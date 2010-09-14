Названа причина аварийной посадки Ту-154 в Ижме

Image caption Самолет остался практически невредим

Пассажирский самолет Ту-154М, совершивший 7 сентября вынужденную посадку на неприспособленном таежном аэродроме в Ижме, Республика Коми, оказался обесточен из-за отказа аккумуляторных батарей, сообщили в Росавиации.

"Комиссией установлено, что причиной возникновения аварийной ситуации стал "тепловой разгон" бортовых аккумуляторов. Все аккумуляторы направлены на специальное исследование в Государственный центр по безопасности полетов на воздушном транспорте Ространснадзора", - говорится в опубликованном в понедельник сообщении ведомства.

Специалисты продолжают выяснять причину беспрецедентного ЧП. По словам официального представителя Ространснадзора Сергея Романчева, ее определит лишь "полная и комплексная проверка, результаты которой будут на следующей неделе".

"Расшифрованы записи бортового самописца параметров полета МСРП 64 и речевого самописца МАРС-БМ, которые записывают переговоры членов экипажа в кабине экипажа, по самолетному переговорному устройству, а также радиообмен с диспетчерами управления воздушным движением, - говорится в сообщении Росавиации. - Записи бортовых самописцев находятся в удовлетворительном состоянии и позволяют комиссии использовать их для анализа причин возникновения и развития аварийной ситуации".

Согласно предварительным данным, отказ аккумуляторов произошел не по вине завода-изготовителя.

Везение или профессионализм?

Самолет, принадлежавший авиатранспортному предприятию алмазодобывающей компании "Алроса", совершал рейс из Мирного (Якутия) в Москву. На борту находились 72 пассажира и девять членов экипажа.

Примерно через четыре часа полета у лайнера вышло из строя электроснабжение и, как результат - все навигационное оборудование и насосы, качавшие авиационный керосин из баков в двигатели. Машина могла оставаться в воздухе не более 30 минут.

Как рассказал журналистам второй пилот Ту-154 Андрей Ламанов, экипаж искал место для посадки визуально, благо, облачность была небольшая, и определял крен машины с помощью наполненного водой стакана.

Садились на скорости 400 км/ч без закрылков, которые из-за отказа электроприводов невозможно было выпустить.

Поскольку аэродром использовался только для вертолетов и маленьких самолетов наподобие Ан-24, тяжелый лайнер выкатился за пределы слишком короткой для него полосы и проделал в молодом сосняке просеку длиной в 180 метров.

Тем не менее, ни один человек на борту не был даже травмирован.

Эксперты рассматривают мягкую посадку Ту-154 как чудо и отдают должное мастерству и самообладанию летчиков. Российские блогеры уже предложили президенту Дмитрию Медведеву наградить их за спасение людей.

Снова в небо?

По сообщению местной газеты "Красное знамя", самолет получил лишь незначительные повреждения, и прибывшие из Мирного специалисты владельца самолета надеются спасти его.

"Сегодня в стране никто миллионы на ветер не бросает", - заявил изданию один из них.

Машину хотят приподнять с грунта домкратами и отбуксировать на взлетно-посадочную полосу по строящемуся сейчас деревянному настилу с помощью тяжелого трактора "Челюскинец".

С 1972 года в различных авиапроисшествиях в России и в мире были потеряны 68 Ту-154 и Ту-154М. В большинстве случаев причиной стал человеческий фактор. Аварии, подобной той, что произошла 7 сентября, не случалось ни разу.