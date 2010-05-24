Авиасообщение между Россией и Грузией временно разрешили

Image caption Самолет Georgian Airways направляется в аэропорт Домодедово

Грузинская авиакомпания Georgian Airways начинает в понедельник новую серию прямых чартерных рейсов из Тбилиси в Москву, которые эпизодически возобновляются в отсутствие регулярного авиасообщения между двумя странами.

Министерство транспорта России разрешило грузинской авиакомпании совершить 12 чартерных перелетов из Тбилиси в Москву, или в общей сложности 24 рейса туда и обратно в период с 24 мая по 1 июля включительно.

Регулярное авиасообщение между двумя странами было прервано в начале российского военного вторжения в Грузию в августе 2008 года.

В декабре прошлого года президент России Дмитрий Медведев говорил, что он не возражает против возобновления регулярных рейсов в Грузию, но российский МИД заявляет, что Тбилиси не желает обсуждать этот вопрос.

Это косвенно подтвердила в понедельник замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе.

"Пока нельзя говорить о регулярных рейсах, поскольку Грузия не имеет дипломатических отношений с Россией, а вопрос о возобновления прямых рейсов должен решаться на уровне правительств", - цитирует ее агентство РИА Новости.

Разрыв отношений

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в конце августа 2008 года, после того как Медведев признал независимость отколовшихся республик Южная Осетия и Абхазия.

Если в интересах граждан Грузии, чтобы авиаполеты осуществлялись в такой форме, то это очень хорошо Нино Каландадзе, <br>замминистра иностранных дел Грузии

Однако и до войны регулярные авиарейсы становились жертвой политического конфликта двух стран: после очередного обострения отношений осенью 2006 года авиасообщение было прервано и не возобновлялось до марта 2008 года.

После войны Georgian Airways несколько раз получала у российских властей разрешения на серии чартерных рейсов, обычно совпадавших по времени с праздниками православных христиан.

Первые из таких чартерных рейсов из Тбилиси в Москву и Санкт-Петербург состоялись в январе этого года, затем еще несколько рейсов авиакомпания осуществила в апреле в период христианской пасхи.

В остальное время летать из Грузии в Россию или наоборот можно только с пересадкой – российские журналы о путешествиях рекомендуют маршруты через Киев, Ереван или Стамбул.

"Интересы граждан Грузии"

Georgian Airways продавала билеты на нынешние чартерные рейсы за 340 долларов в один конец и за 480 долларов туда и обратно и утверждает, что спрос был большой.

"Мы не вмешиваемся в деятельность частных компаний, в том числе в работу авиакомпании Georgian Airways. Если в интересах граждан Грузии, чтобы авиаполеты осуществлялись в такой форме, то это очень хорошо", - сказала от лица МИД Грузии Каландадзе.

Как говорит корреспондент Русской службы Би-би-си Нина Ахметели, в Тбилиси трудно найти человека, который оценивает возобновление авиарейсов негативно.

Многие жители надеются, что это признак улучшения отношений с Россией, сообщает наш корреспондент.

Но граждане Грузии сетуют на то, что отсутствие прямых рейсов – не единственная проблема; кроме этого, им достаточно сложно получить въездную визу в Россию.

А у тех, кому виза не нужна, поездки с пересадкой отнимают много времени и сил, рассказала жительница Тбилиси Екатерина Синибор, имеющая российское гражданство. По ее словам, она один или два раза в год летает в Москву через Ереван, и на это уходит целый день, а то и два.