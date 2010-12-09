МИД РФ "ожидает ответов" от НАТО по поводу Балтии

Image caption Сергей Лавров недоволен наличием у НАТО планов обороны Балтии

Москва ожидает от НАТО официальных разъяснений в связи с опубликованными на сайте Wikileaks данными о существовании плана обороны Балтии от возможного российского нападения, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Естественно, у нас возникают вопросы в связи с утечками Wikileaks о существовании плана НАТО о защите стран Балтии от РФ. Мы эти вопросы задали, ожидаем от них ответов. Полагаю, мы имеем на это право", - сказал глава внешнеполитического ведомства российским журналистам.

Между тем, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен дал ответ Москве еще в день публикации утечек о "балтийских планах обороны", заверив, что НАТО не воспринимает Россию как противника.

Представители альянса, тем не менее, отмечают, что НАТО всегда имела и будет иметь соответствующие планы защиты всех своих союзников, ведь в этом - суть задач альянса по обеспечению коллективной обороны.

Эта тема обсуждается на форуме bbcrussian.com

"На случай агрессии против стран Балтии"

Лондонская Guardian недавно перепечатала со ссылкой на Wikileaks секретную депешу представительства США при НАТО Госдепартаменту, в которой говорилось, что в январе этого года командующий вооруженными силами Альянса в Европе американский адмирал Джеймс Ставридис предложил расширить существующий план обороны Польши на Литву, Латвию и Эстонию.

Когда же НАТО была искренней - когда мы открыто договаривались о развитии партнерства или когда они в закрытом режиме решают между собой несколько иные вещи? Сергей Лавров

По данным Wikileaks, командование НАТО якобы предполагает в случае агрессии против балтийских государств перебросить для их защиты девять дивизий из США, Британии, Германии и Польши. При этом германские и польские порты должны были бы принимать морскую пехоту, а также американские и британские военные корабли.

"Решение о расширении планов сдерживания на Эстонию, Латвию и Литву было принято в тайне в европейской штаб-квартире НАТО ранее в этом году по призыву Германии и США, - пишет Guardian. - Детали этой стратегии не разглашаются. Они, вероятно, хранятся в сейфах комитета планирования НАТО в Монсе в Бельгии".

Упрек в неискренности

Как и ранее Дмитрий Медведев и Владимир Путин, Лавров призвал не драматизировать случившееся. "Читать это, конечно, интересно, но мы относимся к этому философски", - заявил он.

Я хочу твердо сказать, что мы не считаем Россию угрозой, и НАТО не представляет угрозы для России Андерс Фог Расмуссен, генсек НАТО

Тем не менее, по словам министра, "в России на эту информацию обратили особое внимание по двум причинам". Первая - эти планы разрабатывались в декабре 2009 года, когда состоялась первое после длительного перерыва заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров иностранных дел. "Именно тогда было принято решение оживить работы Совета Россия-НАТО, преодолеть тупик, в который вошли наши отношения из-за позиции Альянса после кризиса на Кавказе 2008 года", отметил Лавров.

Вторая причина: "одобрены эти решения были в Лиссабоне", где президент РФ Дмитрий Медведев вместе с руководителями стран НАТО одобрил документы, в которых говорилось, "что мы рассматриваем друг друга как партнеры и не видим друг от друга угрозы, стремимся стать стратегическими партнерами", указывает российский министр. "Таким образом, возникает вопрос: когда же НАТО была искренней - когда мы открыто договаривались о развитии партнерства или когда они в закрытом режиме решают между собой несколько иные вещи?".

"Не считаем Россию угрозой"

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в ответ на просьбу корреспондента ИТАР-ТАСС прокомментировать ситуацию отказался подтвердить или опровергнуть наличие планов обороны Балтии, подчеркнув, что "согласно политике НАТО, мы не комментируем утечки так называемой секретной информации".

НАТО всегда имела и будет иметь соответствующие планы защиты всех союзников Оана Лунгеску, <br>официальный представитель Альянса

"Я хочу твердо сказать, что мы не считаем Россию угрозой, и НАТО не представляет угрозы для России, - заявил он. - Наоборот, мы хотим развивать настоящее стратегическое партнерство между Россией и НАТО. Именно это мы написали в нашей новой стратегической концепции и заявили в совместной декларации саммита Россия-НАТО в Лиссабоне. Мы хотим двигаться вперед в наших отношениях, и мы хотим сохранить и поддержать позитивный дух сотрудничества, который был в Лиссабоне".

Расмуссен назвал "очень позитивным и продуктивным заседание Совета Россия - НАТО на уровне послов, состоявшееся в среду в Брюсселе.

По его словам, "на вчерашней встрече мы решили инициировать работу по совместному анализу того, как мы можем развивать практическое сотрудничество по противоракетной обороне".

Представитель НАТО по связям со СМИ Оана Лунгеску сообщила, что ситуация вокруг утечки на Wikileaks затрагивалась на заседании Совета.

"Вопрос был поставлен, и прошло его обсуждение. Представители Альянса заверили, что НАТО совершенно не воспринимает Россию как противника", - заявила она.

Смысл существования штабов

Директор Информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель обратил внимание российских журналистов на параграф 16 новой стратегической концепции Альянса, "в котором говорится о том, что НАТО не рассматривает никакие страны в качестве противника".

Вместе с тем, по словам Оаны Лунгеску, "НАТО всегда имела и будет иметь соответствующие планы защиты всех союзников. Это - сердцевина нашей задачи по обеспечению коллективной обороны".

Военные наблюдатели указывают, что смысл существования штабов заключается именно в том, чтобы заранее готовить планы на случай любых, даже чисто гипотетических обстоятельств и вспоминают в связи с этим "доктрину де Голля" об отсутствии у Франции явных противников и "строительстве обороны по всем азимутам".

В свое время ни для кого не являлось большим секретом, что страны Восточной Европы и Балтии, пережившие 40-летнюю советскую оккупацию, вступали в НАТО именно за тем, чтобы получить прочные гарантии безопасности при любых возможных изменениях политического курса Москвы.

Анонимный представитель МИД РФ в среду указал, что "Российская Федерация не только не наращивает свое военное присутствие у границ упомянутых в публикации стран, но и наоборот, последовательно проводит сокращение тяжелых вооружений в Калининградской области и мероприятия по сокращению военного потенциала на западных границах".

Постпред РФ в НАТО Дмитрий Рогозин в интервью Русской службе Би-би-си заявил, что "считать Россию агрессором по отношению к соседям - это не просто ошибка, это большая глупость".

Однако в Кремле и на Смоленской площади не спешат давать гарантии отсутствия у России военных планов в отношении Восточной Европы.

Вице-премьер российского правительства Сергей Иванов 8 декабря сообщил, что минобороны России внесло в правительство программу вооружений на 2011-2020 годы с объемом финансирования более 20 триллионов рублей (почти 700 млрд долларов). Только в 2011 году эти цели планируется израсходовать около полутора триллионов рублей, что на треть превышает объем оборонного заказа 2010 года.