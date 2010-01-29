"Газпром" и Венгрия создали компанию по "Южному потоку"

Российский "Газпром" и Венгерский банк развития (MFB) подписали документы для совместной проектной компании South Stream Hungary для реализации проекта "Южный поток" на территории Венгрии.

Как сообщила пресс-служба "Газпрома", документы были подписаны на заседании межправительственной комиссии в присутствии первого заместителя председателя правительства РФ Виктора Зубкова и премьер-министра Венгрии Гордона Байнаи.

В сферу деятельности South Stream Hungary будет входить разработка технико-экономического обоснования венгерского участка "Южного потока", а также финансирование, строительство и эксплуатация газопровода на территории Венгрии.