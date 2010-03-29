Взрывы в московском метро: хроника

Утром в час пик на московских станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" произошли два взрыва. Сообщается о десятках погибших и раненых. Здесь мы представляем хронологию событий.

Действия российских властей: ваше мнение

Взрывы в московском метро - новый фоторепортаж

Карта с расположением больниц, в которые госпитализированы пострадавшие

Взрывы в Москве: письма со всего мира

22.52 Глава иранского внешнеполитического ведомства Манучехр Моттаки выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову "сожаление и скорбь" в связи со взрывами, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на иранское официальное информагентство ИРНА.

В послании выражается надежда на то, что "страны региона совместными усилиями сумеют победить терроризм" и окончательно искоренить это "зловещее явление".

22.30 Согласно последним данным, опубликованным Минздравсоцразвития, в лечебных учреждениях Москвы находятся 72 пострадавших при взрывах. Ранее сообщалось о 63 госпитализированных.

Пятеро из них - в крайне тяжелом состоянии, 27 - в тяжелом, 34 - в состоянии средней тяжести и шестеро в удовлетворительном состоянии.

Данные по шести пострадавшим пока уточняются, отметили в ведомстве. Погибли, по официальным данным, 38 человек.

22.21 Американский лидер Барак Обама лично позвонил президенту России Дмитрию Медведеву, чтобы выразить соболезнования в связи со взрывами в московском метро, сообщили в пресс-службе Кремля. Ранее Обама выступил с резким осуждением произошедшего.

22.15 Как передает корреспондент Би-би-си, у музея Маяковского около станции метро "Лубянка" в рамках неполитической акции, посвященной памяти погибших, собрались около 150 человек. В основном это молодые люди, среди них ряд оппозиционеров - Борис Немцов, Илья Яшин.

Около музея лежат цветы и свечи. Рядом стоят милиционеры и около 10 сотрудников ОМОН, они не вмешиваются в происходящее. По словам корреспондента Би-би-си, много разговоров о том, почему никто не берет на себя ответственность за взрывы.

На платформе "Лубянки" стоит стол, заваленный цветами. Гвоздики также бросают прямо на рельсы. Многие на перроне не заходят в прибывающие поезда.

21.47 Медведев заявил о подписании указа о создании современной системы оповещения и контроля за транспортом.

21.35 Премьер-министр России Владимир Путин прервал рабочую поездку в Красноярск и посетил раненых, госпитализированных в Боткинскую больницу.

21.22 После посещения станции "Лубянка" Дмитрий Медведев заявил, что организаторы взрывов в московском метро будут "найдены и уничтожены".

"Это просто звери, и безотносительно того, какими мотивами они руководствовались, то, что они делают, является преступлением по любому праву и исходя из любой морали. У меня никаких сомнений нет: мы их найдем и всех уничтожим", - приводит Интерфакс слова Медведева.

21.15 Московские власти создали штаб, который займется организацией похорон погибших в результате взрывов в метро в понедельник.

20.54 На месте взрыва побывал президент России Дмитрий Медведев. Он спустился на эскалаторе в вестибюль станции "Лубянка" и возложил букет цветов к месту, где произошла трагедия.

20.45 Генеральный секретарь ООН и Совет Безопасности выступили с заявлениями, осуждающими взрывы в московском метро.

Пан Ги Мун выразил соболезнования родным погибших, руководству и народу России и пожелал выздоровления раненым. Генсек ООН выразил надежду, что "власти России предадут суду организаторов этого отвратительного теракта".

20.35 В заявлении "Российский конгресс народов Кавказа” осудил теракты и призвал общественность быть сдержанной в комментариях.

"Мы обращаемся к политикам и журналистам с просьбой проявлять сдержанность в комментариях по терактам и не способствовать разжиганию страстей в обществе. Целью террористических атак является межнациональный и межконфессиональный раскол и только наше единство не позволит террористам достичь своих целей", - говорится в документе, опубликованном на сайте конгресса.

