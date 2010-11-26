Кто убил работников Красного Креста в Чечне в 1996 году?

Image caption Несмотря на трагедию 1996 года, Красный Крест продолжает работать в Чечне

Представители Международного Комитета Красного Креста заявили о намерении обсудить с российскими властями новые данные об убийстве шестерых сотрудников этой организации в Чечне в 1996 году.

24 ноября британская газета Times опубликовала статью, основанную на беседе с бывшим сотрудником ФСБ майором Алексеем Потемкиным, в которой тот сказал, что работников МККК - все из которых были иностранным гражданами - расстреляли российские спецслужбы в ходе операции в первую чеченскую кампанию.

По словам Потемкина, нападение силовиков на больницу в Новых Атагах было трагической ошибкой. Однако он допускает также, что это могло быть спланированным нападением.

Российские правозащитники и эксперты сказали Би-би-си, что многое в утверждениях бывшего офицера ФСБ вызывает сомнения.

Красный Крест: в поисках истины

Спустя 14 лет это преступление, ответственность за которое стороны конфликта в Чечне возложили друг на друга, остается, в сущности, нераскрытым.

Для нашей организации то, что произошло в 1996 году, было огромной травмой [...] Конечно, ввиду новых обвинений, прозвучавших в публикации газеты Times, мы обратимся к российским властям и будем действовать в рамках обычного конфиденциального диалога, который мы с ними поддерживаем Иоланда Жакме, Международный Комитет Красного Креста

По словам представителя МККК по связям со СМИ Иоланды Жакме, материалы о трагической гибели шестерых сотрудников организации до сих пор причиняют огромную боль родным и коллегам погибших.

"Для нашей организации то, что произошло в 1996 году, было огромной травмой. И мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы восстановить истинную картину того, что случилось. Конечно, ввиду новых обвинений, прозвучавших в публикации газеты Times, мы обратимся к российским властям и будем действовать в рамках обычного конфиденциального диалога, который мы с ними поддерживаем", - говорит Иоланда Жакме.

Вместе с тем она подчеркивает, что Международный Комитет Красного Креста никогда не покидал Чечню и по-прежнему оказывает помощь жертвам прежних и нынешних конфликтов в регионе.

Кровавая трагедия

Больница Красного Креста располагалась в здании школы села Новые Атаги.

В ночь на 17 декабря 1996 года группа вооруженных людей ворвалась в здание и расстреляла спящих сотрудников международной гуманитарной организации.

Среди погибших были граждане Голландии, Испании, Канады, Норвегии и Новой Зеландии.

По версии майора Алексея Потемкина, медиков расстреляли бойцы спецподразделения ФСБ, где он служил после окончания Академии ФСБ.

В статье в Times бывший сотрудник спецслужб описывает столкновение с чеченскими боевиками в селе Новые Атаги, в ходе которого ему пришлось прикрывать основную группу бойцов, которые штурмовали здание больницы.

Потемкин не уверен, было ли убийство гуманитарных работников преднамеренным, либо было совершено по ошибке, пишет газета. Авторы статьи также отмечают ряд несоответствий в его рассказе.

Стенограмма радиопереговоров

Если верить информации журналистов Times, майор Потемкин последние семь лет служил в российской разведке в Западной Европе. В публикации говорится, что сейчас он вместе с женой и тремя детьми живет в Германии и пытается перейти в одну из западных разведок.

Речь идет о бюрократических переименованиях. Если где в российской бюрократии и соблюдают букву, то именно здесь, и такие вещи случайно происходить не могут. Это написано не от руки, это "шапка" документа. Из-за этого у меня большие сомнения, что этот документ подлинный Андрей Солдатов, главный редактор сайта "Агентура.ру"

Свою версию событий в ночь на 17 декабря в селении Новые Атаги он подтверждает, как сказано в статье, стенограммой радиопереговоров силовиков.

Копии этого документа уже появились в интернете. Главный редактор сайта "Агентура.ру" Андрей Солдатов, известный своими статьями о работе российских спецслужб, сомневается в том, что стенограмма является подлинником.

"В "шапке" этого документа указано, что он направлен в генеральную прокуратуру департаментом военной контрразведки ФСБ. Дело в том, что это подразделение ФСБ стало называться департаментом только в 2005 году, до этого оно называлось Управление военной контрразведки УВКР", - отмечает Солдатов.

