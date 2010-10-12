Борца с наркотиками осудили за сомнительные методы

Image caption Как утверждают активисты, за время работы их фонда смертность от героина среди екатеринбургской молодежи упала в 12 раз

Президент нижнетагильского отделения уральского общественного фонда "Город без наркотиков" 23-летний Егор Бычков приговорен к трем с половиной годам колонии строгого режима за насильственное лечение наркоманов.

Такое решение вынес во вторник Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.

Метод лечения от наркомании в фонде "Город без наркотиков", основанном в 1990-х годах в Екатеринбурге общественным деятелем и бывшим депутатом Госдумы Евгением Ройзманом, заключается в том, что героиновых наркоманов по согласию их родственников запирают в "реабилитационных центрах" и заставляют пройти ломку в жесткой изоляции от внешнего мира - и от наркотиков в том числе.

По жалобе одного из таких заключенных весной 2008 года против Егора Бычкова возбудили уголовное дело.

По версии следствия, Бычков похищал наркоманов, истязал их и морил голодом. Потерпевшими по делу изначально проходили около десяти человек, к концу процесса остались четверо.

Обвинение требовало для Бычкова 12 лет лишения свободы, однако в ходе процесса обвинение в истязаниях с него было снято. Борца с наркотиками осудили по статьям "похищение человека" и "незаконное лишение свободы".

Соратник Бычкова Александр Васякин, уже имевший условный срок, получил 4 года, а еще одного активиста "Города без наркотиков", Виталия Пагина, судья приговорила к полутора годам условно, так как он на момент преступления был несовершеннолетним.

Адвокат Бычкова Анастасия Удеревская в тот же день подала в канцелярию суда предварительную кассационную жалобу и сообщила, что сразу же по получении копии приговора обжалует его в Свердловском областном суде.

Неоднозначный случай

Критики методов фонда "Город без наркотиков" считают их незаконными с юридической точки зрения и как минимум неэтичными, а то и неэффективными - с медицинской.

"Парадигма мировой наркологии сводится к тому, что наркоману нужно создать психологические условия для того, чтобы он сам захотел от этого дела отказаться, - объясняет редактор интернет-издания "МедНовости" врач Олег Лищук. - А когда тебя приковывают к кровати наручниками, то, наверное, можно отбить желание, но это противоречит элементарной медицинской этике".

Адвокат и правозащитник Владимир Новицкий пояснил Би-би-си, что свободу передвижения наркоманов, действительно, часто ограничивают, но, как правило, с личного согласия самого наркомана.

"В отношении других лиц согласие на это юридически ничтожно. Если даже родственники какого-то лица дали свое согласие на ограничение свободы передвижения этого человека, это согласие, с точки зрения формальной юридической логики, не может служить основанием для действий по ограничению свободы другого лица", - сказал адвокат Новицкий.

В то же время он напомнил, что в законодательстве существует понятие "крайней необходимости", когда нарушение закона позволяет предотвратить большее зло, нежели само нарушение. По мнению Новицкого, если адвокаты Бычкова и его товарищей станут доказывать суду высшей инстанции, что лишать наркоманов свободы было крайне необходимо, то у них есть шанс на успех.

"Я уважаю их позицию и разделяю ее полностью, но не насильственными методами, - заявил на пресс-конференции во вторник главный нарколог России Евгений Брюн. - Эта драма, она следствие того, что у нас нет законов по лечению, профилактике и реабилитации больных наркоманией".

Срок - за гражданскую позицию?

Глава медицинской программы фонда "Нет алкоголизму и наркомании" Сергей Полятыкин в эфире "Эха Москвы" назвал фонд "популистской организацией", а его методы - "изуверскими".

Image caption Наставник Бычкова Евгений Ройзман избирался депутатом Госдумы

В то же время многие общественные деятели и рядовые граждане выражают Бычкову горячее сочувствие. Они утверждают, что фонд действительно эффективно боролся с повальной наркоманией среди екатеринбургской и нижнетагильской молодежи.

Известный уральский блогер Константин Киселев назвал процесс над Бычковым "судилищем" и "приговором всей правоохранительной системе". Осужденный "спасал детей этих же судей и прокуроров от наркоты", написал он.

Глава фонда "Город без наркотиков" Евгений Ройзман говорит, что он с соратниками делает то, что должно делать государство.

"Государственных наркологических центров в России не существует, есть отделения в психиатрических лечебницах. У меня бывало по 30 матерей в день - идут, плачут и говорят: спасите, помогите. Им говоришь, а туда ходили? Говорят: ходили - не принимают. А в милицию обращались? В милиции говорят - ваша проблема", - заявил он Би-би-си.

"А так - все увидели, что человеку дали три с половиной года строгого режима за то, что он четыре раза доставил наркоманов [в "реабилитационный центр" фонда] по просьбе родителей и вообще получил срок за свою гражданскую позицию в борьбе с наркотиками", - добавил Ройзман.

Накануне оглашения приговора солист группы "Чайф" Владимир Шахрин поднял вопрос о судьбе Бычкова на встрече российских рок-музыкантов с президентом Дмитрием Медведевым в московском кафе "Ритм-энд-блюз".