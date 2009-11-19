"Плохие русские" возвращаются в компьютерные игры

Image caption Некоторые сцены в новой игре особенно жестоки

Новая часть американской компьютерной игры Call of Duty – Modern Warfare 2 - бьет рекорды продаж. При этом игра - очередной "шутер", в котором главными злодеями являются русские, россияне или, если еще точнее, Russians.

По сюжету, чтобы пройти игру, надо перестрелять пассажиров в российском аэропорту, действуя в составе группы некоего экстремиста Макарова. Главный герой является агентом ЦРУ. Макарову он нужен лишь для того, чтобы оставить его труп на месте преступления и спровоцировать тем самым Россию напасть на Америку. Таким образом, Россия в этой игре выступает одновременно и как жертва и как враг номер один.

Образ русских как врагов вернулся в компьютерные игры. Что это - традиция холодной войны, ностальгия по сильному противнику или тенденция, связанная с современностью?

В России Call of Duty: Modern Warfare 2 вышла с принудительно заблокированным уровнем аэропорта. Эксперты, однако, не считают, что разработчиков - компанию Activision - заставили сделать это протесты пользователей.

Особые уведомления и полный запрет

Cцена в аэропорту еще и просто очень жестокая. Она даже вызвала негодование у британских парламентариев, которые посвятили ей отдельные парламентские слушания. Выступавший на них депутат Кит Ваз не скрывал возмущения: "Эта игра содержит настолько жестокие сцены насилия, что даже сами разработчики были вынуждены разместить особые уведомления".

"Особые уведомления" представляют собой определенный пункт, на котором можно прервать игру и пропустить сцену в аэропорту.

Это вообще довольно рискованно - представлять другие народы как врагов, а они вернулись к противнику времен холодной войны Бобби Флетчер, <br>Стаффордширский университет

"В России на данный момент не существует общепринятой системы выставления возрастных рейтингов к играм. В связи с этим было принято решение данную сцену заблокировать, потому что нет для нас гарантии того, что дети не получат доступа к этой сцене", - заявил Би-би-си Сергей Амирджанов, директор по маркетингу компании "Софт Клаб", которая распространяет в России игру.

Впрочем, нельзя сказать, что остальная часть игры, не заблокированная разработчиком, не содержит никаких сцен насилия. Строго говоря, это игра вообще о насилии - игроку в ней приходится в основном убивать. Но сцена в российском аэропорту действительно поражает даже видавших виды геймеров - по сценарию надо собственноручно застрелить несколько десятков безоружных мирных людей.

Специалист по компьютерным играм из Стаффордширского университета доктор Бобби Флетчер говорит, что не может для себя найти объяснение тому, почему авторы игры выбрали россиян для роли врагов в игре Modern Warfare.

"Это вообще довольно рискованно - представлять другие народы как врагов, а они вернулись к противнику времен холодной войны. Тем более, представляя его в столь жестокой манере, как на уровне в аэропорту. Политически, это было более чем взрывоопасно, учитывая, что речь идет о тех, кого представляют в качестве современного врага западной цивилизации", - рассказала она в интервью Би-би-си.

Кто именно против?

Российский игровой мир всколыхнули одновременно и факт наличия такой сцены и то, что ее удалили. С одной стороны, без этого уровня сюжетная линия, и без того довольно сложная, совершенно разваливается, с другой - наличие сцены в аэропорту многим не нравится именно потому, что в ней россияне жестоко убивают россиян.

Образ русских как врагов, он существует Олег Ставицкий, <br>редактор отдела журнала "Игромания"

Протесты игроков позволили журналистам, в том числе и британским, связать эти два факта и сказать, что блокировка уровня была сделана по требованию пользователей. Кроме того, в прессу просочилось высказывание, приписываемое представителю российского МВД, в котором тот якобы требовал запретить подобные игры, и, прежде всего, Modern Warfare 2.

Обозреватель российского журнала "Навигатор игрового мира" Гнэл Унанян прокомментировал эту версию: "Скорее всего, наша власть возмутилась не тем, что там гражданских постреляли, а тем, что там ментов расстреливают. Там расстреливают людей в милицейской форме и форме ФСБ."

