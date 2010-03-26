Главная книга Гитлера признана в России экстремистской

Image caption Текст "Майн кампф" пока еще можно без труда скачать с сайтов Рунета

По решению российского суда книга Адольфа Гитлера "Майн кампф" ("Моя борьба") будет включена в Федеральный список экстремистских материалов - через 85 лет после ее первой публикации.

До сих пор сочинение нацистского лидера в России не было запрещено, находилось в свободном доступе на некоторых интернет-сайтах и полулегально распространялось продавцами книг, отметила Генеральная прокуратура России.

Судя по сообщению на сайте ведомства, такое положение вызвало тревогу у прокуратуры Башкирии, которая в этой связи провела проверку исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Когда официально подтвердился факт свободного распространения "Майн кампф" в России, прокурор Кировского района Уфы обратился в суд с иском о признании книги Гитлера экстремистским материалом.

При этом на оформление судебного решение не потребовалось много времени, поскольку, по данным Генпрокуратуры, антиэкстремистский закон дает основание автоматически, без дополнительной аргументации и экспертизы причислять труды руководителей Национал-социалистической рабочей партии Германии к экстремистским материалам.

Таким образом, после вступления в силу решения суда, который согласился с доводами прокуратуры, произведение Гитлера будет внесено в Федеральный список экстремистской литературы, поясняет сайт Генпрокуратуры.

Автор запрещенной отныне книги характеризуется в сообщении Генпрокуратуры как "главный немецко-фашистский военный преступник".

Надзорное ведомство так и не объяснило, почему положение действующего закона до сих пор не было применено в отношении творения главного немецкого фашиста.

"Библия" арийца

Первая публикация "программного" труда Адольфа Гитлера относится в 1925 году. В книге сочетались элементы автобиографии будущего фюрера с изложением идей национал-социализма.

Image caption После войны доходы от книги Гитлера использовались для помощи пострадавшим от нацизма

В книге четко выражено расистское мировоззрение, согласно которому арийцы стоят на высшей ступени человечества, а другие нации - евреи, цыгане, негры – рассматриваются как "низшие расы". "Майн кампф" призывает к борьбе за чистоту арийской расы и дискриминации остальных народностей вплоть до их уничтожения.

Очевиден и милитаристский подтекст книги, в которой говорится о необходимости завоевания арийцами "жизненного пространства", что послужило мотивом для разжигания Второй мировой войны.

В Германии до и во время войны произведение служило "библией" национал-социалистов. Она выдавалась в качестве подарка новоиспеченным "товарищам по партии" и даже молодоженам.

Авторские права

Известно, что авторские права на книгу Гитлера принадлежат министерству финансов германской земли Бавария. Но лишь несколько лет назад была раскрыта тайна о том, кем и как используются доходы от распространения "Майн кампф".

В июне 2001 года стало известно, что поступлениями от продажи произведения распоряжался базирующийся в Лондоне Германский благотворительный совет.

Он использовал эти средства для помощи бывшим узникам нацистских лагерей - платил за визиты социальных работников, помогал разобраться с бумагами по компенсациям, организовывал помощь персональных психотерапевтов.

После предания гласности этого факта совет отказался принимать отчисления от продажи книги.

Запрещена не везде

Image caption "Майн кампф" свободно продается на улицах в Бангладеше

В некоторых странах – Австрии, Китае, Мексике и Нидерландах – книга объявлена вне закона. В других, например, Канаде, США, Австралии и Франции, - она свободно продается и лежит в библиотеках.

По некоторым данным, в Соединенных Штатах ежегодно продается до 60 тыс. экземпляров книги.

Несмотря на резко негативное отношение в Израиле к Гитлеру и его идеологии, отрывки из "Майн кампф" были изданы Иерусалимским университетом в качестве пособия по истории Германии.

В 1930-е годы "Майн кампф" была опубликована в СССР на русском языке ограниченным тиражом для партийных работников. Книга пережила еще несколько изданий в России 1990-2000-х годов.

Первая попытка запретить "Мою борьбу" в России была предпринята в 2006 году. Тогда Общественная палата РФ выступила с инициативой создания списка запрещенных книг, включив в него и труд Гитлера.