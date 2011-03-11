Пресса России: США помогут Москве уговорить Грузию

В обзоре российской прессы:

Тупиковый вопрос

Главной темой в российских печатных СМИ стал визит в Москву вице-президента США Джозефа Байдена, его встречи с руководством страны и представителями оппозиции.

Многие газеты выделяют предложение премьера Путина, которое он высказал Байдену – отменить визы между Россией и США. Как отмечает, например, газета "Новые Известия", это предложение поставило вице-президента США в тупик.

"Это хорошая идея", – цитирует ответ Байдена деловой ежедневник "Ведомости". Впрочем, издание уверено, что при нынешнем уровне безопасности в аэропортах и нынешнем положении России в рейтингах террористической опасности эта идея еще долго останется нереализованной.

Тем не менее, "Ведомости" пишут, что визит вице-президента США в Россию продемонстрировал пути, по которым может дальше развиваться знаменитая перезагрузка отношений между странами: от политики – к экономике, но с учетом демократических ценностей.

Как отмечает издание, в политике между Москвой и Вашингтоном – все неплохо, и США поддерживают вступление России в ВТО.

Однако в этом направлении, по замечанию "Ведомостей", есть труднопреодолимое препятствие в виде позиции Грузии, которая выдвигает на пути России в ВТО жесткие требования.

Но ситуация, как отмечает газета, не безнадежна: Грузия крайне заинтересована в возвращении на российский рынок и, вероятно, готова пойти на уступки.

Вывести из тупика переговоры России с Грузией по ВТО может вмешательство американской стороны. [...] Не исключено, что Вашингтон может предложить Тбилиси некие отступные за пропуск России в ВТО "Независимая газета"

"Независимая газета" в этой связи пишет о надеждах России на США в этом вопросе.

На сегодняшний день ситуация такова: Тбилиси выражает готовность поддержать вступление России в ВТО при условии, если Москва согласится на передачу контроля грузинской стороне над таможенными пунктами в Абхазии и Южной Осетии. "НГ" отмечает, что это условие неприемлемо ни для России, ни для отколовшихся от Грузии республик.

"Вывести из тупика переговоры России с Грузией по ВТО может вмешательство американской стороны, – уверена газета. – [...] Не исключено, что Вашингтон может предложить Тбилиси некие отступные за пропуск России в ВТО".

С другой стороны, по замечанию "Независимой", Москва и сама готова делать шаги навстречу Тбилиси. Примером тому газета называет вчерашнее заявление главного санитарного врача Геннадия Онищенко о том, что грузинское вино сможет вернуться на российский рынок.

"При этом он дал понять, что дело не только в соответствии стандартам хванчкары, киндзмараули и других грузинских вин, но и в позиции грузинской делегации на переговорах по вступлению России в ВТО", – отмечает "НГ".

"Определенные круги этого национально-территориального образования возомнили, что пришел их звездный час, что они схватили Бога за бороду и будут помыкать интересами России, – цитирует "Независимая" Онищенко. – Вместо того чтобы перевести разговор в профессиональное русло, они делают всякие заявления в связи с переговорами о вступлении России в ВТО. Такая тональность вызывает лишь негативную реакцию".

В целом же газета считает, что при поддержке США Москва могла бы устранить последние препятствия на пути в Всемирную торговую организацию. "Такие надежды существуют, и они небезосновательные. У США достаточно много аргументов в отношении грузинской стороны", – говорит на страницах "НГ" президент фонда "Политика" Вячеслав Никонов.

Удачное сотрудничество

Газета "Коммерсант" рассказывает о совместном проекте России и НАТО, направленном на борьбу с терроризмом. Как отмечает издание, к активизации взаимодействия стороны подтолкнули крупные теракты, произошедшие в России.

Мы на пороге любопытных событий, предваряющих реальный выход на стратегическое партнерство с НАТО Дмитрий Рогозин, <br>постоянный представитель РФ при НАТО

По данным "Коммерсанта", уже этой весной могут пройти испытания системы дистанционного обнаружения взрывчатых веществ, разработанной в рамках российско-натовского проекта Standex. Газета отмечает, что система способна распознавать даже небольшое количество переносимой смертниками взрывчатки, от 200 г в тротиловом эквиваленте.

Систему, которую прозвали "электронным носом", собираются опробовать в деле. В качестве испытательного полигона выбрано сразу несколько наиболее многолюдных станций парижской подземки. В случае успеха этих и последующих испытаний, пишет "Коммерсант", производство системы будет поставлено на поток, а правоохранительные органы смогут получить оборудование к Олимпиаде 2014 года в Сочи.

"Специалистов никто не гонит. Но темп работ по проекту задан высокий – ему оказывается максимальная поддержка", – цитирует "Коммерсант" неназванный источник, близкий к проекту.

Газета отмечает, что реализация проекта Standex может стать первым и самым успешным опытом интеграции России и НАТО.

"Это наращивает капитал сотрудничества в вопросах, которые не вызывают сомнений. Мы на пороге любопытных событий, предваряющих реальный выход на стратегическое партнерство с НАТО", – говорит по этому поводу на страницах "Коммерсанта" постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий Рогозин.

Ни шагу из Москвы?

Российские печатные СМИ комментируют рейтинг самых богатых людей планеты, опубликованный в журнале Forbes, и тот факт, что больше всего миллиардеров проживает в Москве.

Газета "Новые Известия" отмечает, что всего в списке Forbes 1140 долларовых миллиардеров, представителей России в нем – 101. И это при том, что годом ранее их было почти в два раза меньше – 52 человека.

Самым богатым человеком в России оказался председатель совета директоров группы "Новолипецкий металлургический комбинат" Владимир Лисин с 24 миллиардами долларов.

Только в России близость к центру власти является ключевым фактором для роста бизнеса. А удаление от него не может себе позволить даже долларовый миллиардер "Ведомости"

Как пишет "НИ", в тройку самых богатых россиян входят также гендиректор "Северстали" Алексей Мордашов (18,5 млрд долларов, 29-е место в списке) и президент группы "Онэксим" Михаил Прохоров (18 млрд, 32-е место).

"Подавляющее число миллиардеров в России сделали свое состояние на сырьевом наследии СССР и удачной приватизации, – комментирует в "НИ" рейтинг Forbes председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. – Меньшинство сделали деньги на том, чего в Советском Союзе попросту не было, например, на ритейле, банках, интернете".

Выделяют "Новые Известия" и тот факт, что Москва заняла первое место по числу проживающих в ней миллиардеров – их в российской столице 79 против 58 в ближайшем городе-конкуренте Нью-Йорке.

"Это означает, что социальное расслоение за годы кризиса только выросло, – продолжает Янин. – Коэффициент дохода 10% самых богатых к 10% самых бедных у нас на уровне неразвитых диктатур. Налоговая политика, проводимая государством, выгодна только богатым слоям населения".

Схожего мнения придерживается и деловой ежедневник "Ведомости". "Капитал в России не только сконцентрирован в руках небольшой группы людей – большинство этих людей связано с одним единственным городом", – отмечает газета в редакционном комментарии по этому поводу и задается вопросом, насколько это хорошо.

"Практические последствия сверхпопуляции богатых людей в целом безрадостны, поскольку они подгоняют вверх цены на московскую недвижимость, товары и услуги, – отмечает газета. – Кроме того, в столице наблюдается чудовищное неравенство доходов населения. Ведь в мировой столице миллиардеров живет около миллиона людей с доходами ниже черты бедности".

"Получается, что только в России близость к центру власти является ключевым фактором для роста бизнеса, – резюмирует издание. – А удаление от него не может себе позволить даже долларовый миллиардер".

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си