20.10 РИА Новости передает, что компания "Спасские ворота" как страховщик имущества московского метрополитена возместит предприятию ущерб от совершенных в понедельник терактов, хотя именно этот риск не покрывается страховкой.

Сумма ущерба от взрывов пока неизвестна.

"Во вторник наши специалисты будут проводить оценку ущерба, и по ее итогам будет определена сумма страховых выплат", - сообщил глава "Спасских ворот" Борис Хаит.

19:50 Координатор движения "Оборона" Олег Козловский сообщает на своем сайте в Twitter, что в 21:00 у музея Маяковского (м. Лубянка) состоится неполитическая акция памяти погибших. Люди принесут цветы и свечи на место трагедии.

19.34 В Петербурге милиция провела проверку на двух станциях метро после того, как неизвестный мужчина позвонил в справочную метрополитена и заявил, что на станциях "Площадь восстания" и "Невский проспект" заложены бомбы.

Как сообщил РИА Новости представитель местного ГУВД по результатам проверки, опасных предметов на станциях обнаружено не было.

19.17 Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини выразил "глубокую боль и полную поддержку российскому правительству и народу" в связи произошедшими сегодня утром в московском метро терактами, передает ИТАР-ТАСС

19.13 В вечерний час пик поезда московского метро идут полупустыми даже на традиционно загруженной кольцевой линии, передают корреспонденты РИА Новости. Движение поездов по Сокольнической линии, где произошли взрывы, было прервано почти на девять часов.

"Пассажиры метро сосредоточенны, мало разговаривают. Они очень внимательно осматривают входящих в вагоны. Когда состав подходит к очередной станции, многие поворачиваются к окнам и глядят на тех, кто стоит на платформе и собирается зайти в поезд", - рассказывают корреспонденты РИА.

19.05 В интервью радиостанции "Эхо Москвы" очевидцы рассказали, что после взрывов в метро некоторые пассажиры агрессивно ведут себя по отношению к женщинам, выглядящим как мусульманки. Как рассказала радиостанции Анна, между станциями Автозаводская и Павелецкая на двух девушек напали сразу несколько пятидесятилетних мужчин. Милиционеры в происходящее не вмешались.

Блоггеры пишут в своих дневниках о драках, которые завязываются в метро. Галина рассказала о том, как стала свидетелем избиения кавказцев: "Напали на двух лиц кавказской национальности, сначала все женщины побежали в другую сторону вагона, стали вызывать милицию, а мужики побежали туда где драка. Оказывается добровольцы просто решили проверить сумки... Жесть! Все в шоке, дедушка один со слезами констатировал: "вот они последствия взрывов".

18.52 Пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов прокомментировал события в Москве в интервью Би-би-си.

Говоря о силах, которые могут стоять за взрывом, он заявил, что "это может быть кавказский след, но при этом хотел бы подчеркнуть, что преждевеременные заявления не приносят пользу не только для общества, но и для самого расследования. Мы согласны со следствием, что вполне возможно, что здесь присутствует след террористов северного кавказа, но при этом хотелось бы, чтобы эти заявления были обоснованными". По его словам, "наверное у руководства страны есть ряд вопросов к правохранительным органам, в первую очередь к милиции. Сам факт того, что допустили вход в метро. Но говорить о неэффективности политики я бы не стал".

18.49 Как передает агентство Рейтер, спустя восемь часов после взрывов движение поездов на станции "Лубянка" восстановлено.

18.44 В прямом эфире российского канала "Россия 24" показали кадры Сокольнической ветки метро, где утром произошли взрывы. Людей на станциях непривычно мало, отметил корреспондент. В то же время сейчас многие, кто возвращается с работы, все равно идут в метро: этот вид транспорта в городе является практически "безальтернативным", замечает корреспондент.

