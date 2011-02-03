Мигель Краснов: первый казак Пиночета

Правообладатель иллюстрации no credit Image caption Во время презентации на экране показывали фотографии из архива Краснова

В Москве состоялась презентация книги об одной из ярких и одиозных фигур, объединяющих российскую и чилийскую истории – бригадире Мигеле Краснове, осужденном за преступления против человечности в период правления Аугусто Пиночета.

Мигель Краснов известен также тем, что является сыном и внуком казачьих атаманов, которые во время Второй Мировой войны воевали на стороне Германии, были выданы Советскому Союзу и впоследствии казнены.

В чилийском издании книга называется "Мигель Краснов: пленник за службу Чили" (Miguel Krassnoff: Prisionero Por Servir a Chile). В России название слегка изменили, добавив к его имени слово "казак". Это обстоятельство является важным для тех, кто в России выступает в поддержку Краснова и, в частности, для издателей – подмосковного Музея Белого движения.

В Чили к Краснову, как и ко всем, причастным к преступлениям во времена правления Аугусто Пиночета, отношение однозначно негативное. По мнению экспертов, они не вызывают симпатии даже у сторонников правых политических взглядов.

Казачьи корни

Михаил Краснов родился в 1946 году уже после того, как его отца вместе с другими казаками из так называемого "корпуса Панвица", воевавшими на стороне Германии и попавшими в плен к англичанам, выдали советским властям.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Штурм президентского дворца в Сантьяго во время военного переворота в 1973 году

Впоследствии его отец вместе с другим близким родственником – знаменитым атаманом Всевеликого Войска Донского Петром Красновым - был казнен по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.

Мать Краснова – потомственная казачка Дина Марченко – смогла избежать выдачи. Ей помог чилийский дипломат, который укрыл ее с матерью в доме в Лиенце, где впоследствии родился Михаил Краснов. В 1948 году всем троим удалось переправиться в Чили.

Как рассказывают российские историки, изучающие биографию Краснова, мать была против того, чтобы тот поступал в военное училище. Однако сам Мигель избрал военную карьеру и окончил в 1967 году военный вуз, получив звание младшего лейтенанта сухопутных войск.

На службе Пиночета

В 1973 году Краснов принял активное участие в перевороте, который возглавил Аугусто Пиночетом. В результате переворота погиб действующий президент страны Сальвадор Альенде.

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Позднее молодого офицера прикомандировали к Управлению национальной разведки (DINA - Dirección de Inteligencia Nacional), в котором он прослужил с 1974 по 1976 год. Именно этот период фигурирует в уголовных делах против Краснова чаще всего.

DINA изначально была создана ради двух целей – сбора разведданных и борьбы с политическими противниками хунты. Эта борьба в Чили вылилась в военные операции, аресты, пытки и убийства, а сама служба стала олицетворением репрессий Пиночета.

За годы правления хунты - с 1973-го по 1990-й - в Чили были убиты или пропали без вести более 3 тысяч человек, и многие из них – на счету сотрудников DINA, которая просуществовала всего несколько лет. Впоследствии на суде фигурировали конкретные факты. К примеру, история о том, как во время операции "Коломбо" в июле 1975 года сотрудники DINA схватили и убили 119 диссидентов.

Похищения

Как рассказал на презентации книги адвокат Краснова Карлос Порталес, бригадир уже был осужден по 12 преступлениям, и в производстве против него находится еще около 70 дел.

Правообладатель иллюстрации no credit Image caption Адвокат Карлос Порталес считает Краснова политическим узником

Только по тем приговорам, которые вступили в силу, Краснов должен отсидеть в тюрьме более 30 лет.

Отвечая на вопрос Би-би-си о том, были ли среди обвинений против Краснова пытки и убийства, адвокат сказал, что бывшего офицера обвиняют в основном в похищениях: "Практически 100% всех обвинений и уже вынесенных приговоров – предполагаемые похищения и предполагаемое в них участие Краснова".

