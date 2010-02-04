Символ дружбы или "рука Москвы"?

Полвека назад Никита Хрущев оповестил мир о новой советской инициативе: в Москве откроется небывалое учебное заведение - Университет дружбы народов.

Специальных вузов для иностранцев нигде в мире прежде не создавали.

О принятом решении советский лидер рассказал 21 февраля 1960 года на встрече со студентами и преподавателями университета Джакарты в присутствии многочисленных репортеров.

Соответствующее постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР (обычный тогдашний эвфемизм для обозначения решений Политбюро) было принято 5 февраля, но информацию приберегли, вероятно, для зарубежного визита Хрущева.

Поездка была обставлена с помпой и преподносилась как эпохальное событие, "прорубание окна" в прежде малоизвестный мир. Глава партии и правительства посетил Индию, Бирму, Индонезию и Афганистан. Он отсутствовал в Москве в общей сложности 22 дня.

Советских граждан о предстоящем создании университета "Правда" оповестила лишь 24 февраля. Особо подчеркивалось, что СССР, в отличие от Запада, будет учить друзей бесплатно.

Image caption Решение о создании Университета дружбы народов принималось на самом высоком уровне

Соотечественники относились к новой политике Хрущева в Азии и Африке неоднозначно. "Государственники" и военные в душе полагали, что единственным партнером, с которым великому Советскому Союзу пристало говорить на равных, являются Соединенные Штаты. Мир в их глазах делился на советских и американских сателлитов. Независимое поведение молодых государств вызывало раздражение. Простые люди, мягко говоря, не купавшиеся в достатке, ворчали, что "Никита раздает русский хлеб кому попало".

Однако развитие отношений с "третьим миром" тогда было стратегическим курсом СССР.

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Новая мода

Вожди Советского Союза успели разочароваться в перспективах пролетарских революций в развитых странах и решили сделать ставку на "третий мир", где массовая нищета и неприязнь к бывшим колонизаторам создавали, как им казалось, благоприятную почву для идей социализма.

Для многих лидеров национально-освободительных движений либеральные ценности и права человека были пустым звуком. Зато им казался привлекательным советский опыт модернизации через диктатуру и подавления оппозиции.

Со своей стороны, теоретики КПСС давно отказались от классического марксистского постулата о возможности перехода к социализму лишь после того, как капитализм исчерпает все заложенные в нем возможности для развития производительных сил. Официальной сделалась точка зрения, что для революции необязательно даже наличие в стране рабочего класса, и социализм можно построить волевыми действиями "прогрессивных" руководителей при советской помощи.

В конце 1970-х годов, на одном из совещаний по афганскому вопросу заместитель заведующего международным отделом ЦК Ростислав Ульяновский провозгласил, что "в мире нет страны, которая не созрела бы для социализма".

Леонид Брежнев, комментируя приход к власти в Эфиопии марксистского режима Менгисту Хайле Мариама, "с чувством глубокого удовлетворения" заметил, что "даже в джунглях Африки люди хотят жить по Ленину".

XX съезд КПСС в 1956 году внес "новаторский вклад в марксистско-ленинскую теорию", провозгласив антиколониальное движение третьей ведущей силой мирового революционного процесса (наряду с социалистическим лагерем и компартиями капиталистических стран).

Особенно вдохновил Москву приход к власти антизападных политиков в Египте и Гане.

С 1957-го по 1964 год Москва обменялась визитами более чем с 20 развивающимися странами. Было подписано множество соглашений о сотрудничестве, в том числе военном.

Особые надежды возлагались на дотоле дремавшую Африку, которую мировая пресса называла "разбушевавшимся континентом". В 1960 году, когда родился Университет дружбы народов, независимость получили сразу 17 стран.

Средств не жалели

Согласно постановлению от 5 февраля, университет создавался "в ответ на пожелания правительств и общественности стран, освободившихся от колониальной зависимости" для "оказания помощи в подготовке высококвалифицированных и воспитанных в духе дружбы национальных кадров для стран Азии, Африки и Латинской Америки, предоставления молодежи этих стран, особенно из малообеспеченных семей, возможности получить высшее образование".

Вместе с тем, с самого начала решили, что там станут учиться и отечественные студенты, которым следовало положительно влиять на гостей и прививать им советские ценности.

Уже к 1 мая советские посольства получили около 44 тысяч заявлений с просьбой о зачислении. Первым официально принятым студентом стал Ахмед Таки из Сьерра-Леоне, впоследствии успешно выучившийся на врача.

