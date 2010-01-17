Последнее обновление: воскресенье, 17 января 2010 г., 03:03 GMT 06:03 MCK

51 млн рублей за снимок, сделанный президентом России

Валерий Панкрашин

Би-би-си, Санкт-Петербург

Портрет Пушкина. Автор Сергей Миронов

На благотворительном аукционе в Санкт-Петербурге фоторабота Дмитрия Медведева выручила 51 млн рублей. Фотографию Тобольского кремля президент сделал с вертолета, облетая сибирский город.

Тем самым, творчество Дмитрия Медведева оценили намного дороже, чем творчество Владимира Путина. В 2009 году на подобном "Рождественском аукционе" картину, написанную премьер-министром, купили за 37 млн рублей.

Президента также приглашали попробовать себя в качестве художника, однако Медведев этим шансом не воспользовался. Взамен живописного полотна он прислал на аукцион фотоснимок.

Фрагмент фотоработы Медведева

Фотографию Тобольского кремля президент сделал с вертолета

Приобрела президентскую работу одна из петербургских коммерческих структур. Стартовая цена была 20 тысяч рублей, но вскоре кто-то предложил сразу 40 млн. После азартных торгов цена достигла 51 млн.

За все другие лоты аукциона (28 картин) в целом заплатили 30 млн рублей. Весь доход от аукциона (более 80 млн) пойдет на благотворительные цели.

В частности, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко пообещала закупить на эти деньги кухонные гарнитуры для квартир в новых домах, построенных для ветеранов войны и блокады Ленинграда к 65-летнему юбилею Победы.

Царскосельские мотивы

Главной темой для картин этой благотворительной акции стал другой юбилей. В июне 2010 года исполнится 300 лет со дня основания Царского села (ныне город Пушкин – пригород Санкт-Петербурга).

Картину петербургского губернатора Валентины Матвиенко "Мраморный мост (в Царском селе)" приобрели за 13 млн рублей.

А вот портрет А.С.Пушкина, выполненный спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым, "ушел с молотка" лишь за 500 тысяч рублей.

Были среди авторов картин и другие известные люди – Геннадий Хазанов, Марина Неелова, Ирина Алферова, Ксения Раппопорт, Даниил Гранин, Эдуард Хиль, Игорь Бутман, Илья Лагутенко.

Всем им помогал профессиональный художник Иван Славинский, полотна которого хранятся в коллекциях Билла Гейтса и Михаэля Шумахера.

Помимо помощи ветеранам, часть вырученных на аукционе средств будет направлена в детскую больницу и реабилитационный центр для людей, страдающих алкоголизмом и наркозависимостью.

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