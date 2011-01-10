Экс-адвокат Ходорковского не защищает Виктора Бута

  • 10 января 2011
Роберт Амстердам (фото 2005 года)
Image caption Роберт Амстердам был выслан из России после первого процесса над Ходорковским

Роберт Амстердам, известный как один из адвокатов Михаила Ходорковского, опроверг сообщения о том, что он представляет интересы россиянина Виктора Бута.

В интервью, опубликованном в британской газете Daily Telegraph, Амстердам прокомментировал начинающийся в США процесс над Бутом, которого обвиняют в поставках оружия колумбийской группировке ФАРК, включенной госдепом в список террористических организаций.

В печатной версии статьи Амстердам был назван адвокатом Бута, но в ответ на запрос Русской службы Би-би-си юрист дал понять, что это неверно.

"Я не представляю Бута ни в каком качестве", - ответил Амстердам корреспонденту bbcrussian.com в сервисе Twitter.

Онлайн-версия интервью на сайте Daily Telegraph утром в понедельник отличалась от печатной версии тем, что в ней Амстердам назывался просто "международным юристом" и напрямую не связывался с Бутом.

Амстердам часто дает комментарии

Канадский адвокат Роберт Амстердам участвовал во многих громких делах в разных странах мира, в частности выступал от имени Михаила Ходорковского и представлял изгнанного премьера Таиланда Таксина Чинавата.

В сентябре 2005 года, вскоре после объявления приговора по первому делу против Ходорковского и Платона Лебедева, российские власти аннулировали Амстердаму въездную визу.

Бут был арестован в Таиланде и в ноябре прошлого года экстрадирован в США. Он отрицает предъявленные ему обвинения.

Daily Telegraph процитировала мнение Амстердама о том, что Кремль опасается показаний, которые Бут может дать в суде.

"Бут обладает неограниченным количеством компрометирующей информации, - цитировала газета слова юриста. - У него связи с российским теневым государством и самыми влиятельными элементами в правящей элите. У него потрясающие сведения о работе этого теневого государства и его сделках с Венесуэлой, Ираном и Азией".

Вскоре после экстрадиции бизнесмена в США помощник российского президента Сергей Приходько заявил, что Москве нечего скрывать в деле Бута, и она заинтересована в объективном изучении судом выдвинутых против него обвинений.

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