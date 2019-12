Зачем Буковскому суд над Горбачевым?

Обращение Владимира Буковского в суд Лондона с требованием арестовать Михаила Горбачева вызвало недоумение даже у самых ярых противников "отца перестройки". От бывшего советского диссидента такого не ожидал никто.

Поначалу эту новость восприняли как первоапрельский розыгрыш. В Британии к экс-президенту СССР относятся с глубоким уважением: вряд ли найдется много желающих упечь его за решетку.

Да и на родине, несмотря на то, что некоторые до сих пор отзываются о перестройке исключительно с использованием ненормативной лексики, никаких принципиально новых обвинений недругам Горбачева выдвинуть не удается. Некогда популярный штамп "Меченый продал страну за три сребреника" ныне циркулирует разве что в маргинальных кругах.

Тем неожиданнее оказался демарш Владимира Буковского - известного правозащитника, политзаключенного и "хулигана" - как его назвала советская газета "Правда".

Он заявил, что будет добиваться выдачи ордера на арест экс-президента СССР, приехавшего в Лондон на церемонию вручения премии Горбачев-фонда "Человек, который изменил мир".

Бывший диссидент хочет, чтобы Михаила Горбачева привлекли к ответственности за его роль в подавлении антисоветских выступлений в конце 1980 – начале 1990 годов.

Многие ломают голову, что подвигло бывшего диссидента на такой шаг. Одни объясняют это его склонностью к эпатажу, другие – отходом от либеральных ценностей.

В интервью Севе Новгородцеву Владимир Буковский как-то обмолвился, что его называют патроном UKIP - Партии независимости Соединённого Королевства, выступающей за выход Британии из Евросоюза.

Вне зависимости от политических взглядов Буковского, идея привлечь Горбачева к суду не что иное, как "чудовищная глупость", - полагает Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике".

"Тоже мне, нашел Пиночета в русской истории! Предъявлять сегодня претензии Горбачеву это абсолютно бессмысленное "самовысечение", - говорит эксперт. - Он, безусловно, несет ответственность за многое из того, что случилось, но далеко не один. В исторической ретроспективе он должен рассматриваться как человек, который не допустил худшего".

По словам Федора Лукьянова, у либеральной оппозиции никаких претензий к Горбачеву на самом деле нет. "Это похоже на продолжение давно проигранной войны. Те взгляды, которые проповедовал Буковский и его соратники, в современной России не победили. Вот он и нашел себе противника, с которым, как ему, наверное, кажется, он может справиться. Ничего из этого, естественно, не получится.

Но современная история знает немало случаев, когда возмездие настигало бывших президентов - некогда вполне респектабельных.

Бывший президент Украины Леонид Кучма находится под следствием по подозрению в организации убийства журналиста. Экс-президента Израиля Моше Кацава признали виновным в сексуальных преступлениях и приговорили к семи годам тюрьмы.

А южнокорейского президента Чон Ду Хвана и вовсе приговорили к смертной казни за коррупцию. Не помилуй его действующий глава государства – не избежать Чон Ду Хвану эшафота.

Так чем же Михаил Горбачев лучше других? Должен ли он нести ответственность за преступления, совершенные его подручными?

"Да, должен, - убежден Витаутас Ландсбергис, председатель Верховного Совета и президент Литвы. - Заслуги - это одно, а ответственность руководителя государства и Вооруженных сил, его согласие на использование армии против невооруженных людей - это вопрос, который подлежит рассмотрению и оценке".

С именем Горбачева связывают многие трагедии. При нем армия и МВД проводили операции против гражданского населения: в 1986 году в Алма-Ате, в 1989 году в Тбилиси, в 1990 году в Баку и Душанбе, в 1991 году в Вильнюсе и Риге.

Только при разгоне митингов жертвами военных и спецслужб стали более 100 человек, счет раненым переваливает за тысячу. Кто отдавал роковые приказы и какую роль в тех событиях играл генеральный секретарь ЦК КПСС и президент СССР – не ясно и поныне.

"В Литве было заведено дело по событиям в Вильнюсе 13 января 1991 года, - вспоминает Витаутас Ландсбергис. - Был целый ряд подозреваемых, мы их пытались хотя бы допросить, и Ельцин мне обещал, что они будут выданы. Но странным образом, Горбачева в том списке вообще не оказалось, даже в качестве свидетеля. А потом в России приняли закон, запрещающий выдавать своих граждан".

Бывший диссидент, ныне почетный президент фонда "Гласность" Сергей Григорянц рассказывает, что он относился к Горбачеву с недоверием даже тогда, когда Запад не уставал им восхищаться. Но на закате СССР, по словам Григорянца, от Горбачева уже мало что зависело.

"Фигура Горбачева вызывала скорее жалость, чем наводила на какие-либо серьезные обвинения. Его сделал своим наследником Андропов, не объяснив, в каком критическом состоянии - фактически состоянии дефолта - находился Советский Союз".

Поскольку Горбачев не оправдал надежд силовиков, они попросту вышли из под контроля, - говорит правозащитник. "КГБ, мощное военное лобби были крайне недовольны, что остались без денег. Положение Горбачева стало беспомощным: он бился, пытался уцелеть, пытался угодить "и нашим и вашим".

Как бы то ни было, в наши дни суд над Михаилом Горбачевым, который только что отметил свое 80-летие, выглядел бы не иначе как фарс – это признают едва ли не все российские эксперты.

"Заслуга Горбачева состоит в том, что наш выход из коммунистической системы произошел хоть и не совсем безболезненно, но, на удивление, относительно мирно, - говорит политолог Андрей Пионтковский. - В данном случае Буковскому немного изменяет политический вкус. Он предъявляет Горбачеву требования не с тех позиций, с которых его следует оценивать".

Впрочем, осуждать Буковского за его демарш, пожалуй, тоже не стоит, - считает Пионтковский.

"В отличие от нас с вами, Буковский Горбачеву ничем по гроб жизни не обязан, - напоминает политолог. - Он сам боролся за свою и за нашу свободу, в то время как тот же Горбачев делал успешную комсомольскую карьеру. Он - один из немногих, чьи нравственные позиции и моральные требования столь высоки, что дают ему право предъявлять упреки Горбачеву".

