Подарок ко Дню милиции
Руководство МВД России получило к профессиональному празднику "подарок" - пресс-конференцию майора Алексея Дымовского, приехавшего в Москву, чтобы разоблачить, по его словам, коррупцию и нарушения прав сотрудников в милиции города Новороссийска.
Подробности дела достаточно хорошо известны. Интереснее поразмыслить о "феномене Дымовского" как общественном явлении. И в целом о борьбе с коррупцией в России.
На пресс-конференции и в интернет-обращениях Дымовский говорил в основном не об отношении милиции к гражданам, а о внутриведомственных проблемах: "скотском", по его оценке, отношении начальников к подчиненным, принудительных переработках, приеме на службу людей, которым, как он считает, в милиции не место, требованиях непременно повышать количество раскрытых преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, даже если ради этого приходится фабриковать несуществующие дела.
Ничего нового
Работая в 1980-х годах корреспондентом журнала МВД, автор статьи читал подобные жалобы десятками.
И тогда, по словам сотрудников, в чести были "руководители авторитарного типа, которые "прессуют" личный состав и уходят на повышение, оставляя за спиной сломленных, разочаровавшихся в службе людей".
Для таких начальников в профессиональном сленге существовало даже специальное слово: "давильщики".
Оперов, не выполнявших пресловутые "показатели", порой заставляли писать заявления: "Я, такой-то, сознаю, что своим бездействием наношу вред МВД и заслуживаю наказания".
Суббота считалась рабочим днем практически официально, только приходить разрешалось в гражданской одежде. Начальники и по воскресеньям заскакивали хоть на полчасика - как иронизировали сотрудники, не обремененные большими звездами, "проверить, не вынули ли из-под него кресло".
В 1990-х годах, когда зарплата в долларовом эквиваленте была мизерной, и люди перестали держаться за службу, особенно в тех подразделениях, где унести домой можно было разве что стопку писчей бумаги, сложилось негласное соглашение: если не хочешь, можешь по субботам не приходить, но знай, что генералом в таком случае не станешь никогда!
Народный персонаж
Дымовский лишь сказал вслух то, что знают все.
Интересно другое: что заставило его, в отличие от множества других, возвысить голос?
"Я думаю, что это просто доведенный до отчаяния человек", - заявил в ответ на вопрос Би-би-си, кто такой Дымовский, заместитель главного редактора сетевого "Ежедневного журнала" Александр Гольц.
В этом, опять-таки, нет ничего нового. И в царское, и, в особенности, в советское время, в России всегда существовала категория "вечных жалобщиков", ставших таковыми из-за превратностей судьбы или в силу особенностей характера. Были среди них и реальные борцы за справедливость, и склочные натуры.
В основе этого явления лежала неизбывная народная вера в то, что "доброго царя обманывают плохие бояре". (Вот и Дымовский на пресс-конференции уверенно заявил, что президент и премьер, по его мнению, не знают, что творится в МВД.)
Судьба таких людей складывалась по-разному.
Одни кончали в "психушке".
Другие добивались своего, если разоблачения оказывались "в жилу": начальник, на которого жаловались, сам попадал в немилость, или в стране намечалась очередная разоблачительная кампания. Такие случаи широко рекламировались, укрепляя веру в "доброго царя". Однако происходило это не часто, не то, чего доброго, всем захочется!
Для третьих писание писем и поездки "в Москву за правдой" становились пожизненным занятием. В инстанциях их считали "городскими сумасшедшими", и, увидев под жалобой знакомую фамилию, сразу отправляли бумагу в архив.
Есть и другая версия: майор является орудием в руках неких сил. Например, местных чиновников или бизнесменов, желающих "сплести лапти" его начальникам.
Создать интернет-сайт рядовой опер вряд ли сумеет, да и организовать пресс-конференции в Краснодаре и в Москве человеку с улицы не так-то просто.
Сам Дымовский признает, что ему помогают "друзья" из числа бывших милиционеров, но утверждает, что те действуют совершенно бескорыстно. Впрочем, бывает, в таких случаях человека используют и "втемную".
Пока события разворачиваются по стандартному сценарию: вместо проверки заявлений государство занялось жалобщиком.
Начальник УВД Новороссийска обратился в следственные органы с просьбой возбудить против майора дело по обвинению в клевете. Если товарищи по службе не пожелают подтвердить его слова, Дымовскому теоретически может грозить до трех лет лишения свободы.
Разумеется, уже прозвучало и "убойное" в России обвинение в связях с Западом, вернее, с Новороссийским комитетом по правам человека, получившим грант от другой неправительственной организации, которая, в свою очередь, пользуется финансовой поддержкой американского Агентства по международному развитию.
Дымовский эти предположения категорически опровергает. Но даже если бы они соответствовали действительности: а что, получатель зарубежных грантов не может говорить правду?
Думается, в этой ситуации надо бы в первую очередь интересоваться не тем, что движет Дымовским, и кто стоит за его спиной, а тем, есть ли в его словах правда.
Заявления и действия
В своем интернет-обращении уволенный милиционер попросил о личной встрече премьера Владимира Путина (любопытно, кстати: почему не президента?).
Понятно, что Медведеву и Путину принять Дымовского не с руки: это означало бы публично выразить недоверие министру. Но что мешает Рашиду Нургалиеву пригласить бывшего подчиненного на Житную, 16 и хотя бы выслушать его?
