Ющенко: Тимошенко и Янукович хотят сдать Украину Кремлю

Image caption Ющенко и Тимошенко считаются основными претендентами на победу

Президент Украины Виктор Ющенко обвинил двух фаворитов в борьбе за пост главы государства, Виктора Януковича и Юлию Тимошенко, в сговоре в интересах Москвы.

По опросам, шансы Ющенко на переизбрание невысоки, но сам он подчеркивает, что не сомневается в своей победе на выборах, первый тур которых назначен на 17 января.

Данные опросов говорят о том, что вероятен второй тур – он предварительно намечается на 7 февраля, - поскольку в первом туре ни один из кандидатов, скорее всего, не наберет более 50% голосов.

Виктор Янукович, лидер Партии регионов, особенно популярной на русскоязычном востоке Украины, по различным опросам, может набрать в первом туре около 30% голосов, а премьер-министр страны Юлия Тимошенко – около 20%. Уровень поддержки Ющенко – меньше 5%.

Выступая в воскресенье в селе Плавье Львовской области, Ющенко подчеркнул, что между Тимошенко и Януковичем нет существенной разницы, поскольку они "лучшие представители единой прокремлевской коалиции".

Встречи с Путиным

Премьер-министр России Владимир Путин и другие представители российской власти отрицают, что у них есть какие-либо предпочтения относительно того, кто будет президентом Украины.

Московский проект не должен победить 17 января, потому что Тимошенко и Янукович – это лучшие представители прокремлевской коалиции Виктор Ющенко

Однако в последние месяцы Путин не раз встречался и с Тимошенко, и с Януковичем (он подчеркивал, что встречался с ними как с премьером и как с лидером крупной украинской партии, а не в качестве претендентов на президентский пост), в то время как отношения Москвы с Ющенко фактически заморожены.

В августе президент России Дмитрий Медведев публично упрекнул Ющенко в антироссийском политическом курсе и объявил, что не будет отправлять в Киев нового российского посла до выборов в стране.

Посол считается представителем лично главы направившего его государства, и его отсутствие говорит о снижении уровня отношений двух стран.

Отношения России и Украины за время президентства Ющенко заметно ухудшились. Среди множества претензий Москвы – провозглашенный Ющенко курс на вступление в НАТО и настойчивые требования вывести российский Черноморский флот из Севастополя не позже 2017 года, как того требует действующее двустороннее соглашение.

Кроме того, в России считают, что на Украине проводится политика вытеснения русского языка в пользу украинского, и недовольны принятой в этой стране трактовкой массового голода 1930-х годов.

"Неважно, кто кем будет"

Ющенко жестко критиковал Тимошенко за заключенные ей соглашения об условиях поставок газа из России, которыми закончился конфликт двух стран в январе прошлого года.

Он вернулся к этому тезису в своем выступлении под Львовом, заявив, что с газовых соглашений Тимошенко начинается утрата Украиной независимости от России.

"Отсюда начинается вечная дислокация Черноморского флота. Отсюда начинается отказ от нашей интеграции в Североатлантический блок – к единой европейской политике безопасности", - сказал он.

"Московский проект не должен победить 17 января, потому что Тимошенко и Янукович – это лучшие представители прокремлевской коалиции", - подчеркнул Ющенко.

Касаясь возможного распределения ролей между Януковичем и Тимошенко в случае победы на выборах, Ющенко сказал, что "неважно, кто кем будет, тот ли премьером, та ли президентом или наоборот".

Ни Янукович, ни Тимошенко напрямую не отреагировали на выступление Ющенко.

Тот факт, что Ющенко выбрал местом своего выступления западную Украину, свидетельствует о том, что он в большей степени было направлено против Тимошенко, полагают эксперты.

Позиции Януковича на западе всегда были довольно слабыми, а Тимошенко и Ющенко, рассорившиеся союзники времен Оранжевой революции, опирались преимущественно на жителей этих регионов.