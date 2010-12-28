В Таиланде прекращено дело в отношении Плетнева

Image caption Плетнев утверждал, что любит Таиланд и по-прежнему будет туда приезжать

С российского музыканта Михаила Плетнева сняты подозрения в растлении несовершеннолетнего в Таиланде, сообщил его адвокат.

По словам адвоката Плетнева, прокуратура провинции Чонбури, где проходило предварительное следствие по делу, не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

"Никакие обвинения Плетневу предъявляться более не будут. Все юридические процедуры в его отношении прекращены. Я получил на руки текст заключения прокуратуры", - сказал адвокат Сом Кияат.

Плетнев, имеющий недвижимость в Таиланде и проводящий там несколько недель в году, был задержан в курортном городе Паттайя в начале июля по подозрению в совершении сексуальных действий с 14-летним подростком.

Городской суд Паттайи на время следствия избрал для Плетнева меру пресечения в виде освобождения под залог.

Музыкант с самого начала заявлял о своей полной невиновности.

Плетнев заявил, что был уверен в положительном для себя исходе расследования.

"Сейчас, когда все уже закончилось, могу добавить только одно: в основе попытки сфабриковать против меня обвинения были, конечно, деньги. И деньги немалые", - заявил музыкант РИА Новости, однако не пояснил, что он имел в виду.

В пресс-службе Российского национального оркестра утверждают, что никаких проблем с въездом в Таиланд в будущем у россиянина не будет: Плетнев "не вносился ни в какие "черные списки" этой страны, его никто не лишал многократной визы на въезд в эту страну".