Движение "Сталь" уличили в плагиате у Геббельса

Image caption Заповеди движения "Сталь" почти дословно повторяют Геббельса

Российское молодежное движение "Сталь", ставшее известным после того, как в июле нынешнего года его участники на селигерском слете прокремлевской молодежи насадили на колья пластиковые головы 13 человек, являющихся, по их мнению, "врагами России", снова оказалось в центре скандала.

Ярославские активисты "Стали" предложили для обсуждения на городском интернет-портале yarportal.ru "Заповеди чести движения "Сталь" из восьми пунктов, разработанные неким Русланом Масловым. Эрудированные читатели указали, что некоторые из них практически дословно повторяют "Десять заповедей национал-социализма", сформулированные в свое время Йозефом Геббельсом.

Речь идет, в частности, о пункте втором ("Враги России - твои враги") и третьем ("Каждый соотечественник, даже самый бедный - это частица России"). Единственное текстуальное различие с "заповедями" Геббельса состояло в том, что рейхсминистр пропаганды говорил, естественно, о Германии.

"Тезисы? В любом случае здесь нет ничего плохого. Дороги в нацистской Германии хорошие строили, но это не значит, что их надо разрушать. Что-то хорошее надо оставить", - заявил региональный координатор движения "Сталь" Артем Козлов в беседе с корреспондентом интернет-издания "Газета.ru".

Он также признал, что Маслов "наш активист, очень хороший человек", и сказал, что последний умеет "оживлять дискуссию" и благодаря этому резко поднял посещаемость сайта "Стали".

Пресс-секретарь молодежного демократического антифашистского движения "Наши" Кристина Потупчик признала, что проект "Сталь" входит в состав движения.

"Сталь" выросла на базе движения "Наши", это один из наших проектов, информация о нем есть у нас на сайте", – сказала Потупчик в беседе с Би-би-си.

При этом о тезисах, опубликованных членами движения "Сталь" на ярославском форуме, "Нашим" ничего не известно. Лидер движения Никита Боровиков в интервью Би-би-си заявил, что он "об этой истории не слышал".

Политтехнолог предлагает давить оппозицию танками

Одновременно в российской блогосфере развернулся другой скандал, связанный с высказываниями близкого к "Единой России" политтехнолога Олега Матвейчева.

"Знаете о чем я мечтаю? чтоб в один прекрасный день собрались вы все на большом майдане все горлопаны крикуны сетевые хомячки борцы с корупцией собрались со всеми вашими знаменами с пеной у рат и криками чиновников на фонари!!! нет коррупции! власть -народу! и вот когда все бы вы вылезли вышла бы танковая армия и всю сволоту все г…о нации наматало бы на гусеницы ыжгло бы все каленым железом а через 20-30 лет всю процедуру опять повторить потому что опять народиться новгое поколение майданщиков неудачников лохов и горлопанов", - написал Матвейчев в своем блоге 3 ноября [орфография и пунктуация автора сохранены].

Image caption Олег Матвейчев, по его словам, мечтает о танках на площадях

"ты к народу имеешь такое же отношение как кал к телу а всякое тело периодически должно самоочищаться путем тяньанбмыня", - добавил он.

Эти слова вызвали бурную реакцию в российской блогосфере.

В конце концов, блогер Максим Авербух обратился с открытым письмом к спикеру Госдумы и председателю Высшего совета "Единой России" Борису Грызлову и попросил его высказать свое отношение к случившемуся.

"Такое сказать или подумать можно только в состоянии невменяемости. Разберемся", - написал Грызлов 11 ноября в своем блоге в "Живом журнале".

С 2006-го до начала 2010 года Матвейчев работал консультантом, затем советником управления администрации президента по внутренней политике, затем был заместителем губернатора Вологодской области, однако 1 октября оставил и эту должность.

В то же время, по имеющимся данным, с лета нынешнего года он входит в состав комиссии президиума генерального совета партии по координации агитационно-пропагандистской работы в регионах.

Председатель комиссии Ирина Яровая отказалась сообщить журналистам, так ли это, и добавила, что "все, что необходимо, Борис Вячеславович [Грызлов] уже озвучил".