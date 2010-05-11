СМИ: захватившие "Московский университет" пираты исчезли

Image caption В пятницу российские власти отпустили пиратов, захваченных при освобождении танкера

Пираты, захватившие танкер "Московский университет" с экипажем из России, не смогли добраться до берега и предположительно погибли, сообщают российские агентства со ссылкой на источник в минобороны.

Танкер с грузом нефти, шедший под либерийским флагом и направлявшийся в Китай, был захвачен пиратами в Аденском заливе в прошлую среду. На следующий день противолодочный корабль "Маршал Шапошников" освободил судно, при этом был убит один из захватчиков и еще 10 были задержаны.

7 мая российские власти отпустили пиратов, сославшись на отсутствие юридических оснований для предъявления им обвинений в России.

Тогда, по словам военных, пиратов разоружили, сняли средства навигации, высадили за борт на надувную лодку и "отправили в свободное плавание". Сообщалось, что сигнал с их судна пропал с радаров кораблей через час после этого.

На пресс-конференции 11 мая посол Сомали в Москве Мохаммед Хондула заявил, что у сомалийских властей пока нет данных о судьбе захвативших танкер пиратов.

"Умерли они или нет, это не должно вас интересовать. Пока нет никаких данных, говорящих о том, что они могут быть живы или прибыли на берег", - цитирует его Интерфакс.

По словам посла, в Сомали по факту захвата "Московского университета" возбуждено уголовное дело: "Найдем живыми - будем судить, но у нас нет средств искать их в море".

Хондула одобрил действия российских властей в отношении пиратов и отметил, что Сомали не будет предъявлять претензий, если выяснится, что они погибли.

Кроме того, он заявил о поддержке российской инициативы по созданию международного трибунала в отношении пиратов.

"Не попадают под юрисдикцию"

После захвата "Московского университета" экипаж из 23 россиян сумел укрыться от пиратов в недоступном для них помещении и благодаря этому не оказался в заложниках.

Image caption Российские военные корабли патрулируют воды у берегов Сомали

По словам командира группы российских боевых кораблей в Аденском заливе Ильдара Ахмерова, операция по освобождению танкера длилась всего 22 минуты, а ее успех был предопределен внезапностью.

Судьба захватчиков решилась не сразу. Как пояснил президент Ассоциации международного морского права Анатолий Колодкин, решение отпустить пиратов может принять командир задержавшего их военного судна по согласованию с властями своей страны.

"К сожалению, в настоящее время юридических правил судебного преследования пиратов, действующих в районе Сомали, не существует, и, таким образом, они не попадают под юрисдикцию какого-либо государства и международного права", - заявил тогда собеседник РИА Новости в минобороны.

В четверг МИД России дал понять, что злоумышленников могут передать одной из стран региона, как это было в предыдущих случаях, когда российские военные корабли захватывали пиратов.

Президент России Дмитрий Медведев, заслушав отчет министра обороны о проведенной операции, сказал: "Мы, конечно, будем разбираться с пиратами по всей строгости военно-морских законов".

Дело по статье "Пиратство" российского Уголовного кодекса было возбуждено в день захвата танкера.