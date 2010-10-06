Кладбище животных в Приморье: собаке - собачьи похороны

Image caption Домашние животные здесь похоронены с человеческими почестями

В Приморье нет официальных мест для захоронения домашних животных. Зато стали появляться стихийные кладбища.

Одно из них организовали за Уссурийском, в лесу вдали от дороги. На первый взгляд, это кладбище ничем не отличается от остальных – оградки, памятники, могильные плиты. Присмотревшись в портреты на памятниках становится ясно, что здесь покоятся только кошки и собаки. Может быть, есть и другие домашние животные вроде морских свинок, хомяков или черепах, но без фото на могилах трудно это утверждать.

Домашние животные здесь похоронены с человеческими почестями. На могилах лежат игрушки, венки, пачки с кормом, цветы. Эпитафии словно обращены к друзьям или родственникам – "Помним и любим", "Любимому верному другу", "Ты всегда в наших сердцах", "Тебя как собственное сердце нельзя забыть и заменить. Любящие тебя папа и мама". На одной могилке даже стоит православный крест.

Собачьи похороны

Первое официальное кладбище домашних животных было открыто в 1896 году в американском городе Хартсдей. В Европе "кладбище собак" открылось три года спустя в Париже.

Я заметила, что в последнее время люди отказываются хоронить своих родственников. Говорят, что у них нет денег. А вот хоронить животных с почестями стали чаще. Наверное, их любят больше, чем людей Раиса Жаркая, <br> владелица погребальной компании

Власти Москвы лишь в 2007 году смогли найти место, где можно официально захоронить своего погибшего домашнего питомца.

На приморском кладбище животных близ Уссурийска - около 50 могилок. Одни обозначены пустым холмиком, на других есть оградка и стол со скамейкой. Судя по датам, кладбище стали создавать лет семь назад, хотя жители соседней деревни Борисовки говорят, что ему уже более 15 лет.

Памятники, плиты, венки и другой погребальный инвентарь для домашних питомцев жители Уссурийска заказывают в компании Раисы Жаркой. "Для похорон собак и кошек обычно заказывают примерно такой же комплект, как и для людей – гроб, плита, венки. Иногда просят на плите выгравировать нежные слова или портрет", - говорит Раиса Жаркая.

Подобные заказы стали поступать четыре года назад. Цена погребального комплекта зависит от материала и его количества, например портрет на камне – 3800 рублей, памятник – из мраморной крошки 1100 рублей. У Раисы Михайловны живет кавказская овчарка, и она понимает тех, кто хочет проститься со своими хвостатыми любимцами по-человечески.

"Я заметила, что в последнее время люди отказываются хоронить своих родственников. Например, мать отказывается хоронить сына, дети – родителей. Говорят, что у них нет денег. Тогда погребение проводят за счет государства. А вот хоронить животных с почестями стали чаще. Наверное, их любят больше, чем людей", - размышляет Раиса Михайловна.

Image caption Хозяева приходят навещать могилы своих питомцев

Во Владивостоке раньше были четыре кладбища для домашних животных, сейчас ни одного. Два кладбища попали под застройку объектов к саммиту АТЭС. Проститься с домашним любимцем, с соблюдением санитарных норм, можно только отдав его на кремацию. При этом урну с прахом не выдают. На кремацию животных принимают только от ветеринарных клиник, с которыми заключен договор.

Похороны или кремация?

За кремацию берут по 200 рублей за килограмм. Владельцам больших и тяжелых собак вроде ньюфаундленда или кавказской овчарки погребение обойдется в 14-18 тысяч рублей, - дороже, чем человека.

Директор ветеринарной клиники Елена Фирсова считает, что отсутствие легального кладбища для животных создает проблемы и для хозяев, и для горожан.

Многие стараются своих животных именно предать земле, а не кремировать Елена Фирсова, <br> директор ветеринарной клиники

"У птиц, кошек и собак есть заболевания, при которых трупы необходимо кремировать – бешенство, чума, вирусные заболевания, гепатит, лептоспироз и другие. Есть опасность заражения вирусом через грунтовые воды", - говорит Елена Фирсова. "В некоторых клиниках берутся кремировать крупных собак, например, лаек, овчарок, за 1-2 тысячи рублей. Я сомневаюсь, что такие обещания выполняют, поскольку кремацией животных занимается одна фирма и там твердые тарифы".

Несколько лет назад на окраине Владивостока были найдены десятки трупов животных. Как выяснилось, некоторые ветеринарные клиники не выполнили обещания кремировать животных и просто выбросили их.

"У кого есть возможность, хоронят собак и кошек на своих дачах, в тихих лесных районах. Часто выбирают живописные уголки, с видом на море или под большим деревом. Многие стараются своих животных именно предать земле, а не кремировать", - говорит Елена Фирсова.