Детский труд мало тревожит родителей в России

Image caption На улицах Санкт-Петербурга нередко можно встретить работающих детей

Детский труд полулегален, он отвлекает детей от школы, плохо оплачивается и чреват нарушениями их прав, говорят эксперты. Но в России все больше родителей не возражают против трудоустройства своих юных отпрысков.

1 сентября по всей России начался новый учебный год – дети вернулись в школы. При этом многие из них во время летних каникул отдых совмещали с работой. Некоторые будут работать и параллельно учебе. А кто-то – не посещая школу.

Одни взрослые считают это нарушением прав ребенка и выступают против эксплуатации детского труда. Другие в этом особой проблемы не видят.

По данным МОТ, всего на планете работают более 200 миллионов детей в возрасте до 14-15 лет. Некоторые из них – бесплатно либо по принуждению.

Более 100 миллионов детей работают либо в тяжелых и вредных для здоровья условиях, либо вовлечены в противоправные виды деятельности – проституцию и криминал.

Российские власти бездействуют

Все это есть и в современной России. Хотя, по мнению координатора программ МОТ Риммы Калинченко, по сравнению со странами Азии и Африки, в России ситуация не столь критична.

"По сравнению с советским прошлым проблема эксплуатации детского труда в России нарастает, - заявила Римма Калинченко в интервью Би-би-си. – Проводя исследования, мы отметили смещение в сторону наихудших форм детского труда. Это принудительный труд, работа на опасных производствах, таких как стройка, эксплуатация детей в сельской местности, контакт с химикатами, перенос тяжестей, торговля детьми".

Пока еще наши правоохранительные органы, социальные работники, службы опеки не берутся решать эти вопросы. Во-первых, это сложно выявляется, а во-вторых, как мне кажется, есть еще некая боязнь в обществе: как бы не наступить на "мозоль" какому-нибудь высокопоставленному товарищу, который, например, содержит порнографическую студию или публичный дом, в которых задействованы дети. Светлана Агапитова, уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге

При этом, по мнению экспертов, российские чиновники не особо этим озабочены. Потому и точных данных о количестве российских детей, чей труд эксплуатируется, пока что нет.

В Петербурге тоже нет официальной статистики. Но есть оценки экспертов, согласно которым сейчас в Питере, 10-11 тысяч детей работают.

Для пятимиллионного города – это, вероятно, не много. В основном, они трудятся в помещениях, куда сложно проникнуть журналисту.

Но можно встретить работающих детей на улицах Петербурга. Кто-то из них играет на музыкальных инструментах – чаще в метро. Кто-то помогает взрослым в магазинах или на рынке. А вот маленьких попрошаек с протянутыми ручками для милостыни в Питере сейчас не так уж много.

Чаще встречаются дети, раздающие на улице рекламу. Одна из них Ольга, которая работает уже три года и труд, как она уверяет, ее не угнетает.

"Мне хотелось какой-то независимости, чтобы были какие-то свои деньги – покупать себе вещи. Я люблю, когда весь день занят так, чтобы свободного времени было поменьше. Так мне намного интереснее", - говорит девочка.

По ее словам, в среднем ежемесячно она зарабатывает около 10 тысяч рублей. По российским меркам, она уже не ребенок – ей 16 лет. Но работать она начала с 13. И согласно международным стандартам подвергалась незаконной эксплуатации.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербург Светлана Агапитова считает, что чиновники проблему детского труда пока игнорируют.

"Пока еще наши правоохранительные органы, социальные работники, службы опеки не берутся решать эти вопросы, - заявила Светлана Агапитова в интервью Би-би-си. – Во-первых, это сложно выявляется, а во-вторых, как мне кажется, есть еще некая боязнь в обществе: как бы не наступить на "мозоль" какому-нибудь высокопоставленному товарищу, который, например, содержит порнографическую студию или публичный дом, в которых задействованы дети. Это, наверное, своего рода мафия, с которой у государства пока нет сил и возможности бороться".

Менталитет позволяет

Image caption Мать 11-летнего Артура не считает, что ему вредно работать. Но пока он только помогает бабушке за деньги.

При этом в России уже существует вполне качественное законодательство, защищающее права детей и ограничивающее эксплуатацию детского труда. Но, по мнению экспертов, работают эти законы слабо.

Еще одна проблема – отношение к детскому труду родителей. В России многие родители поощряют труд своих детей.

"Потому что они должны знать с детства, как зарабатываются деньги. Им же нравится их тратить, - считает петербурженка Нелли. – Ну, к тяжелому физическому труду мой сын не приспособлен, но к какому-то легкому, допустим, мыть машины, почему бы и нет?"

Ее 11-летний сын Артур матери не стал возражать и признался: "Я бабушке помогал на даче – за деньги. Мне понравилось".

Людям надо говорить о проблеме детского труда, ее нужно обсуждать. Тогда и появится интерес. Если не поднимать этот вопрос, если никому не говорить о том, что есть такая проблема, никто не будет задумываться Римма Калинченко, координатор программ МОТ

13-летний питерский подросток Василий подрабатывает иногда актером: "Я снимался в кино, работал в театре. Заработал немного – так себе. Но зарабатывать хочу, хочу помогать родителям, если какие-нибудь финансовые проблемы будут".

При этом и его мать, Анна, не против, чтобы сын зарабатывал: "Я считаю, что это даже очень хорошо! Только проблема в том, в 14 лет [сыну] дадут паспорт, то есть он будет отвечать за свои действия, но устроить его на нормальную работу не получится. Никто его не возьмет".

И все же, несмотря на мнение многих взрослых россиян, МОТ продолжает настаивать, что главное для детей – это учеба и здоровье. Тем более, что заработать много денег им не дадут. Работодатели, потому и нанимают детей, что платят им намного меньше, чем взрослым. И свои права дети отстаивать не умеют.

Римма Калинченко надеется, что удастся хоть что-то изменить в российской ментальности.

"Людям надо говорить о проблеме детского труда, ее нужно обсуждать. Тогда и появится интерес. Если не поднимать этот вопрос, если никому не говорить о том, что есть такая проблема, никто не будет задумываться", - уверена Римма Калинченко.

Поэтому Международная организация труда продолжает убеждать родителей поберечь своих детей, а чиновников вспомнить о всемирных конвенциях, регулирующих эксплуатацию детского труда.