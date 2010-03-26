Камни для "Сапсана", или "месть бедных"

Image caption Высокоскоростной "сапсан" воспринимается многими как символ роскошной жизни

Высокоскоростной поезд "Сапсан", соединивший Москву и Санкт-Петербург, вместо того, чтобы стать символом прогресса, превратился для жителей Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в символ чуждой им жизни и вызывает лишь гнев.

Как сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, 35-летний житель Тверской области Михаил Самарцев в январе 2010 года бросил кусок льда в поезд, который курсирует между российскими столицами со скоростью, достигающей 250 км/ч.

Ему предъявлен иск о возмещении ущерба на 100 тысяч рублей – за разбитое стекло "Сапсана".

По признанию Самарцева, он хотел "отомстить за оскорбление", которое ранее ему нанес поезд. Михаил как-то шел вдоль железнодорожного полотна, а "Сапсан" мчался на огромной скорости и сбил его с ног воздушной волной.

Помимо возмещения ущерба, мстителю грозит штраф в 40 тысяч рублей – за "покушение на транспортное средство".

По данным правоохранительных органов, это - не единичный случай "покушения" на "Сапсан".

И помидоры, и камни

За время эксплуатации скоростного поезда с декабря 2009 года только официально было зарегистрировано девять подобных происшествий в Тверской и Новгородской областях.

В окна поезда бросали и помидоры, и куски льда, и камни. А на пути локомотива, как заявил глава РЖД Владимир Якунин, ставили "огромные снежные бабы", из-за чего машинисты "Сапсана" экстренно тормозили.

Кроме Михаила Самарцева, других покусившихся на элитный поезд пока не нашли. Но сами "покушения", по мнению властей Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, могут продолжиться.

Электрички сократили

Организация высокоскоростного движения поезда "Сапсан" создала неудобства для местных жителей и породила их недовольство.

Начало курсирования современных, быстрых поездов не должно отражаться на привычном укладе жизни и не должно восприниматься в сознании наших сограждан как помеха Дмитрий Зеленин,<br>губернатор Тверской области

В первую очередь, было сокращено количество электричек. Интервалы движения между ними увеличились, людям стало сложнее добираться из дома до места работы или учебы.

Как рассказал в эфире Русской службы Би-би-си геодезист из Твери Сергей Малкин, "и до этого была тенденция к сокращению маршрутов электричек, а тут еще больше стал интервал между ними".

"Отменили ряд электричек, популярных у пассажиров, в результате чего интервалы между ними стали 5-6 часов, - разъясняет Малкин. – Фактически целый день невозможно попасть в Тверь по направлению из Бологого".

Вдобавок оставшиеся электрички перестали останавливаться на некоторых станциях. А автобусное сообщение в некоторых районах развито очень плохо.

"Просто сбивает с ног"

Как пояснил Би-би-си питерский инженер Алексей Долгополов, отмена некоторых электричек вызвана мерами безопасности.

"На большой скорости "Сапсан" создает воздушную волну, которая может столкнуть с рельс электричку или другой пассажирский поезд, движущиеся по соседнему пути. И чтобы не допустить подобной катастрофы, в РЖД решили проблему просто – убрали все поезда, встречные и попутные, во время движения "Сапсана", - предположил Долгополов.

"И для людей, стоящих рядом с железной дорогой, "Сапсан" опасен. Он просто сбивает с ног. А если стоять очень близко, например, у края платформы, то может, наоборот, затянуть под колеса поезда", - считает инженер Долгополов.

По сообщениям из Тверской области, вдоль трассы движения поезда не создана инфраструктура, которая обеспечивала бы безопасность людям, живущим рядом с дорогой.

Редактор тверского еженедельника "Караван+" Мария Орлова в интервью московскому изданию "Свободная пресса" рассказала, что "народу под поездами и без того гибнет много, а "Сапсан" опаснее обычного состава".

"У меня есть знакомая, которая чуть сама не погибла, - продолжает Мария Орлова. – В Твери есть место, где он [поезд "Сапсан"] появляется из-за поворота, едет быстро и совершенно бесшумно. А там раньше был пешеходный переход – обычный, прямо по путям. И знакомая шла привычной дорогой. Ее предупредил какой-то человек: "Не ходите, сейчас тут пройдет поезд". И действительно, вскоре проехал "Сапсан".

Неудивительно, что по Тверской области уже поползли слухи о человеческих жертвах. Официальных подтверждений они не получили.

Еще пять пар "Сапсанов"

Недавно о проблеме заявил и губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин.

Image caption Один из первых "Сапсанов" доставил в Петербург премьера Путина

"Начало курсирования современных, быстрых поездов не должно отражаться на привычном укладе жизни и не должно восприниматься в сознании наших сограждан как помеха, - подчеркнул Дмитрий Зеленин. - Сейчас разговоры с Октябрьской железной дорогой привели к тому, что восстановлены остановки на части наших станций".

"Более того, предусмотрены взаимные консультации при запуске следующих "Сапсанов", - пояснил тверской губернатор. – Кроме этих трех пар ["Сапсанов"] ожидается еще пять пар – это угроза отмены электричек не только наших, тверских, но и, к примеру, Клин – Москва".

Как заявили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в апреле к трем ежедневным рейсам "Сапсана" добавятся еще два. А в дальнейших планах РЖД – восемь ежедневных рейсов между Москвой и Петербургом.

Не только для богатых?