"Этот год был особенно сложным и тяжелым для всей российской милиции. Мы признаем свои ошибки, но никогда не уходим в тень. Мы остаемся самым открытым ведомством и для граждан, и для средств массовой информации", - заявил Нургалиев в обращении к личному составу и ветеранам МВД в честь дня милиции.
"Мне, как министру, больно и неприятно, что в сводки порой попадают и мои подчиненные в качестве подозреваемых. Я лично переживаю каждую подобную историю, пропускаю ее через себя. Требуя исполнения закона от граждан, вы и сами должны быть примером в поведении".
"Меры по реализации национального и ведомственного плана противодействия коррупции проводились, и будут проводиться последовательно и бескомпромиссно", - заверил Нургалиев.
Однако ни одного конкретного примера, кроме давно известной истории с майором Евсюковым, глава ведомства не привел, и о реформах в милиции не говорил.
Необязательно, в конце концов, соглашаться с Дымовским и кого-то увольнять по одному его слову. Но сам факт встречи стал бы и для общества, и для личного состава МВД сигналом о намерении искоренять коррупцию. Более ясным и убедительным, нежели общие слова.
Триумф безволия
В программной статье "Россия, вперед!" президент Дмитрий Медведев назвал одной из главных проблем страны "хроническую коррупцию".
В демократических странах основным методом борьбы с ней является политическая конкуренция.
Оппозиция нещадно вскрывает малейшие злоупотребления властей предержащих, потому что сама стремится стать властью. Общество понимает полезность этого занятия и не относится к оппозиции как к вредным смутьянам и врагам отечества.
Ничего более эффективного в мире не придумано.
Состязательная демократия в России - пока из разряда благих пожеланий аналитиков из команды Игоря Юргенса. Однако примеры достаточно успешной борьбы с коррупцией известны и в авторитарных государствах.
Взять хотя бы деятельность министра внутренних дел СССР Виталия Федорчука, назначенного на этот пост Юрием Андроповым. В 1982-1986 годах он "вычистил" из системы МВД около 200 тысяч человек. По мнению многих, перегнул палку, как всегда бывает при кампанейском подходе, однако коррупции стало меньше.
Метод был прост: живешь явно не по средствам - пиши рапорт на увольнение! Станешь упорствовать, ссылаясь на презумпцию невиновности - будем разбираться предметно, и тогда дело, скорее всего, кончится тюремным сроком. Спорить почти никто не пытался.
Что мешает поступить так же сегодня? Разница налицо: Федорчук имел политический заказ и карт-бланш от высшей власти.
Авторитарное общество потому и авторитарное, что в нем почти все зависит от воли первых лиц. Есть политическая воля - будет борьба с коррупцией, нет - и суда нет.
Александр Гольц убежден, что лестницу нужно мести сверху. Не бывает так, чтобы наверху жизнь протекала "по понятиям", а внизу по закону, говорит он.
"Если на высшем уровне можно, используя правоохранительные органы, обанкротить ЮКОС, то каждый постовой поймет, что можно сделать то же самое с хозяином лавки напротив. Чтобы рядовые милиционеры не использовали пистолет и удостоверение в личных целях, власть должна начать с себя. Но это неудобно, это лишило бы власть многих рычагов", - заявил Би-би-си эксперт.
Герман Геринг некогда прославился фразой о том, что в своем штабе он сам решает, кто у него еврей, а кто - нет. Авторитарный лидер оставляет за собой, и только за собой, право решать, кто коррупционер, а кто нет.
В советское время КГБ, собрав компромат на номенклатурную персону, докладывал материал первому секретарю соответствующего партийного комитета, на высшем уровне - лично Брежневу. И следовало указание: дать делу ход или положить под сукно.
В июле 2008 года журналист и депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал статью, в которой обвинил главу Следственного комитета при прокуратуре Александра Бастрыкина, по должности одного из главных в стране борцов с коррупцией, в том, что он, в нарушение закона, владеет частным бизнесом. И предложил Бастрыкину подать на него в суд, если считает себя правым.
Ни в суд, ни в отставку высокопоставленный чиновник не подал.
Через год с лишним глава СКП пришел на правительственный час в Госдуму, и Хинштейн прилюдно спросил его: ну как, будем в суд подавать?
"Я доложил обо всем руководству страны. Это моя форма защиты", - ответил Бастрыкин.
Поговорим, и забудем?
Главным двигателем борьбы с коррупцией в авторитарном обществе является смена власти. Папки с компроматом на министров и секретарей обкомов, лежавшие при Брежневе мертвым грузом, были хотя бы отчасти извлечены на свет при Андропове и Горбачеве.
В России вот уж скоро десять лет царит "стабильность", провозглашенная едва ли не главной национальной ценностью, и современную эпоху все чаще сравнивают с брежневской.
В 1988 году в интервью журналисту Юрию Щекочихину, опубликованном в "Литературной газете" под заголовком "Лев прыгнул" сотрудник МВД Александр Гуров сделал сенсационное заявление: в СССР, оказывается, существует организованная преступность!
В результате в министерстве было создано управление по борьбе с ней, которое сам Гуров и возглавил.
Конечно, генерал и доктор наук не чета рядовому оперу. Но и его выступление можно было назвать клеветой или просто проигнорировать. Однако тогда в стране имелась общая настроенность на перестройку и перемены.
А демарш Дымовского, скорее всего, останется без последствий.