В Москве закрывают почти все рынки

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Для пенсионеров рынок - единственное место, где можно купить свежие продукты недорого

К 2015 году в Москве должно остаться 5 рынков из 80 ныне существующих. Такие планы обнародовал Департамент потребительского рынка и услуг Москвы.

Хотя этот проект еще не утвержден градоначальником российской столицы Сергеем Собяниным, процесс ликвидации открытых рынков и ярмарок идет полным ходом.

Московское отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" обратилось с письмом к Сергею Собянину, выразив беспокойство по поводу темпов ликвидации рынков, масштабов этого процесса и тем, как проходит процедура закрытия торговых площадей. Многие рынки закрываются, несмотря на действующие договоры аренды.

В этом году планируется закрыть до 16 рынков. При этом, как рассказал в интервью Русской службе Би-би-си исполнительный директор московского отделения "Опоры России" Алексей Даутов, в некоторых округах Москвы с 1 марта и до конца года будут закрыты около половины рынков и ярмарок.

В предыдущие десятилетие количество рынков сокращалось более медленными темпами - приблизительно по 6% год.

Потребители уже ощутили на себе ограничение выбора, считает директор Российского института потребительских исследований Ирина Виноградова.

"Что бы ни говорили об опасности продуктов, приобретаемых на рынке, все равно для малообеспеченных слоев населения это было единственное место, где можно было купить свежие продукты по относительно невысокой цене", - пояснила она Би-би-си.

За девять месяцев 2010 года оборот розничной торговли в Москве составил 2 трлн рублей, пятую часть этой суммы покупатели расходовали на рынках и ярмарках.

Рыночная площадь

Как будет использоваться освобождающаяся после закрытия рынков площадь, пока непонятно.

Закрывая рынок, было бы логичным предложить предпринимателям перейти на новое место, но крытых площадей для рыночной торговли сейчас просто нет, а перерыва в работе предприятия малого бизнеса пережить не смогут Алексей Даутов, <br>исполнительный директор московского отделения "Опоры России"

В некоторых случаях, согласно проекту Департамента рынка и услуг столицы, вместо ярмарок должны появиться объекты "транспортной инфраструктуры" и "многофункциональные комплексы".

По словам консультанта по недвижимости отдела офисных помещений компании CB Richard Ellis Никиты Гордейчика, на месте бывших рынков также вполне могут появиться жилые комплексы и парковки, особенно если поблизости уже есть крупные универсальные магазины.

Ранее руководитель департамента потребительского рынка и услуг Москвы Владимир Малышков пообещал, что на месте закрытых рынков будут построены комфортабельные торговые центры.

Этот вариант, "учитывая "прикормленность" мест", представляется наиболее вероятным руководителю отдела исследований и консалтинга компании "Магазин Магазинов" в ассоциации с CB Richard Ellis Наталье Рудаковой.

Снос рынков является вполне закономерным явлением, сказала Рудакова Русской службе Би-би-си, поскольку потребители все меньше покупают непродовольственные товары на ярмарках, предпочитая им торговые центры и сетевые магазины.

На смену придет крупный бизнес

По словам Алексея Даутова, замена рынков торговыми центрами означает, что на место "малого и среднего бизнеса придет крупный". Для частных предпринимателей это фактически означает потерю собственного бизнеса.

"Закрывая рынок, было бы логичным предложить предпринимателям перейти на новое место, но крытых площадей для рыночной торговли сейчас просто нет, а перерыва в работе предприятия малого бизнеса пережить не смогут", - говорит эксперт.

По информации "Опоры России", даже с учетом все еще существующих 80 столичных рынков, по количеству квадратных метров торговых площадей Москва невыгодно отличается от европейских и американских городов.

Кроме того, гораздо большую часть этих площадей в российской столице занимают сетевые ритейлеры, что в меньшей степени характерно для Европы и США.

Рынки и ярмарки в Москве начали закрываться с заметным ускорением после того, как в конце прошлого года столичный мэр Сергей Собянин побывал на одной из ярмарок города и раскритиковал увиденное.

Двумя месяцами ранее по похожему сценарию прошла кампания по сносу киосков. Ни в одном, ни в другом случае никаких письменных распоряжений правительства Москвы на этот счет не поступало.