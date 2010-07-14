В России изменили структуру армии и флота

Image caption Генерал Макаров оставил некоторые вопросы изменения структуры войск открытыми

Президент Дмитрий Медведев подписал указ о создании в Вооруженных силах РФ четырех объединенных стратегических командований и единой системы материально-технического обеспечения.

Об этом сообщил журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров.

В соответствии с указом формируются четыре военных округа и, соответственно, четыре объединенных стратегических командования.

На базе Московского и Ленинградского военных округов формируется Западный военный округ (ОСК "Запад"), в состав которого включаются войска двух прежних военных округов, Северный и Балтийский флоты.

Прежний Северо-Кавказский военный округ преобразуется в Южный военный округ (ОСК "Юг") с подчинением ему Черноморского флота.

На базе Приволжско-Уральского военного округа и западной части Сибирского военного округа создается Центральный военный округ (ОСК "Центр").

Путем слияния оставшейся части Сибирского военного округа и прежнего Дальневосточного военного округа создается Восточный военный округ (ОСК "Восток"), в состав которого входит Тихоокеанский флот", - сообщил генерал Макаров.

Логический шаг

В интервью Би-би-си главный редактор журнала "Национальная оборона" и член общественного совета при министерстве обороны РФ Игорь Коротченко выразил мнение, что этот шаг полностью укладывается в "масштабные преобразования организационно-штатной структуры" армии и флота, проводимые министром обороны Анатолием Сердюковым.

Как пояснил он, формирование Объединенных стратегических командований (ОСК) - логический шаг, следующий за ликвидацией "советского наследия" в структурной организации вооруженных сил, в частности, упразднением дивизий и армий и перехода на бригадный принцип формирования и фактически "трехзвенный вариант управления" войсками.

В логику этих преобразований, по словам Игоря Коротченко, укладывается и сокращение общей численности войск, отказ от большого числа аэродромов, снижение численности офицерского состава, а армия в целом становится "более компактной".

Суть же всех этих преобразований сводится к тому, что "каждое Объединенное стратегическое командование замыкает на себя управление боевыми действиями во всех средах - на суше, в море и воздухе, а в перспективе, возможно, ближнем космосе".

По примеру США?

Смысл проводимых преобразований в том, чтобы оперативное управление всеми родами войск внутри территориальных структур было постоянным, а не эпизодическим - от учений к учениям Анатолий Цыганок,<br>глава Центра военного прогнозирования

Как напомнил в интервью Би-би-си Анатолий Цыганок, член-корреспондент Академии военных наук и руководитель Центра военного прогнозирования, оперативные командования создавались в СССР еще в 1975 году тогдашним министром обороны маршалом Огарковым.

Однако в скором времени они были упразднены, рассказал эксперт, тогда как спустя пять лет подобные объединенные командования были сформированы в вооруженных силах США. "И мы сейчас, спустя 30 лет возрождаем" эти структуры.

Анатолий Цыганок также видит смысл проводимых преобразований в том, чтобы оперативное управление всеми родами войск внутри территориальных структур было постоянным, а не эпизодическим - от учений к учениям.

Из выступления генерала Макарова на пресс-конференции осталось неясным, предполагается ли в новой организационной структуре некое сосуществование четырех новых военных округов и четырех соответствующих им Объединенных стратегических командований.

В начале недели заместитель министра обороны генерал Поповкин рассказал о другом серьезном нововведении в российском военном ведомстве - о разделении структуры министерства на два "ствола", военный и гражданский, первый из которых будет заниматься исключительно боевой подготовкой войск, а гражданский - оборонным заказом и поставкой вооружений в войска.