Между тем, как пояснила Би-би-си профессор университета Сантьяго Ольга Ульянова, против Краснова на самом деле выдвинуты и более серьезные обвинения, о которых адвокат не рассказал в Москве, в том числе именно пытки и убийства. Причем, по словам Ульяновой, эти факты были доказаны в суде, и с ними в Чили не спорят не только те, кто поддерживает левых, но даже и сторонники правых политических идей: "В Чили никто не пытается это дело опровергнуть".

"Политические процессы"

Как заявил на презентации книги адвокат Карлос Порталес, чилийское правосудие относится предвзято к военным, которые участвовали в борьбе с политическими противниками хунты.

Все эти преступления должны подпадать под положение о сроке давности. Тем не менее, по непонятным причинам срок давности в отношении именно военнослужащих, потому что есть и другие дела, где тоже фигурируют похищения, однако военные в них не участвовали, и в отношении фигурантов этих дел срок давности был применен, а к военнослужащим – нет. Карлос Порталес<br>чилийский адвокат

"Все эти преступления должны подпадать под положение о сроке давности. Тем не менее, по непонятным причинам срок давности не действует в отношении именно военнослужащих, потому что есть и другие дела, где тоже фигурируют похищения, однако военные в них не участвовали, и в отношении фигурантов этих дел срок давности был применен, а к военнослужащим – нет", - сказал он.

Порталес называет судебные процессы против чилийских военных "политическими", и настаивает на том, что для того, чтобы их прекратить, необходимо именно политическое решение чилийских властей.

Правда, как поясняет Ольга Ульянова, дело вовсе не в принадлежности к военным кругам. "Есть ряд преступлений, которые считаются преступлениями против человечности. И, в частности, насильственное исчезновение людей. Если политические заключенные каким-то образом исчезли, находясь в заключении и их тела не были отданы, а военные, в чьих руках они были, не признались в том что этих людей убили, то такие люди считаются пропавшими без вести", - разъяснила она.

В чилийском правосудии есть норма о сроке давности в случае убийства, но когда речь идет об исчезновении людей, то, по словам Ульяновой, в этом случае вступает в действие норма международного права, согласно которой пока не найдено тело, преступление не считается завершенным, а значит срок давности здесь не применяется.

Как рассказывают эксперты, исчезновения людей были характерной чертой работы DINA. Впоследствии тела некоторых похищенных людей были найдены, однако многие до сих пор числятся пропавшими.

Ульянова также отметила, что автор книги - Жизелла Сильва Энсина – в свое время "отвечала за общественное мнение в хунте в сентябре-октябре 1973 года", и книга, которую издали в России, является "чистой воды пропагандой".

Чилийский казак

Как сказал выступавший на презентации книги близкий друг Мигеля Краснова Руслан Гаврилов, осужденный бригадир считает себя казаком и православным, прекрасно говорит по-русски и читает русскую литературу.

Есть ряд преступлений, которые считаются преступлениями против человечности. И, в частности, насильственное исчезновение людей. Если политические заключенные каким-то образом исчезли, находясь в заключении и их тела не были отданы, а военные, в чьих руках они были, не признались в том что этих людей убили, то такие люди считаются пропавшими без вести. Ольга Ульянова<br>профессор университета Сантьяго

Об этом же говорилось и в письме Краснова, которое зачитал основатель подмосковного музея Белого движения Владмир Мелехов: "Для меня очень важно, чтобы на родине, которую я всегда несу в моей душе, стало абсолютно ясно и известно, что этот казак и солдат Краснов никогда и ничем не замарал своей фамилии. Быть казаком - со всей суровой и строгой ответственностью, означающей всегда сохранять честь, мужество, верность, веру и справедливость".

По словам адвоката Карлоса Порталеса, фамилия Краснова, история его предков явилась раздражающим фактором для левых сил, которые, по его мнению, инициировали процесс против него.

"На протяжении всей своей истории Красновы участвовали в борьбе с большевиками, отдавая при этом в борьбе свою жизнь", - сказал он, и добавил, что появление такого офицера в истории Чили превратилось в символ.

Однако, как пояснила Ольга Ульянова, в Чили отношение к предкам Краснова далеко не однозначное. И хотя для некоторых он действительно стал олицетворением борьбы с большевизмом, то большинство, наоборот, видит в истории атаманов Всевеликого Войска Донского в первую очередь коллаборационизм, предательство и военные преступления.