Медведев повторил, что он с Путиным "одной крови"

Накануне двухдневного визита в Швейцарию президент России Дмитрий Медведев пояснил, почему он придерживается близких взглядов с премьером Владимиром Путиным.

В интервью швейцарским СМИ российский лидер сказал, что не стоит противопоставлять его и Владимира Путина.

Президент России подчеркнул, что его с Путиным объединяют и уровень образования, и жизненные ценности, и круг общения: "В этом смысле действительно абсолютно одни и те же корни или та же самая группа крови".

По словам Медведева, это объясняется тем, что оба получили образование на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, хотя и в разные годы, но "с одной атмосферой, в советский период".

"И поэтому, когда нас рисуют все время разными красками: один - "молодой либеральный юрист", а второй - "шпион", это неправильно, потому что у нас действительно одинаковое восприятие очень многих вещей в жизни", - сказал Медведев.

В сентябре на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что на предстоящих в 2012 году выборах между ним и Медведевым не будет конкуренции.

По словам одного из членов клуба, политолога Николая Злобина, Путин заявил, что они с Медведевым договорятся, поскольку у них "одни политические взгляды".

Как Медведев, так и Путин в настоящий момент не исключают своего участия в будущих выборах президента.

Права человека

Говоря о правах человека в России в интервью швейцарским СМИ, президент Медведев признал, что ситуация "совсем не стерильна".

По его словам, нарушений прав человек так много, потому что "нет эффективного государства, эффективного суда".

