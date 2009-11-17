За девять месяцев в России убито более 500 детей

Image caption Психологическим насилием над ребенком омбудсмен назвал развод родителей

За январь-сентябрь 2009 года от рук взрослых в России погибло более полутысячи детей, сообщил уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Алексей Головань.

"За девять месяцев 518 детей убито взрослыми. Это страшная статистика", - сказал омбудсмен на пресс-конференции во вторник.

В то же время за аналогичный период прошлого года, по данным Следственного комитета, насильственной смертью в России погибли полторы тысячи детей.

По сведениям Голованя, всего за первые шесть месяцев этого года против несовершеннолетних в стране совершено свыше 40 тысяч преступлений. Однако потерпевшими с января по сентябрь, по данным следователей, признано 3,8 тысячи несовершеннолетних, сообщил Головань.

"При этом 265 из них - в возрасте до одного года, в возрасте от одного до пяти лет – 290 ребят", - добавил он.

По официальным данным, жертвами изнасилования за этот год в России стали почти 900 несовершеннолетних.

Должность уполномоченного по правам ребенка российский президент Дмитрий Медведев учредил 1 сентября этого года. На пост был назначен Алексей Головань, уполномоченный по правам ребенка в Москве.

Психологическое насилие

Image caption В России разработают Национальный план по защите детей, сообщил Головань

Омбудсмен отметил, что, согласно статистике обращений, чаще всего нарушают права детей их собственные родители.

Среди самых распространенных нарушений, по его словам, невыплата алиментов, с взысканием которых связаны почти 10% исполнительных листов службы судебных приставов.

Говоря о насилии над детьми, Головань отметил, что дети нередко подвергаются не только физическому, но и психологическому насилию, каковым, по его словам, можно считать развод родителей.

По статистике, на девять браков в России приходится пять разводов.

Рекомендации ООН

Во вторник на конференции, посвященной 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка, представитель ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН) Бертран Бейнвель сообщил, что в России наиболее остро стоит проблема "отказников".

"730 тыс детей все еще остаются без попечения родителей, а число воспитанников детских домов и интернатов не сокращается, составляя сегодня 156 тысяч человек", - цитирует Бейнвеля корреспондент ИТАР-ТАСС.

Эксперт отметил, что пока системная работа на уровне государства в этом направлении не ведется.

В ответ Алексей Головань заявил, что его аппарат обязался разработать Национальный план действий по защите прав детей, как рекомендовала ООН, и надеется подготовить его к середине следующего года.

Он также отметил, что недоумение вызывает позиция России по отношению к протоколу к Конвенции ООН о правах ребенка, который касается торговли детьми и детской проституции.

"Этот протокол, принятый в 2000 году Генассамблеей ООН, ратифицирован почти в 140 государствах мира, в том числе всеми бывшими республиками СССР, кроме Российской Федерации, - сказал Головань. - Ситуация не поддается какому-либо объяснению".

В 2011 году Россия как страна-участница Конвенции ООН о правах ребенка должна представить в ООН доклад о выполнении обязательств по соблюдению прав детей.