18.30 Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предположил в интервью РБК, что "двумя терактами в Москве дело может не ограничиться". "Силы и возможности для этого у них есть", - сказал он. По мнению главы Ингушетии, боевики пытаются отомстить за урон, нанесенный им в последние месяцы.

18:20 Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования россиянам в связи со взрывами в Москве, передает ИТАР-ТАСС. "В Турции знают, что такое террористические атаки", - сказал он на пресс-конференции.

18:12 В столице объявлены в розыск две женщины и мужчина, которых подозревают в причастности к организации взрывов в московском метро.

Как сообщают в правоохранительных органах, во все патрульные группы милиции и оперативные подразделения ГУВД Москвы разослана ориентировка на трех человек.

18:06 С форума bbcrussian.com:

"В первый момент меня охватывает чувство жалости и сострадания к жертвам, среди которых могли быть и мои знакомые. Хочется сделать что-то, хотя бы выразить свое сочувствие", - Очень Старый Репатриант.

"Мне уж очень все эти теракты напоминают одну закравшуюся в некоторые умы мысль - что террористов нет, а подобные теракты совершаются из политических соображений, чтобы люди не забывали что они живут в "ужасном и несправедливом мире", - Леонид, Москва.

18:01 Председатель Комитета министров Совета Европы Мишлин Кальми-Ре осудила взрывы в московском метро и завила о необходимости вести решительную борьбу с терроризмом.

"Ужасные теракты в Москве напоминают нам о непреложной необходимости продолжать борьбу с терроризмом методами, которые основываются на принципах уважения прав человека и демократических ценностей", - говорится в распространенном заявлении.

"Я решительно осуждаю эти теракты", - подчеркнула председатель Комитета министров СЕ. Она также выразила соболезнования семьям и друзьям погибших.

17:57 По данным МЧС, все трое иностранцев, пострадавших в результате взрывов в московском метро, выписаны из больницы. Ранее сообщалось, что в списке пострадавших была гражданка Филиппин и двое граждан Малайзии.

17:54 Операторы мобильной связи предупреждают об активизации смс-мошенников, рассылающих сообщения с просьбой перевести деньги на счет якобы пострадавшим при взрывах в московском метро. Москвичей просят быть осторожнее при получении подобных сообщений с незнакомых номеров и сообщать о них своему мобильному оператору.

Кроме того, руководство компании МТС сообщило, что вернет своим московским абонентам деньги за сообщения, отправленные в понедельник.

17:43 Руководство Интерпола объявило, что поможет российским властям расследовать взрывы в московском метро и готово по своим каналам собрать информацию о возможных организаторах и объявить их в международный розыск, говорится в сообщении организации.

Один из руководителей организации Жан-Мишель Лубутен выступил с осуждением взрывов и выразил соболезнования друзьям и близким погибших и раненых.

"Интерпол предложил любую помощь и все ресурсы российским властям в расследовании этих нападений, которые были направлены против невинных пассажиров", - сказал Лубутена.

17:32 Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб не находили на станции метро "Парк культуры" невзорвавшегося пояса со взрывчаткой, как сообщалось ранее со ссылкой на неофициальный источник.

"Информация о невзорвавшемся поясе на станции "Парк культуры" не нашла подтверждения", - сказал Интерфаксу источник в правоохранительных органах.

17:27 Из 37 тел погибших при взрывах в московском метрополитене опознаны 22, сообщает управление информации МЧС РФ. Среди опознанных жертв - 19 мужчин и три женщины.

17:19 На сайте МЧС России опубликован список погибших в результате взрывов. В списке 37 имен, опознано пока 8 человек.

17:17 Движение поездов восстановлено на всем протяжении Сокольнической линии московского метро, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

"Движение было восстановлено в 16:33. Сейчас линия работает в обычном режиме, но станция "Лубянка" по-прежнему закрыта для входа и выхода пассажиров по техническим причинам, поезда проходят ее без остановки", -сообщили в пресс-службе .

