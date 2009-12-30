Наркополицию Сахалина обвиняют в пытках электричеством

Image caption Наркополицейских с Сахалина обвиняют в применении электрошокера

Против трех офицеров сахалинского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с задержанными.

Следственные органы Сахалинской области подозревают подполковника и двух капитанов областной наркополиции в превышении должностных полномочий.

На сайте Следственного комитета при прокуратуре РФ (СКП) описывается инцидент, произошедший 26 ноября 2009 года.

По данным следствия, говорится в сообщении, трое наркополицейских "незаконно задержали двоих жителей Поронайского района".

Мужчин 47 и 48 лет, уточняет РИА "Новости" со ссылкой на СКП Сахалинской области, с применением силы и в наручниках доставили в помещение оперативно-розыскной группы береговой охраны ФСБ, где продержали более суток без составления протокола о задержании.

"В целях получения признательных показаний от доставленных лиц [полицейские] применили к ним физическое насилие, а также электрошокер", - говорится на сайте Следственного комитета. В чем конкретно заставляли признаться задержанных, СКП не уточняет.

По данным Интерфакса, после освобождения пострадавшие обратились в СКП России

Статья 286 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное с применением насилия и специальных средств), предусматривает от двух до 10 лет лишения свободы.

Назревшая реформа

Новость о деле против сахалинских наркополицейских последовала за серией других скандалов, связанных со злоупотреблениями в российских силовых структурах, особенно в милиции.

Многочисленные факты коррупции и вымогательства, избиения и даже убийства граждан людьми в милицейской форме остро поставили вопрос о необходимости реформирования органов внутренних дел.

Многие россияне были возмущены инцидентом, в ходе которого начальник московского ОВД "Царицыно" Денис Евсюков ночью открыл стрельбу в супермаркете. Майор милиции, который, по словам части свидетелей, был пьян, убил двоих и ранил семь человек, за что предстал перед судом.

Вскоре после этого в следственном изоляторе "Бутырки" умер тяжело больной юрист Сергей Магнитский. Его адвокаты, родственники и правозащитники утверждают, что ему сознательно отказывали в медицинской помощи, чтобы заставить признаться в совершении экономического преступления.

Повышенный интерес вызвало сенсационное видеообращение, с которым в интернете выступил майор милиции Алексей Дымовский. Он обвинил свое руководство одновременно в коррупции и в фальсификации уголовных дел.

Президент страны Дмитрий Медведев объявил о том, что МВД подвергнется глубокому реформированию. За последний месяц он инициировал сокращение милицейских кадров, а несколько ранее уволил ряд высокопоставленных чинов в российской пенитенциарной службе.

Глава МВД Рашид Нургалиев в одном из выступлений посоветовал согражданам давать сдачи милиционерам, совершающим неоправданно агрессивные действия.

Комментируя совет давать сдачи зарвавшимся стражам порядка, большинство экспертов пришли к выводу, что в российских условиях это может обернуться для законопослушного гражданина еще большими неприятностями.