1 октября к занятиям на подготовительном отделении, где им предстояло овладеть русским языком, приступили 589 иностранцев, к которым вскоре присоединились 57 советских студентов. 17 ноября преподавателей и студентов пригласили на торжественное собрание в Колонном зале Дома Союзов, где перед ними выступил Хрущев.

Вечер в честь первого выпуска в 1965 году устроили в Кремлевском дворце съездов.

Для университетского городка выделили 70,5 гектара земли на престижном юго-западе Москвы.

Университет формально был независимой общественной организацией (в качестве учредителей выступили советские профсоюзы, Комитет солидарности стран Азии и Африки и Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами), но финансировался и управлялся государством.

22 февраля 1961 года вузу было присвоено имя конголезского политика Патриса Лумумбы.

Москвичи прозвали учебное заведение "лумумбарием".

Культовый образ

В начале 1960-х годов имя Патриса Эмери Лумумбы популяризировалось в СССР наравне с именами Гагарина и Фиделя Кастро.

Лумумба родился в бывшем бельгийском Конго в бедной крестьянской семье, да еще и из подвергавшегося дискриминации племени батетеле.

Image caption В 1992 году имя борца за независимость Конго Патриса Лумумбы из названия университета убрали

Получив образование за счет колониальных властей и войдя в число так называемых "эволюэ" (просвещенных жителей), он служил почтовым чиновником. В числе других избранных ездил на бесплатную экскурсию по Бельгии. Решался вопрос о его работе в бельгийском министерстве колоний, но успешную карьеру прервал арест по обвинению в хищении денежных переводов на сумму, примерно равную двум с половиной тысячам долларов.

Отсидев в тюрьме шесть месяцев, Лумумба проникся радикальными идеями, занялся политикой и в октябре 1958 года возглавил левую партию Национальное движение, которая на первых в стране выборах в мае 1960 года получила в парламенте 40 мест из 137. Лумумба стал премьер-министром.

Бывшая колония обрела независимость не в результате вооруженной борьбы, а по доброй воле Брюсселя.

На торжественной церемонии 30 июня 1960 года умеренный президент Касавубу произнес речь о национальной модернизации, многорасовом обществе и сотрудничестве с бывшей метрополией. Лумумба вопреки протоколу взял слово вслед за ним и произнес гневную филиппику, закончив ее знаменитой фразой: "Мы больше не ваши обезьяны!".

В стране начались убийства, грабежи и изнасилования белых и межплеменные столкновения. Примерно 20 тысячам европейцев пришлось бежать.

Моиз Чомбе, прозападный лидер провинции Катанга, где были сосредоточены основные месторождения полезных ископаемых и значительное белое население, в ответ провозгласил независимость.

Москва прислала для борьбы с "марионеточным режимом Чомбе" советских и чехословацких советников и десять военно-транспортных самолетов, один из которых, по официальной версии, являлся личным подарком Хрущева Лумумбе.

Поскольку Чомбе обещал прекратить мятеж, если Лумумба будет отстранен от власти, президент снял премьера с должности и посадил под домашний арест.

Когда сторонник Лумумбы Антуан Гизенге поднял восстание, тот бежал, чтобы присоединиться к единомышленникам, при не до конца выясненных обстоятельствах попал в руки катангских сепаратистов и был расстрелян без суда.

Советские граждане сочинили частушку: "Был бы ум бы у Лумумбы - был бы Чомбе ни при чем".

5 февраля 1992 года вуз переименовали в Российский университет дружбы народов, а посвящение Лумумбе из названия убрали.

Учебники и "калашниковы"

Приобретение влияния в странах "третьего мира" путем обучения их будущей элиты - общемировая практика. США, Британия и Франция занимались этим всегда, и в больших масштабах, чем Советский Союз.

Другой вопрос, какие ценности прививаются студентам, и каким образом они намерены их отстаивать.

В конце 1970-х годов автор статьи учился в Киевском инязе, который имел в своем составе факультет для иностранцев и считался в связи с этим "мини-университетом имени Лумумбы". Некоторые гости особо не скрывали, что собираются впоследствии заниматься не преподаванием русского языка, как обозначено в дипломах, а другими вещами.

На концерте в честь "последнего звонка" выпускники-кубинцы в простоте душевной переиначили известную песню "Мой адрес - Советский Союз" и спели со сцены: "Ищите меня в Никарагуа, ищите в Анголе меня!".

Москва официально отрицала советское и кубинское вмешательство в дела этих стран.

Ректор и все начальство схватились за головы. Потом махнули рукой - ладно, здесь все свои! - но ответственным за подготовку вечера все же нагорело.