17:15 "Сегодня все пишут про каких-то таксистов, которые брали с людей по 3000 рублей, чтобы довести их до центра. А мне позвонила знакомая, которая, как и многие, пыталась уехать на попутке от "Юго-Западной". И там была целая вереница машин, водители которых брали к себе пассажиров просто так, бесплатно. Она так и уехала, на здоровенном внедорожнике — мужик ничего с пассажиров не взял", - из блога пользователя Drugoi в Live Journal.

17:06 Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков сообщил, что семьи погибших в результате взрывов в московском метро получат в общей сложности по одному миллиону рублей.

Получившим тяжкий или средний вред здоровью будет выделено в общей сложности по 400 тысяч рублей, сказал Песков, легкие ранения - по 200 тысяч.

17:02 После взрывов в Москве усиленные меры безопасности введены в метрополитене Нью-Йорка, сообщает Франс пресс со ссылкой на представителя полиции города Джона Гримпела.

Ранее аналогичные меры уже были введены в метро Минска и Баку.

16:59 Cреди сотрудников московских правоохранительных органов распространен фотопортрет предполагаемого сообщника смертниц. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, разыскивается мужчина с небольшой бородой, одетый в синюю куртку с белыми вставками, темную бейсболку. Обут мужчина был в белые кроссовки.

16:55 В российском твиттере сегодня объявлен час молчания в память о погибших в результате взрывов в московском метро. Он пройдет с 17:00 до 18:00 по московскому времени.

16:53 С форума bbcrussian.com:

"Я думаю, что правоохранительные органы и ФСБ потеряли бдительность. Где наша внутренняя разведка,чем занимается? Я понимаю, что это очень трудно, но это-же их работа. Никогда не пойму этих моральных уродов-террористов, им от этого лучше спится?", - Галина Ивановна, 69 лет, Коломна.

"Ещё раз убеждаюсь в том, что Россия ОБЯЗАНА по силам сотрудничать с НАТО в борьбе с исламским экстремизмом. Я всё понимаю, не хочется, не популярно, не модно, страшно... Но неужели терроризм не касается Россию в гораздо большей степени чем США? Почему мы не противодействуем, как Джордж Буш поднял всех на дыбы после 9/11? Давно пора понять, где источник всемирного зла на планете. НАТО занимается этим, а Россия отдыхает в сторонке, до кучи осуждая. Это так неблагодарно!", - Anton, Москва.

16:48 Следственная группа, проводящая расследование взрывов в московском метро, располагает видеозаписями обоих терактов, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, вагоны поезда "Красная стрела", в котором произошел взрыв, были оборудованы постоянным видеонаблюдением. Благодаря этому видеонаблюдению теперь правоохранительные органы располагают точным изображением смертниц, а, изучив записи с других камер видеонаблюдения, установленных в вестибюлях и переходах станций московского метрополитена, удалось установить, как именно выглядели их сообщники. Официального подтверждения этой информации пока нет.

16:43 Движение на Сокольнической линии частично восстановлено. Поезда ходят от станции "Улица Подбельского" до "Комсомольской" и от "Юго-Западной" до "Парка культуры". Участок внутри Кольцевой линии по-прежнему закрыт.

16:39 Премьер-министр Великобритании Гордон Браун выразил соболезнования российским властям в связи со взрывами в московском метро, сообщает в канцелярии британского премьера.

"Премьер-министр направил соболезнования и слова поддержки президенту России. Он был потрясен сценами случившегося в Москве. Подобным действиям никогда не будет оправдания", - говорится в сообщении Даунинг-стрит.

16:35 Сотрудники спецслужб обнаружили на станции метро "Парк культуры" второй неразорвавшийся пояс, который был закреплен на смертнице.

"На месте был обнаружен неразорвавшийся второй "пояс шахида". Кроме того, обнаружены останки тела - голова и конечности молодой женщины", - цитирует "Интерфакс" источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, это была молодая девушка в возрасте 18-20 лет, с кавказским типом лица и карими глазами.

