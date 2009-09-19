Медведев повторил, что он с Путиным "одной крови"

Image caption Медведев напомнил, что у него с Путиным одна альма-матер

Накануне двухдневного визита в Швейцарию президент России Дмитрий Медведев пояснил, почему он придерживается близких взглядов с премьером Владимиром Путиным.

В интервью швейцарским СМИ российский лидер сказал, что не стоит противопоставлять его и Владимира Путина.

Президент России подчеркнул, что его с Путиным объединяют и уровень образования, и жизненные ценности, и круг общения: "В этом смысле действительно абсолютно одни и те же корни или та же самая группа крови".

Когда нас рисуют все время разными красками: один - "молодой либеральный юрист", а второй - "шпион", это неправильно Дмитрий Медведев, президент России

По словам Медведева, это объясняется тем, что оба получили образование на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, хотя и в разные годы, но "с одной атмосферой, в советский период".

"И поэтому, когда нас рисуют все время разными красками: один - "молодой либеральный юрист", а второй - "шпион", это неправильно, потому что у нас действительно одинаковое восприятие очень многих вещей в жизни", - сказал Медведев.

В сентябре на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что на предстоящих в 2012 году выборах между ним и Медведевым не будет конкуренции.

По словам одного из членов клуба, политолога Николая Злобина, Путин заявил, что они с Медведевым договорятся, поскольку у них "одни политические взгляды".

Как Медведев, так и Путин в настоящий момент не исключают своего участия в будущих выборах президента.

Права человека

Говоря о правах человека в России в интервью швейцарским СМИ, президент Медведев признал, что ситуация "совсем не стерильна".

По его словам, нарушений прав человек так много, потому что "нет эффективного государства, эффективного суда".

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По его словам, несовершенство российской судебной системы приводит к тому, что истцы довольно быстро обращаются с жалобами в Страсбургский суд.

"Можно вообще такую судебную систему создать, когда следующей инстанцией за районным судом будет Страсбург. Но разве это будет способствовать решению этих вопросов? Надо развивать свою судебную систему, а не "накачивать" Страсбургский суд", - заявил по этому поводу российский президент.

В то же время он добавил, что, "если граждане сейчас считают для себя единственной возможностью обращаться туда, это их право".

Говоря о борьбе с коррупцией, Медведев заверил, что не намерен прибегать к методам, которые практикуются в "тоталитарных обществах". По его словам, устраивать показательные процессы над отдельными коррупционерами малоэффективно.

"Иногда резонансные вещи действительно способствуют повышению авторитета власти, но здесь никогда нельзя просто заигрывать... потому что риски слишком велики", - заявил Медведев.