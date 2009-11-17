За девять месяцев в России убито более 500 детей
За январь-сентябрь 2009 года от рук взрослых в России погибло более полутысячи детей, сообщил уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Алексей Головань.
"За девять месяцев 518 детей убито взрослыми. Это страшная статистика", - сказал омбудсмен на пресс-конференции во вторник.
В то же время за аналогичный период прошлого года, по данным Следственного комитета, насильственной смертью в России погибли полторы тысячи детей.
По сведениям Голованя, всего за первые шесть месяцев этого года против несовершеннолетних в стране совершено свыше 40 тысяч преступлений. Однако потерпевшими с января по сентябрь, по данным следователей, признано 3,8 тысячи несовершеннолетних, сообщил Головань.
"При этом 265 из них - в возрасте до одного года, в возрасте от одного до пяти лет – 290 ребят", - добавил он.
По официальным данным, жертвами изнасилования за этот год в России стали почти 900 несовершеннолетних.
Должность уполномоченного по правам ребенка российский президент Дмитрий Медведев учредил 1 сентября этого года. На пост был назначен Алексей Головань, уполномоченный по правам ребенка в Москве.
Психологическое насилие
Омбудсмен отметил, что, согласно статистике обращений, чаще всего нарушают права детей их собственные родители.
Среди самых распространенных нарушений, по его словам, невыплата алиментов, с взысканием которых связаны почти 10% исполнительных листов службы судебных приставов.
Говоря о насилии над детьми, Головань отметил, что дети нередко подвергаются не только физическому, но и психологическому насилию, каковым, по его словам, можно считать развод родителей.
По статистике, на девять браков в России приходится пять разводов.
Рекомендации ООН
Во вторник на конференции, посвященной 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка, представитель ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН) Бертран Бейнвель сообщил, что в России наиболее остро стоит проблема "отказников".
"730 тыс детей все еще остаются без попечения родителей, а число воспитанников детских домов и интернатов не сокращается, составляя сегодня 156 тысяч человек", - цитирует Бейнвеля корреспондент ИТАР-ТАСС.
Эксперт отметил, что пока системная работа на уровне государства в этом направлении не ведется.
В ответ Алексей Головань заявил, что его аппарат обязался разработать Национальный план действий по защите прав детей, как рекомендовала ООН, и надеется подготовить его к середине следующего года.
Он также отметил, что недоумение вызывает позиция России по отношению к протоколу к Конвенции ООН о правах ребенка, который касается торговли детьми и детской проституции.
"Этот протокол, принятый в 2000 году Генассамблеей ООН, ратифицирован почти в 140 государствах мира, в том числе всеми бывшими республиками СССР, кроме Российской Федерации, - сказал Головань. - Ситуация не поддается какому-либо объяснению".
В 2011 году Россия как страна-участница Конвенции ООН о правах ребенка должна представить в ООН доклад о выполнении обязательств по соблюдению прав детей.