16:30 По сообщению МЧС, число погибших выросло до 38 человек.

16:20 На станции метро "Парк культуры" обнаружен второй неразорвавшийся пояс со взрывчаткой. Как утверждают сотрудники правоохранительных органов был закреплен на смертнице.

16:18 Движение поездов по Сокольнической ветке московского метро не возобновлено. "Это связано с работой криминалистов", - сказал министр МЧС Сергей Шойгу.

16:15 Корреспондент Би-би-си побеседовал с очевидцами событий на станции "Парк культуры". Студент Мединститута Асет, который ехал на учебу, уже поднимался по эскалатору на станции "Парк культуры" в момент, когда произошел взрыв:

"Паники особой не было. Вниз эскалатор был остановлен, а наверх как обычно, чтобы люди могли выбраться. Все волновались, боялись, потому что уже были известия о взрыве на "Лубянке". Сначала никто не понял, что произошло. Я тоже сначала подумал, что на радиальную не пускают только по причине "Лубянки". Все стало понятно, когда почувствовали запах со станции".

Другой очевидец Александр, который ехал на стадион "Лужники" за билетом на футбол, в момент взрыва садился в поезд, следовавший в противоположную сторону:

"Я зашел на Парке культуры, хотел поехать на Воробьевы горы. Я довольно-таки быстро выбрался. К тому моменту уже подъехали "скорые". Было много пострадавших с повреждениями головы, ног, рук".

16:05 Национальный антитеррористический комитет поручил оперативным штабам в российских регионах перейти на усиленный режим несения службы.

15:50 К станции метро "Парк культуры" стали приезжать люди с цветами, сообщает корреспондент Би-би-си. "Это просто невозможно, боишься и за себя, и за других людей, которые так же едут утром на работу, ничего не зная. Уже подзабыли об этих терактах, стали как-то увереннее себя чувствовать, и вот опять дают о себе знать эти, мягко говоря, нехорошие люди", - сказала женщина, приехавшая к метро.

15:38 Три человека отпущены из медицинских учреждений после оказания им помощи. Это граждане Малайзии Вер Чи Кент и Чев Элайн, а также 51-летняя Елена Анатольевна Чешегорова. МЧС обновило список пострадавших, опубликованный на сайте министерства.

На сайте bbcrussian.com опубликована карта с расположением больниц в которые были госпитализированы пострадавшие.

15:35 Спасатели подняли на поверхность 12 тел погибших при взрыве на станции метро "Лубянка". Восемь жертв опознаны, сообщил журналистам первый заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

15:30 "Тогда, в 2004 году, была война, контртеррористическая операция. Сейчас мирное время. На Кавказе открылся, если не ошибаюсь, международный аэропорт. Поэтому сейчас основное чувство – это легкое непонимание: почему это происходит? Чувство обескураженности, которое больше, чем во время прежних терактов", - сказал прохожий на улице Москвы в интервью корреспонденту Би-би-си.

Другой человек сказал, что жители Москвы пережили столько взрывов, что уже не так остро реагируют на такие события: "Мне, как любому мужчине, страшно только за своих близких: за жену, за детей. Самое страшное было, когда взрывали дома. А сейчас как-то все спокойны, уже, наверное, привыкли"

15:23 Семьям погибших при взрывах в московском метро будут выплачены по 300 тысяч рублей плюс 18 тысяч рублей на погребение, а пострадавшим по 100 или 50 тысяч – в зависимости от степени ранения.

15:07 Президент США Барак Обама выступил с резким осуждением нападений в московском метро. Взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Обама назвал "вопиющим актом" жестокости.

15:03 "Давайте признаемся: все мы по-прежнему не готовы к ЧП, мы не готовы к тому, что в любой момент может рвануть. Мы не привыкли видеть подозрительное вокруг себя, а если видим, то не спешим сообщать. А если сообщаем, то правоохранители не торопятся реагировать", - из блога Михаила Белого.

