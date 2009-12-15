В Чечне создают альтернативу Нобелевской премии мира

Image caption Рамзан Кадыров (справа) пришел к власти в Чечене после гибели отца

Парламент Чеченской республики намерен учредить Международную премию мира имени бывшего президента республики Ахмада Кадырова в знак протеста против присуждения Нобелевской премии Бараку Обаме.

В октябре Нобелевский комитет сообщил о решении вручить премию президенту США за "выдающиеся достижения в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между странами".

Чеченские парламентарии считают, что этим шагом нанесен ущерб престижу авторитетной международной награды.

"Присуждение столь престижной премии в области достижения по установлению мира человеку, не только не успевшему себя хоть как-то зарекомендовать с положительной стороны, но и ведущему в настоящее время две кровопролитные войны, крайне дискредитирует авторитет данной премии", - заявил председатель парламента Чечни Дукваха Абдурахманов.

По его словам, на премию мира "по определению не может претендовать человек, который ведет войну в чужой стране".

Чеченский спикер высказал мнение, что после вручения премии мира Обаме мировое сообщество может более не воспринимать ее как высшую награду.

Между тем, считает Абдурахманов, эта премия может по праву называться именем Ахмада Кадырова, который, по его словам, "ценой своей жизни вывел чеченский народ на путь мира".

Реакция в мире на присуждение Обаме премии мира была неоднозначной. Церемония награждения состоялась всего через неделю после того, как президент США объявил об отправке дополнительных 30 тысяч американских военнослужащих в Афганистан.

В самих США многие встретили новость о решении Нобелевского комитета с недоумением.

Гостиницу в Осло, где проходила церемония вручения премии, окружили участники антивоенной демонстрации, протестующие против награждения Обамы.

От сепаратиста до президента

Бывший президент Чечни Ахмад Кадыров был убит 9 мая 2004 года в результате взрыва на стадионе Грозного во время торжеств по поводу Дня Победы.

Должность главы северокавказской республики занял его сын Рамзан Кадыров.

В середине 1990-х годов Кадыров-старший, будучи муфтием Чечни, участвовал в боевых действиях на стороне сепаратистов. Перейдя на сторону федеральных властей в 1999 году, он осудил действия чеченских повстанцев.

В октябре 2003 года Ахмад Кадыров был избран президентом Чечни. Руководство боевиков назначило за его голову награду в 100 тысяч долларов.

Нынешние чеченские власти, а также российское руководство неоднократно заявляло о завершении войны, наступлении мира и стабильности в Чечне.

Между тем эта республика, а также соседние с ней Дагестан и Ингушетия, остается самым неспокойным регионом России. Практически каждый день оттуда приходят сообщения о взрывах, убийствах и нападениях на государственных чиновников, сотрудников силовых органов и гибели мирных граждан.