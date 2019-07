Мигель Краснов: первый казак Пиночета

no credit

В Москве состоялась презентация книги об одной из ярких и одиозных фигур, объединяющих российскую и чилийскую истории – бригадире Мигеле Краснове, осужденном за преступления против человечности в период правления Аугусто Пиночета.

Мигель Краснов известен также тем, что является сыном и внуком казачьих атаманов, которые во время Второй Мировой войны воевали на стороне Германии, были выданы Советскому Союзу и впоследствии казнены.

В чилийском издании книга называется "Мигель Краснов: пленник за службу Чили" (Miguel Krassnoff: Prisionero Por Servir a Chile). В России название слегка изменили, добавив к его имени слово "казак". Это обстоятельство является важным для тех, кто в России выступает в поддержку Краснова и, в частности, для издателей – подмосковного Музея Белого движения.

В Чили к Краснову, как и ко всем, причастным к преступлениям во времена правления Аугусто Пиночета, отношение однозначно негативное. По мнению экспертов, они не вызывают симпатии даже у сторонников правых политических взглядов.

Казачьи корни

Михаил Краснов родился в 1946 году уже после того, как его отца вместе с другими казаками из так называемого "корпуса Панвица", воевавшими на стороне Германии и попавшими в плен к англичанам, выдали советским властям.

Впоследствии его отец вместе с другим близким родственником – знаменитым атаманом Всевеликого Войска Донского Петром Красновым - был казнен по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.

Мать Краснова – потомственная казачка Дина Марченко – смогла избежать выдачи. Ей помог чилийский дипломат, который укрыл ее с матерью в доме в Лиенце, где впоследствии родился Михаил Краснов. В 1948 году всем троим удалось переправиться в Чили.

Как рассказывают российские историки, изучающие биографию Краснова, мать была против того, чтобы тот поступал в военное училище. Однако сам Мигель избрал военную карьеру и окончил в 1967 году военный вуз, получив звание младшего лейтенанта сухопутных войск.

На службе Пиночета

В 1973 году Краснов принял активное участие в перевороте, который возглавил Аугусто Пиночетом. В результате переворота погиб действующий президент страны Сальвадор Альенде.