14:58 Движение транспорта в Москве по улице Остоженка в сторону Садового кольца возобновлено, движение в обратном направлении до сих пор перекрыто, сообщает РИА Новости.

14:56 "Взрывы прогремели, люди погибли! Считаю, что нужно возбудить еще несколько уголовных дел. В отношении тех, кто ДОПУСТИЛ, чтобы это произошло!", - Константин, Н.Новгород, с форума bbcrussian.com.

14:52 Предполагаемые смертницы, устроившие взрывы в московском метро, сели в поезд на станции "Юго-западная", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Предварительно, с помощью данных камер видеонаблюдения в метро установлено, что террористки сели в поезд на станции "Юго-Западная" в сопровождении двух женщин славянской внешности. Лица всех были открыты", - сказал источник.

По мнению собеседника агентства, это позволит оперативно идентифицировать обнаруженные на местах взрывов останки смертниц. Как отметил источник, пояса со взрывчаткой находились на телах террористок на высоте около 120 см.

14:49 Спасатели начали выносить тела погибших при взрыве на станции метро "Парк культуры". Тела грузят в машины "скорой помощи". Как сообщает Интерфакс, два автомобиля уже уехали, в настоящее время спасатели загружают еще две машины.

14:47 По словам корреспондента Би-би-си Марии Васильевой, находящейся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, перед журналистами выступил представитель больницы. Он сообщил, что сейчас там находится восемь человек – это пострадавшие с самыми тяжелыми ранениями. В большинстве случаев это осколочные проникающие ранения.

Пятеро из пострадавших доставлены с "Лубянки" и трое - с "Парка культуры". Это пятеро мужчин и три женщин. Состояние одного из мужчин врачи оценивают как крайне тяжелое – операция идет с 9 часов утра.

14:42 Глава Минздравсоцразвития России Татьяна Голикова сообщила, что пострадавшие от взрывов в московском метро получат компенсации - такие же, как и пострадавшие при крушении "Невского экспресса".

"Мы совместно с МЧС и правительством Москвы выверяем цифры и списки пострадавших. Думаю, что размеры помощи будут приблизительно такими же, какие выплачивались пострадавшим в крушении "Невского экспресса", - цитирует Голикову РИА Новости.

14:38 В Москве ужесточен контроль за въездом в столицу всех транспортных средств, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУВД Москвы.

"В рамках введенного в Москве усиленного режима несения службы ужесточен контроль въезжающего в столицу транспорта, для чего задействованы все необходимые технические средства на постах ДПС. Контроль за транспортом ведется, в частности, по милицейским базам с помощью систем видеонаблюдения "Поток" и других, проверяются все подозрительные автомобили", - сказал собеседник агентства.

14:35 Премьер-министр России Владимир Путин выразил уверенность, что совершившие теракты в Москве будут наказаны.

"Я уверен, правоохранительные органы сделают все, чтобы найти и покарать преступников. Террористы будут уничтожены", - заявил Путин в ходе видео-конференсвязи с Ситуационным центром МЧС.

14:33 "Террор - самая уродливая форма политики и войны как ее продолжения. Террористы стремятся посеять панику в обществе и заставить государство пойти на уступки. У нас в Баку тоже были теракты в метро. Государству нужно усилить защиту граждан. Здесь нужна и помощь населения. Однако нельзя видеть в каждом "не нашем" террориста", - Connor McLeod, Баку, с форума bbcrussian.com.

14:30 В результате взрывов в московском метро пострадало несколько иностранцев. В частности, посольство Республики Филиппин подтвердило, что при взрыве пострадала гражданка этой страны, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в списках пострадавших есть двое граждан Малайзии: Вер Чи Кент и Чев Элайн, обоим по 23 года. Сообщается, что их доставили в ГКБ имени Боткина.

14:23 Движение поездов через станцию метро "Лубянка" будет открыто около 16:00, заявил мэр Москвы Юрий Лужков на селекторном совещании.

