-летний московский адвокат Станислав Маркелов и 25-летняя журналистка "Новой газеты" (той самой, в которой работала Анна Политковская) Анастасия Бабурова 19 января 2009 года были среди белого дня застрелены преступником в маске на Пречистенке, в 15 минутах ходьбы от Кремля.

Маркелов вел ряд дел правозащитной направленности, в том числе связанных с Чечней, и регулярно получал телефонные угрозы от российских ультраправых.

Главной областью журналистских интересов Бабуровой была деятельность неонацистов и скинхедов. Впрочем, согласно одной из версий, она могла оказаться случайной жертвой.

30 января президент Дмитрий Медведев встретился с акционером "Новой газеты", бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, и главным редактором издания Дмитрием Муратовым, чтобы выразить соболезнования в связи с убийством.

Подвижек в расследовании пока нет.

Адильгирей Магомедтагиров

53-летний министр внутренних дел Дагестана Адильгирей Магомедтагиров, имевший репутацию сильного профессионала и жесткого противника исламских радикалов, был убит 5 июня 2009 года в Махачкале у входа в ресторан, где праздновалась свадьба дочери его подчиненного.

Убийца, очевидно, снайпер высокого класса, поразил его единственным выстрелом в сердце с крыши соседнего здания, использовав винтовку "Винторез", которой оснащаются российские спецподразделения, и особые патроны.

Расследование пока не принесло результатов.

Наталья Эстемирова

50-летняя чеченская правозащитница и журналистка, сотрудница общества "Мемориал", 15 июля 2009 года была схвачена неизвестными и насильно усажена в машину возле ее дома в Грозном. Через несколько часов тело Эстемировой, убитой выстрелами в упор, было найдено у обочины дороги на территории соседней Ингушетии.

Глава "Мемориала" Олег Орлов возложил ответственность за смерть коллеги на Рамзана Кадырова, потом, впрочем, подчеркнув, что имеет в виду его политическую ответственность как президента Чечни.

ГУВД Москвы отказало в возбуждении уголовного дела против Орлова по обвинению в клевете. Адвокаты Кадырова с этим решением не согласны и намерены его обжаловать. В настоящее время Тверской суд Москвы рассматривает гражданский иск Кадырова к Орлову о защите чести и достоинства, которые глава Чечни оценил в 10 млн рублей.

В день гибели Эстемировой пресс-служба Кремля распространила заявление Дмитрия Медведева: "К сожалению, очевидно, что это умышленное убийство может быть связано с правозащитной деятельностью Натальи Эстемировой. Тем жестче должно быть наказание преступникам".

Но уже на следующий день глава государства назвал "примитивными и неприемлемыми" попытки привязать к убийству власти Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым. Ряд комментаторов увидели в этом давление на следствие.

Преступление не раскрыто.

Счет на сотни

Печальный список далеко не полон. Жертвами громких и в большинстве случаев нерасследованных или "недорасследованных" преступлений стали еще шесть депутатов Госдумы, магаданский губернатор Валентин Цветков, банкир Иван Кивелиди, главный редактор газеты "Советская Калмыкия" Лариса Юдина, американский бизнесмен Пол Тэйтум, журналист Пол Хлебников, генерал-пограничник Виталий Гамов, глава концерна "Алмаз-Антей" Игорь Климов, отставные генералы ФСБ предприниматели Анатолий Трофимов и Александр Рогачев, владелец сайта "Ингушетия.ру" Магомед Евлоев, глава дагестанского отделения "Яблока" Фарид Бабаев, зампредседателя Верховного суда Ингушетии Аза Газгиреева.

Статистика числа "заказных" убийств и их раскрываемости за последние 15 лет весьма приблизительна, поскольку с уверенностью говорить о принадлежности того или иного преступления к данной категории можно лишь по завершении следствия, но, во всяком случае, счет идет на сотни.