Горбачев: без демократии в России не будет модернизации

Image caption Горбачев не в первый раз выступает с умеренной критикой Кремля

Россия должна стать более демократичной, чтобы выжить, а модернизацию не осуществить без политических реформ, сказал в интервью агентству Рейтер первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

"Модернизация может проводиться только в том случае, если люди, весь народ включен в этот процесс. Нам нужна демократия, нам нужно усовершенствовать избирательную систему и так далее. Без этого у нас ничего не получится", - сказал Горбачев в интервью.

Избирательная система

Российский президент Дмитрий Медведев, отметивший в мае половину первого срока пребывания на президентском посту, объявил модернизацию главной целью страны, пытающейся уйти от сырьевой зависимости.

Ориентированная на экспорт сырья российская экономика сократилась по итогам кризисного 2009 года на 7,9%, что стало самым глубоким провалом с 1994 года.

На призывы немногочисленной оппозиции подумать наряду с экономической модернизацией и о политических реформах Медведев парирует тем, что в стране сложилась "стабильная многопартийная система", отражающая "весь спектр существующих в стране политических взглядов".

Модернизация – ключевое слово. Если помните, перестройка началась, когда мы поняли, насколько сильно отстали Михаил Горбачев, бывший президент СССР

За восемь лет президентства нынешнего премьер-министра Владимира Путина были отменены прямые выборы губернаторов и ограничены возможности регистрации партий и участия в выборах. В настоящее время, чтобы зарегистрироваться партия должна насчитывать не менее 50 тыс. членов и иметь отделения в более чем половине субъектах России.

Медведев после ноябрьских региональных выборов признал их частичную "нестерильность" и внес в Госдуму ряд законопроектов, облегчающих положение малых партий в региональных парламентах.

Технологическая отсталость

Горбачев посетовал на отставание России от многих западных государств и сравнил Россию сегодняшнюю с Советским Союзом образца 1985 года, когда он сам встал у руля страны в качестве генерального секретаря ЦК КПСС.

"Модернизация – ключевое слово. Если помните, перестройка началась, когда мы поняли, насколько сильно отстали. Сейчас перед Россией стоят очень серьезные вызовы (...), в первую очередь – это уровень технологий", - сказал Горбачев.

У нас единственный способ сохраниться в ряду высокоразвитых государств - нужно обязательно создать высокотехнологичную экономику, иначе мы просто пролетим Дмитрий Медведев, российский президент

На технологическом аспекте модернизации делает упор и Медведев, два месяца назад объявивший о создании российского аналога американской "Силиконовой долины", призванного оживить российскую экономику. Российский "наукоград" предполагается возвести в Сколково на основе Московской школы управления.

"У нас единственный способ сохраниться в ряду высокоразвитых государств - нужно обязательно создать высокотехнологичную экономику, иначе мы просто пролетим", - говорил Медведев.

В начале июня глава Сбербанка Герман Греф заявил, что без развития политических институтов создать полноценную экономику невозможно.

Горбачев, подписавший с США первый договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ), положительно отозвался о сменившем его новом соглашении, назвав улучшения в отношениях двух стран существенными, однако добавил, что Европа как никогда нуждается в построении новой структуры безопасности, в которую входила бы Россия.

Многое предстоит сделать

Горбачев сказал, что поддерживал Путина в первый срок президентства, когда ему пришлось восстанавливать страну после эпохи Ельцина, но предпочел не оценивать второй президентский срок Путина и не делать прогнозы относительно будущего России.

По мнению первого и последнего президента СССР, и Медведев и Путин понимают все вызовы сегодняшнего дня.

"Россия находится в середине переходного периода, мы прошли только половину пути. Очень многое еще предстоит сделать. Для нас это был ужасный переход. Немногие понимают, насколько было тяжело", - сказал Горбачев.