"В 15 часов уже будет завершена работа [следственных органов] на станции "Лубянка", после этого нам нужен час, чтобы отправить поврежденный состав на запасной путь и открыть движение", - цитирует Лужкова Интерфакс.

14:21 По словам корреспондента Русской службы Би-би-си в Санкт-Петербурге Валерия Панкрашина, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко назвала взрывы на станциях московского метрополитена "чудовищным преступлением".

"Совершить это преступление в отношении абсолютно невинных, мирных людей, когда они едут на работу в метро, могли только самые настоящие изверги, – заявила Матвиенко. – Они должны быть найдены и понести за эту чудовищную акцию самое суровое наказание".

В Управлении внутренних дел на петербургском метрополитене сообщили, что сегодня утром на службу по охране метро вышло больше милиционеров. Все они получили дополнительные инструкции по повышению бдительности. Сотрудники метро также проинструктированы сообщать о подозрительных людях, находящихся в вестибюлях, и о подозрительных предметах.

14:17 Восемь из 65 раненных в результате взрывов в московском метро находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова.

"У нас крайне тяжелых - восемь, тяжелых - 25, средней тяжести - 26 и в удовлетворительном состоянии находятся шесть человек", - цитирует Голикову Интерфакс.

14:14 "Для того, что бы предотвратить подобные акты. нужно прекратить вести колониальную войну на Кавказе, убивая при этом простых людей, называя их террористами. Терракты в москве это ответ на убийства Саида и Сайфуллаха. А вообще зная российскую реальность предположу, что спец службы работали неслажано, лениво, как вся российская власть", - марио, с форума bbcrussian.com.

14:12 Спасатели начали поднимать на поверхность тела погибших при взрыве на станции метро "Лубянка", сообщает РИА Новости. На поверхность уже подняты два тела.

14:09 По последним данным, в результате взрывов в московском метро пострадали 102 человека, из них погибли 37, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу.

14:07 В Москве в розыск объявлены две женщины, сопровождавшие смертниц до входа в метро, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Милиционерам раздают их фотографии и описание примет.

14:04 Вторник, 30 марта будет объявлен днем траура в память о жертвах взрывов в московском метро, сообщил пресс-секретарь столичной мэрии.

14:02 Министр внутренних дел Рашид Нургалиев поручил усилить меры безопасности во всех российских городах, где есть метрополитен.

"Я дал команду во все территориальные органы, которые обеспечивают безопасность на транспорте, усилить эти меры, особенно в тех городах, где есть метрополитен", - сказал Нургалиев на экстренном совещании у президента Дмитрия Медведева.

13:55 Взрывные устройства, сработавшие в московской подземке, содержали в себе гексоген, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

13:54 Совет муфтиев России осудил взрывы в метро. В заявлении говорится, что "экстремизм и терроризм не имеют никакой опоры в Священном Коране и Сунне Пророка".

13:48 Патриарх Кирилл осудил столичных таксистов и частных извозчиков, поднявших цены на свои услуги.

13:47 Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что тех, кто стоят за взрывами в метро, "настигнет Божия кара... не замедлит и человеческая справедливость." Ранее взрывы в метро осудил главный раввин России Бер Лазар.

13:46 Вторник в Москве будет объявлен днем траура по погибшим при терактах в метро, сообщила пресс-служба мэра Москвы.

13:40Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших при взрывах в московском метро.

13:38 Для изготовления взрывных устройств был использован нитроамин, также известный как гексоген, сообщил на встрече с президентом Дмитрием Медведевым директор ФСБ Александр Бортников.

"Согласно предварительным данным наших взрывотехников, в одном случае мощность взрывного устройства составила до 4 кг в тротиловом эквиваленте, в другом - от 1,5 до 2 кг", - сказал Бортников.

13:35 Соболезнования в адрес президента Дмитрия Медведева поступили от руководителей Белоруссии, Украины, Азербайджана.

