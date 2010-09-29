Как менялась Москва: успехи и неудачи Лужкова

За почти 20 лет, которые Юрий Лужков провел на посту мэра Москвы, город изменился и внешне, и внутренне. Столица пережила волну экономического роста, жители получили доступ к целому ряду социальных программ, разрослась сложная транспортная система города, в системе ЖКХ произошли масштабные изменения.

По просьбе bbcrussian.com эксперты оценили, насколько рост и развитие российской столицы связаны с именем Юрия Лужкова.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ЕВГЕНИЙ ЯСИН, научный руководитель Высшей школы экономики:

"Москва росла и привлекала колоссальные объемы инвестиций, она была центром новой рыночной экономики и привлекала внимание всего мира. Все или почти все иностранные компании платят налоги в Москве, и столица получает значительную их долю. Заслуг Лужкова в этом совершенно не много. Финансовое положение города само собой было значительно лучше, чем в других российских городах".

"Но и сказать, что никакого влияния деятельность Лужкова на развитие Москвы не оказала, нельзя. Я считаю, что он неплохой менеджер, хозяин. Он смог добиться того, чтобы в городе была авторитетная власть, и это позитивно влияло на его развитие. Однако в последнее время другие, негативные моменты его деятельности стали преобладать. В том числе - росла коррупция. Те люди, которые работали в аппарате московского правительства занимались взяточничеством в довольно больших размерах, и это очень сильно препятствовало развитию бизнеса".

"Я лично убежден в том, что Лужков человек очень неглупый, властный, и все, что он делал публично, было правильно. Он поддерживал малый бизнес, поддерживал москвичей, которые боролись против точечной застройки. Публично он поддерживал все, что было хорошо. Но есть и теневая сторона этого процесса - те же представители малого бизнеса говорят, что каждый год до 30% поднималась арендная плата за нежилые помещения, что имели место неформальные договоренности".

"В строительных проектах очень высокая доля коррупционного элемента. По оценкам специалистов это порядка 60%. Примерно с 2003 года цены на жилье в Москве выросли в шесть раз. И речь не только о жилье, но о любом строительстве. Такими же темпами росли только цены на нефть".

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НАТАЛЬЯ ЗУБАРЕВИЧ, директор региональной программы Независимого института социальной политики:

"В Москве расходы на социальные выплаты составляют 16% городского бюджета - это большие деньги, порядка 160 млрд рублей. При этом 8-9% из них составляют доплаты пенсионерам. Так что заслуги Лужкова - не миф, но найти эти деньги было легко, потому что бюджет столицы огромный, он рос на 200 млрд рублей в год до кризиса".

"На гигантском растущем бюджете быть добрым легко. А вот когда бюджет расти перестал, первое, что попытались сделать московские власти - это урезать социальные расходы".

"По уровню компьютеризированности, по четкости работы, по доброжелательности и взаимодействию с клиентами департаменты социальной защиты населения Москвы сегодня выглядят очень хорошо. Из жуткой "Золушки" служба социальной защиты Москвы превратилась в профессиональное заведение, этого не отнять".

"Даже по сравнению с федеральным пенсионным фондом, в котором все делается правой пяткой через левое ухо. Там люди пишут от руки, ютятся в жутких помещениях - при том, что центральные и региональные органы управления фонда строят себе гигантские здания. А низовые подразделения московской службы социальной защиты выглядят очень достойно. Москва по сравнению с регионами близка к XXI веку".

ТРАНСПОРТ

МИХАИЛ БЛИНКИН, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства:

Когда [Лужкову] ставят в заслугу Третье кольцо, это делают люди не очень сведущие. Так скоростных дорог не строят нигде в мире. Москва делала что-то чудовищное, у нас Третье кольцо идет по Башиловке и Беговой улице. Все это приводит к пробкам, к жуткому неудобству жителей".

"Нынешнее состояние общественного транспорта таково, что простейшую задачку, которую нужно решать, - решить нельзя. Простейшая задачка состоит в том, что надо существенную квоту - по моему счету тысяч 100 ежедневных автомобилистов – пересадить в общественный транспорт. Но некуда!"

"И еще Юрий Михайлович устраивал всякие веселые популистские штуки, типа бесплатных парковок, которые у нас бесплатные даже в центре города. А город не может жить без платных парковок, и их придется вводить. А Юрий Михайлович уже приучил народ, что можно и бесплатно. Его наследие в области застройки, землепользования, транспорта – и автомобильного, и общественного, и парковочного пространства, и трамваев, и скоростных дорог, чего угодно, куда ни ткни – оно ужасающее!"

"При этом сложных условий в плане увеличения количества автомобилей не было! В Москве 350 автомобилей на тысячу жителей. Темпы роста московской автомобилизации были вполне скромными. Темпы автомобилизации в Сеуле в два раза больше, чем в Москве. 350 автомобилей на тысячу жителей – это скромная норма Восточной Европы."

"Реконструкцию МКАДа я оцениваю положительно. Это эпоха раннего Лужкова, когда здравомыслие еще имело место".

"[За годы Лужкова] расширялось метро, и это положительный факт, без метро Москва развалилась бы на куски, не связанные между собой транспортом. Метро – это хорошо, но я в жизни не поставлю его в заслугу Юрию Михайловичу, потому что если любой из его амбициозных проектов был бы немножко обрезан, а остальные деньги пошли в метро, Москва бы по транспорту жила намного лучше".