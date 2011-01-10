Экс-адвокат Ходорковского не защищает Виктора Бута

Image caption Роберт Амстердам был выслан из России после первого процесса над Ходорковским

Роберт Амстердам, известный как один из адвокатов Михаила Ходорковского, опроверг сообщения о том, что он представляет интересы россиянина Виктора Бута.

В интервью, опубликованном в британской газете Daily Telegraph, Амстердам прокомментировал начинающийся в США процесс над Бутом, которого обвиняют в поставках оружия колумбийской группировке ФАРК, включенной госдепом в список террористических организаций.

В печатной версии статьи Амстердам был назван адвокатом Бута, но в ответ на запрос Русской службы Би-би-си юрист дал понять, что это неверно.

"Я не представляю Бута ни в каком качестве", - ответил Амстердам корреспонденту bbcrussian.com в сервисе Twitter.

Онлайн-версия интервью на сайте Daily Telegraph утром в понедельник отличалась от печатной версии тем, что в ней Амстердам назывался просто "международным юристом" и напрямую не связывался с Бутом.

Амстердам часто дает комментарии

Канадский адвокат Роберт Амстердам участвовал во многих громких делах в разных странах мира, в частности выступал от имени Михаила Ходорковского и представлял изгнанного премьера Таиланда Таксина Чинавата.

В сентябре 2005 года, вскоре после объявления приговора по первому делу против Ходорковского и Платона Лебедева, российские власти аннулировали Амстердаму въездную визу.

Бут был арестован в Таиланде и в ноябре прошлого года экстрадирован в США. Он отрицает предъявленные ему обвинения.

Daily Telegraph процитировала мнение Амстердама о том, что Кремль опасается показаний, которые Бут может дать в суде.

"Бут обладает неограниченным количеством компрометирующей информации, - цитировала газета слова юриста. - У него связи с российским теневым государством и самыми влиятельными элементами в правящей элите. У него потрясающие сведения о работе этого теневого государства и его сделках с Венесуэлой, Ираном и Азией".

Вскоре после экстрадиции бизнесмена в США помощник российского президента Сергей Приходько заявил, что Москве нечего скрывать в деле Бута, и она заинтересована в объективном изучении судом выдвинутых против него обвинений.