13:32 Движение на Сокольнической линии до сих пор не открыто. Линия перекрыта от станции метро "Спортивная" до станции "Комсомольская-радиальная", подтвердила руководитель пресс-службы московског метрополитена Светлана Царева.

13:30 "Хочу отметить, что сейчас ощущается какая-то сплоченность граждан: многие готовы подвести голосующих бесплатно, большинство из которых оказались у проезжей части сразу после взрыва, а общественный транспорт не успевал всех забрать", - участник сообщества Live_Report seg_0.

13:22 Два уголовных дела по взрывам в московском метро будут объединены в одно, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка. Уголовные дела заведены по статье "терроризм".

13:20 Президент Чечни Рамзан Кадыров осудил взрывы в московском метро, и призвал "безжалостно уничтожать террористов до их полного искоренения."

13:13 Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту России Дмитрию Медведеву, а также родным и близким погибших в результате взрывов в московском метро.

13:10В результате двух взрывов в метро погибли 37 человек, ранения получили 65, заявила руководитель управления информации МЧС РФ Ирина Андрианова.

13:09 Глава ФСБ Александр Бортников: Мощность взрывного устройства при взрыве на "Лубянке" составила около 4 кг тротила, на "Парке культуры" 1,5-2 кг. Бомбы также содержали в себе поражающие элементы.

13:04 К терактам в московском метро, возможно, причастна группа, имеющая отношение к Северному Кавказу, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

12:53"Все случившееся является следствием непрофессионализма и безответственности правоохранительных органов. На усиленный режим несения службы сотрудников МВД необходимо переводить не после, а до совершения терактов с целью их предотвращения. Судя по всему, наши силовые структуры не в состоянии вести превентивную борьбу с террористами", - Константин, с форума bbcrussian.com.

12:50 Первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин считает, что взрывы в московском метро являются ответом на убийства лидеров боевиков на Северном Кавказе - Саида Бурятского и Астемирова.

12:48 МЧС сообщает о 64 пострадавших. Детей среди погибших или пострадавших, по данным министерства, нет.

12:43 Президент России Дмитрий Медведев пообещал "продолжить борьбу против терроризма".

12:35 Росавиация потребовала от всех аэропортов России усилить меры безопасности после взрывов в московском метро, сообщил в понедельник РИА Новости представитель ведомства.

12:25 Следственный комитет при прокуратуре сообщает, что на станции метро "Парк культуры" обнаружены фрагменты тела женщины, которая могла быть смертницей.

12:21 По словам корреспондента Би-би-си Юрия Маловерьяна, на станции "Лубянка" продолжают дежурить "скорые", хотя всех раненых уже перевезли в больницы.

12:28 Общая мощность двух взрывов составила более 3 кг в тротиловом эквиваленте, сообщили в акнитеррористическом комитете.

10:50 Представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин заявил, что по факту взрывов возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

10:45 Движение по Садовому кольцу у станции "Парк культуры" возобновилось. На Лубянской площади также движение было открыто вновь.

10:20 ФСБ России сообщает, что, по предварительным данным, взрывы осуществили смертницы.

9:50 Московская милиция из-за взрывов в столичном метро по приказу главы ГУВД Владимира Колокольцева переведена на усиленный режим несения службы.

9:46 На станции "Лубянка" работают 40 машин "скорой помощи" и одна специализированная бригада Всероссийского центра медицины катастроф. Другая бригада медиков из центра медицины катастроф и 30 бригад "скорой помощи" оказывают помощь пострадавшим на станции "Парк культуры".

9:20 МЧС России опровергает информацию о том, что на станции московского метро "Проспект мира" также прогремел взрыв.

8:36 Второй взрыв, на станции "Парк культуры". В районе станции перекрыто движение по Садовому кольцу.

7:52 Первый взрыв на станции "Лубянка" Сокольнической линии. Взрывное устройство находилось во втором вагоне поезда.