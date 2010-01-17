51 млн рублей за снимок, сделанный президентом России

Портрет Пушкина. Автор Сергей Миронов 1

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На благотворительном аукционе в Санкт-Петербурге фоторабота Дмитрия Медведева выручила 51 млн рублей. Фотографию Тобольского кремля президент сделал с вертолета, облетая сибирский город.

Тем самым, творчество Дмитрия Медведева оценили намного дороже, чем творчество Владимира Путина. В 2009 году на подобном "Рождественском аукционе" картину, написанную премьер-министром, купили за 37 млн рублей.

Президента также приглашали попробовать себя в качестве художника, однако Медведев этим шансом не воспользовался. Взамен живописного полотна он прислал на аукцион фотоснимок.

Приобрела президентскую работу одна из петербургских коммерческих структур. Стартовая цена была 20 тысяч рублей, но вскоре кто-то предложил сразу 40 млн. После азартных торгов цена достигла 51 млн.

За все другие лоты аукциона (28 картин) в целом заплатили 30 млн рублей. Весь доход от аукциона (более 80 млн) пойдет на благотворительные цели.

В частности, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко пообещала закупить на эти деньги кухонные гарнитуры для квартир в новых домах, построенных для ветеранов войны и блокады Ленинграда к 65-летнему юбилею Победы.

Царскосельские мотивы

Главной темой для картин этой благотворительной акции стал другой юбилей. В июне 2010 года исполнится 300 лет со дня основания Царского села (ныне город Пушкин – пригород Санкт-Петербурга).

Картину петербургского губернатора Валентины Матвиенко "Мраморный мост (в Царском селе)" приобрели за 13 млн рублей.

А вот портрет А.С.Пушкина, выполненный спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым, "ушел с молотка" лишь за 500 тысяч рублей.

Были среди авторов картин и другие известные люди – Геннадий Хазанов, Марина Неелова, Ирина Алферова, Ксения Раппопорт, Даниил Гранин, Эдуард Хиль, Игорь Бутман, Илья Лагутенко.

Всем им помогал профессиональный художник Иван Славинский, полотна которого хранятся в коллекциях Билла Гейтса и Михаэля Шумахера.

Помимо помощи ветеранам, часть вырученных на аукционе средств будет направлена в детскую больницу и реабилитационный центр для людей, страдающих алкоголизмом и наркозависимостью.