Как замечает украинский историк Тимур Боярский, "многие выпускники после окончания университета [дружбы народов] были вооружены не только самым передовым в мире учением, но и самым лучшим в мире стрелковым оружием - автоматом Калашникова".

Однако если кто-то из выпускников университета имени Лумумбы и других советских вузов и брался впоследствии за оружие, далеко не факт, что причиной тому было именно советское влияние.

Автор был шапочно знаком с двумя студентами из Марокко, один из которых принадлежал к тамошней королевской семье, а другой обвинялся на родине в причастности к подготовке покушения на короля. Друг с другом они, разумеется, не разговаривали. Однако революционером второй студент стал задолго до приезда в СССР.

В 1980 году газета "Нью-Йорк таймс" сообщила со ссылкой на некоего эмигрировавшего на Запад преподавателя университета Лумумбы, что большинство его коллег являлись сотрудниками КГБ и ГРУ и занимались вербовкой агентуры среди студентов.

Вряд ли можно сомневаться в том, что советские спецслужбы определенную "работу" такого рода вели, но судить об ее масштабах, по понятным причинам, сложно.

Image caption Москва заявляла, что знания студенты будут использовать только в мирных целях

Современный российский исследователь Евгений Жирнов сообщает со ссылкой на архивные документы МВД о фактах вербовки студентов, попавшихся на фарцовке и запрещенном в СССР обмене валюты. Милиция передавала задержанных в КГБ, где их под угрозой уголовного преследования "склоняли к более тесной дружбе, чем хотелось бы иностранцам".

В докладе сенатской подкомиссии по разведке от 6 февраля 1980 года ЦРУ утверждало, что Советский Союз тратил в среднем 200 миллионов долларов в год на поддержку разного рода повстанческих движений и международного терроризма.

Официальная Москва неизменно осуждала террор, но на Западе говорили, что это вопрос дефиниций: для кого "террористы", а для кого - "борцы за свободу".

Однако в качестве мест подготовки "борцов" назывались объекты в Подмосковье, в Крыму, в окрестностях Баку, Ташкента и Одессы, а также в ГДР, Чехословакии, Болгарии и Венгрии. Университет имени Лумумбы в этом плане не упоминался.

Знаменитости

Репутацию вуза подмочил один его студент - венесуэлец Ильич Рамирес Санчес по прозвищу Карлос Шакал.

Отец-коммунист назвал двух его братьев Владимиром и Лениным.

В 1968 году Санчес приехал в университет по квоте венесуэльской компартии и проучился на подготовительном отделении 18 месяцев, после чего, по одним данным, взял академотпуск, по другим - был отчислен за плохое поведение, и в Москву больше не вернулся.

Высказывались разные предположения относительно того, чем он в действительности занимался в СССР.

Западные СМИ утверждали со ссылкой на "источники в разведывательных кругах", что Санчес еще до приезда в Москву якобы прошел боевую подготовку в тренировочном лагере на Кубе, где его обучали сотрудники КГБ.

В 1970-х годах Санчес разочаровался в коммунизме, принял ислам и совершил ряд нападений, самым известным из которых стал захват 42 заложников в венской штаб-квартире ОПЕК. С декабря 1997 года отбывает пожизненное заключение во Франции.

Image caption Венесуэлец Ильич Рамирес Санчес учился в УДН полтора года

Многие выпускники университета Лумумбы сделали хорошую карьеру - например, президенты Гайаны и Гондураса Бхаррат Джагдео и Порфирио Лобо, премьер-министр Казахстана Карим Максимов, а среди россиян - спикер Мосгордумы Владимир Платонов, главный государственный арбитр РФ Валерий Гребенников, владелец "Независимой газеты" Константин Ремчуков, телеведущий Сергей Доренко и нынешний ректор РУДН, бывший министр образования Владимир Филиппов.

Джагдео, побывавший недавно с официальным визитом в Москве, назвал Россию "вторым домом", но говорил с хозяевами по-английски. По его словам, за 20 лет он порядком подзабыл русский язык.

Сегодня амбициозных политических задач перед РУДН не стоит.

Что касается учебной и коммерческой деятельности, дела, судя по количеству студентов, обстоят неплохо.

Летом прошлого года межвузовская приемная комиссия сообщила на своем сайте, что на стационарном отделении и в аспирантуре университета обучались 13 тыс. 105 человек - в два с половиной раза больше, чем в советскую эпоху.

Правда, теперь большинство составляют россияне. Обучение большинства иностранных студентов Россия не оплачивает с тех пор, как распался СССР.