"Это очень важная деталь, потому что речь идет о бюрократических переименованиях. Если где в российской бюрократии и соблюдают букву, то именно здесь, и такие вещи случайно происходить не могут. Это написано не от руки, это "шапка" документа. Из-за этого у меня большие сомнения, что этот документ подлинный", - заключает Солдатов.

Несоответствия

Что касается фигуры самого Потемкина, то, по мнению Андрея Солдатова, о нем фактически ничего не известно, помимо той информации, которую сообщили журналисты Times с его собственных слов.

"Проверить, служил ли он действительно в Чечне, не обладая достоверными данными о его подразделении, фактически невозможно", - заключает главный редактор сайта "Агентура.ру".

Господин Потемкин говорит, что он прикрывал основную группу, находясь на холме, где расположено кладбище. Должен его разочаровать. Село Новые Атаги расположено на плоскости, где протекает река Аргун, холма там нет, и кладбища на холме тоже нет Александр Черкасов, правозащитный центр "Мемориал"

Сомневается в достоверности приведенного Алексеем Потемкиным доказательства и сотрудник правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов.

По его словам, список таких формальных несоответствий в приведенном "документе" можно продолжить. "Это - бумага, достаточно грубо сляпанная из разных времен, печатей и подписей, где "шапка" абсолютно не соответствует тому времени, когда якобы происходили события", - говорит Черкасов.

Не согласен он и с основными утверждениями Алексея Потемкина.

"Во-первых, той ночью, когда были убиты врачи Красного Креста, никаких боестолкновений в этом районе - тем более, с гибелью десятка боевиков - зафиксировано не было", - напоминает Черкасов.

"Второе - господин Потемкин говорит, что он прикрывал основную группу, находясь на холме, где расположено кладбище. Должен его разочаровать. Село Новые Атаги расположено на плоскости, где протекает река Аргун, холма там нет, и кладбища на холме тоже нет", - подчеркивает правозащитник.

Кроме того, по мнению Александра Черкасова, вызывают сомнение слова бывшего сотрудника ФСБ о том, что после убийства сотрудников гуманитарной миссии силовики якобы разбросали вокруг документы чеченцев.

Международное расследование?

Тем не менее, известный российский правозащитник Лев Пономарев уверен, что несмотря на давность событий, еще не поздно провести открытое международное расследование.

Image caption Борис Березовский призывает прислушаться к Потемкину

"Я бы поддержал желание Красного Креста снова вернуться к этому вопросу. Я обратил внимание, что они говорят: "Мы занимаемся этим конфиденциально. Пусть Красный Крест занимается этим конфиденциально, но международные правозащитные институты должны поставить вопрос публичного расследования этого факта. Я уверен, что конфиденциальные расследования такого рода ни к чему не приведут", - считает Пономарев.

По словам сотрудника "Мемориала" Александра Черкасова, в Чечне могут быть люди, которые знают имена настоящих убийц.

Однако осмелятся ли они назвать их, если вдруг появится возможность провести независимое открытое расследование случившегося? И можно ли надеяться, что такое расследование когда-нибудь будет возможным? По мнению Льва Пономарева, какой отдаленной не казалось бы такая перспектива, попытки добиться такого шага от российских властей нужно продолжать.

Российские власти, и ФСБ в частности, ответственность за случившееся возложили на боевиков арабского полевого командира Хаттаба. На просьбу Би-би-си прокомментировать обвинения Алексея Потемкина, пресс-служба ФСБ попросила нас прислать запрос в письменном виде.

Ответа на наш запрос на момент публикации материала не было.

Занимавший во второй половине 1990-х пост заместителя секретаря Совета безопасности России Борис Березовский сообщил bbcrussian.com, что приехал в Чечню ровно за день до убийства сотрудников МККК.

Он признал, что высказываются сомнения в подлинности приведенных Потемкиным доказательств. Но, по его словам, теперь есть конкретный человек, который готов говорить не только с журналистами, но и с представителями западных спецслужб.

И, возможно, его показания прольют свет на то, что случилось на самом деле, говорит опальный олигарх, а родственники погибших сотрудников МККК, наконец, смогут узнать, кто виновен в смерти их близких.

"Теперь от этой истории нельзя будет так легко отмахнуться", - считает Березовский.