Впрочем, на российских форумах действительно появилось довольно много резких откликов на игру. Но военный историк и писатель Андрей Союстов считает, что мало кто из критиков высказывает свое мнение искренне: "Сейчас в России модно быть патриотом. Не все точно представляют, что это слово означает, и как можно быть патриотом, но очень хочется. И поэтому, кажется, что возмутиться игрой - это тоже проявление патриотизма".

Одна из многих

Однако о том, что именно протесты пользователей заставили разработчиков - компанию Activision - за считанные дни перед началом продаж принудительно заблокировать доступ к уровню "ни слова по-русски", не говорит ни один из экспертов.

У них явная тоска по большому, мощному и крупному врагу Андрей Союстов, <br>военный историк и писатель

В 2009 году в десятке самых популярных в мире игр побывала очередная серия стратегии Red Alert, в которой можно, играя за СССР, попытаться поработить весь мир. Наверху чартов в последние месяцы также отметились предыдущая часть игры Modern Warfare, в которой надо сражаться в России с сепаратистом Загаевым. Были и другие.

"Образ русских как врагов, он существует. Я довольно много езжу по выставкам, в том числе и в Америку. И каждый раз, когда они показывают какое-то видео, очередной ролик, в котором с плохим русским акцентом американские актеры что-то такое говорят, и еще безграмотные вывески появляются, мы давимся со смеху", - рассказывает редактор журнала "Игромания" Олег Ставицкий.

Эхо прошедшей войны

Почему спустя два десятилетия после окончания холодной войны этот образ "русских" не исчез?

"После того, как в больших количествах шутеров и других направлениях игр по нескольку раз перестреляли террористов, это потребителю стало надоедать. В космос уже тоже лететь не хочется. И поэтому, завершив круг, разработчики игр выходят на старые позиции. У них явная тоска по большому, мощному и крупному врагу" - говорит Андрей Союстов.

Image caption Подобных игр российского производства пока почти не существует

Ну и, конечно, такая тематика - уже хорошо накатанная Голливудом колея, считает Гнэл Унанян: "В западной, трансатлантической культуре есть традиция. Она была хорошо поддержана Голливудом в свое время. И есть такие люди, как Ян Флеминг, Том Клэнси. Том Клэнси просто-таки делал имя на советской угрозе".

Однако можно ли считать это только данью традиции, кинематографической, литературной или игровой? На российских и иностранных форумах звучало мнение, что образ России как врага помогают создавать, прежде всего, сами власти этой страны, проводя соответствующую внешнюю политику.

Редактор международного отдела журнала "Русский Newsweek" Леонид Рогозин полагает, что в игровом мире люди часто не разбираются в политике и принимают тот образ, который создают средства массовой информации:

"Многим кажется, что Россия – агрессивная страна и что агрессия эта немотивированна. С одной стороны, они не знают какие-то легитимные аргументы, которые есть у России, с другой – видят, как Россия подчас довольно неумело отстаивает свою позицию… Поэтому и такая культурная реакция – в поп-культуре люди не очень хорошо разбираются в политических нюансах, и если средства массовой информации волей-неволей изображают кого-то как врага или злобного агрессивного героя, то результат не замедлит сказаться в культуре".

Российский ответ

По мнению большинства экспертов, на российском рынке практически не существует игр в стиле противостояния времен холодной войны российского производства.

Единственная игра, которая вполне соответствует этому стилю - "Принуждение к миру". Она посвящена событиям прошлогодней войны с Грузией. Однако, как рассказывают специалисты, ее качество оказалось ниже всякой критики, и, соответственно, никакого коммерческого успеха у нее не было.

Сам жанр игр типа Call of Duty, как утверждают другие эксперты, в России не прижился отчасти из-за сложности создания подобных игр, а отчасти в связи с отсутствием спроса на них – россияне, дескать, предпочитают скорее тематику фэнтези или исторические игры о Второй мировой. Но тут, правда, возникает вопрос – почему же тогда в России так активно покупают ту же Modern Warfare 2?

Но есть и другое мнение. На такие игры просто нет политического заказа, считает Олег Ставицкий. Однако, по его мнению, Госдума уже обратила взгляд на игровое сообщество, и поэтому госзаказ на "правильные" игры может появиться.

Поэтому в будущем, возможно, в России появится своя игра, в которой российские спецназовцы будут давать достойный ответ натовцам. По политическим соображениям.