В марте 2010 года президент РЖД Владимир Якунин заявил, что не согласен с мнением, что "Сапсан" "является поездом сугубо для богатых людей".

"Система высокоскоростного сообщения создавалась для всех граждан, ведь не только богатые должны передвигаться с комфортом", - сказал Якунин.

По данным РЖД, средняя наполняемость рейсов "Сапсана" с декабря 2009 г. по март 2010 г. составила 85%.

Но стоимость билетов на "Сапсан" далеко не всем россиянам по карману. Об этом в эфире Русской службы Би-би-си заявил обозреватель журнала "Огонек" Дмитрий Губин.

"Я никак не могу понять, почему стоимость билетов на поезда в России в два раза выше, чем во Франции. И это при том, что электричество в России дешевле, чем во Франции или Германии, а зарплата машинистов, проводников, стоимость всего обслуживания железных дорог [в России] во много раз меньше", - удивляется он.

"Чтобы лоси могли ходить"

Начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Дмитрий Пегов в интервью газете "Известия" пообещал, что к лету 2010 года между Москвой и Петербургом вновь будет запущен дневной поезд (с остановками в городках по пути следования) со "специальным студенческим тарифом" - взамен отмененного ранее поезда "Юность".

Мосты для автотранспорта, пешеходные переходы над дорогой так и не сделали. Вот и мучаются теперь люди. Да и самому "Сапсану" постоянно угрожает столкновение с каким-нибудь трактором, застрявшим на переезде Алексей Долгополов,<br>инженер

По словам Пегова, РЖД не забывает об обеспечении безопасности вдоль трассы движения "Сапсана", в том числе и возможных столкновениях с животными.

"Наши институты сейчас проектируют шестьдесят троп миграции, чтобы лоси могли ходить под железной дорогой. Звери же не знают, что "Сапсан" курсирует со скоростью 250 километров в час, - пояснил Дмитрий Пегов. – А люди, хотя и знают, но с ними сложнее, так как они в любом заборе дырку найдут".

По мнению начальника Октябрьской железной дороги Виктора Степова, уровень защиты российских железнодорожных путей превосходит западный, а защита дороги для "Сапсана" еще надежней.

"Здесь коэффициент надежности в десять раз выше, чем на других направлениях", - заявил Виктор Степов. И добавил, что Октябрьская железная дорога на безопасность выделила дополнительно 220 млн рублей.

Ранее, в декабре 2009 года, после крушения поезда "Невский экспресс" (при котором погибло 28 человек), российский премьер Владимир Путин заявил, что федеральное правительство выделит РЖД один миллиард рублей на дополнительные меры безопасности.

По сообщениям очевидцев, вдоль дороги Москва-Петербург уже возводятся ограждения и устанавливаются камеры видеонаблюдения. Появляются спецпосты для охранников вдоль дороги через каждые 25 км.

Скупой платит дважды

По мнению инженера из Санкт-Петербурга Алексея Долгополова, действия руководства РЖД подтвердили правило: скупой платит дважды.

"Хотели сэкономить и купили только немецкие суперпоезда, а новую дорогу для них не построили. Пустили по старым путям, пусть и с новыми рельсами. Я сам видел, когда ездил в Москву и обратно, как весь 2009-й готовили железнодорожное полотно", - вспоминает Долгополов.

Для жителя провинции, с его маленькими доходами, поезда типа "Сапсан" - это символ роскоши, наподобие "мерседеса" или "порше" Арина Широкова,<br>социолог

"А мосты для автотранспорта, пешеходные переходы над дорогой так и не сделали. Вот и мучаются теперь люди. Да и самому "Сапсану" постоянно угрожает столкновение с каким-нибудь трактором, застрявшим на переезде".

По мнению инженера, для "Сапсана" нужно создавать новую дорогу, параллельно существующей. Со всеми необходимыми мерами безопасности.

"Нечто подобное пытались сделать в 1990-х годах, но так ничего и не сделали", - вспоминает он.

Вице-президент РЖД Валентин Гапанович, выступая на форуме в Таллине, заявил, что компания "изучает возможность создания на маршруте Москва-Петербург самостоятельного высокоскоростного пути параллельно ныне действующему". Но на это потребуются годы и сотни миллиардов рублей.

"Камнем по символу"

Конечно, для жителя провинции, с его маленькими доходами, поезда типа "Сапсан" - это символ роскоши, наподобие "мерседеса" или "порше" Арина Широкова,<br>социолог

Гораздо дешевле и быстрее для РЖД может обернуться реализация другого проекта. Планируется, что в декабре 2010 г. скоростной поезд, подобный "Сапсану" (но французского производства), начнет курсировать между Петербургом и Хельсинки. Обещают, что до финской столицы можно будет доехать за полтора часа.

Но опять же, не по специально построенной дороге, а по уже существующей. По мнению питерского социолога Арины Широковой, это может создать транспортные проблемы теперь и для жителей северо-запада Ленинградской области.

"Возможно, будут отменены некоторые электрички в сторону Выборга. И тогда, как и в Тверской области, в поезда начнут бросать что попало", - полагает Широкова.

Но больше всего в этих "транспортных" проблемах социолога волнует качество взаимоотношений между различными слоями российского общества.

"Конечно, для жителя провинции, с его маленькими доходами, поезда типа "Сапсан" - это символ роскоши, наподобие "мерседеса" или "порше". Он думает, что в этом поезде едет российская элита, - говорит социолог. – И рядовой россиянин бросает камень в сторону символа того, что он не любит, не уважает".